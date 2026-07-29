Lực lượng Houthi xem xét áp phí đối với tàu thuyền đi qua Biển Đỏ

Theo các nguồn tin này, lực lượng Houthi tìm kiếm áp phí đối với hoạt động di chuyển của tàu thuyền qua eo biển yết hầu Bab el-Mandeb nối vùng Nam Biển Đỏ với vịnh Aden. Tuy nhiên, hiện chưa có khung thời gian cho việc triển khai ý tưởng.

Xuồng Houthi hộ tống một tàu hàng. Ảnh: Truyền thông Houthi.

Lực lượng Houthi, có quan hệ thân thiết với Iran, đã tuyên bố phong tỏa hàng hải đối với Saudi Arabia, mở ra mặt trận mới chống Mỹ và các đồng minh của Mỹ trong cuộc chiến Iran.

Các thủ lĩnh Houthi đã tới Iran hồi đầu tháng 7 để dự tang lễ cố Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei, nơi họ và đối tác Iran đã thảo luận vấn đề áp phí quá cảnh tại eo biển Bab el-Mandeb, theo 2 quan chức khu vực.

Các nguồn tin cho hay, mục tiêu động thái trên là bình thường hóa thực tế áp đặt các loại phí lên các tuyến đường biển quốc tế và gia tăng áp lực lên Mỹ.

Vẫn theo những nguồn tin này, tàu biển của Trung Quốc sẽ được miễn những loại phí này.

Reuters cho biết, Trung Quốc đã tổ chức đàm phán trực tiếp với lực lượng Houthi để các tàu chở dầu của Trung Quốc có khi đi qua khu vực Nam Biển Đỏ mà không bị tấn công. Trung Quốc là quốc gia mua dầu mỏ Saudi Arabia nhiều nhất.