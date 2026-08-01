Houthi tuyên bố chặn 8 tàu dầu của Saudi Arabia

Thông báo chặn 8 tàu dầu của Saudi Arabia, được người phát ngôn quân sự của Houthi, ông Yahya Saree công bố đêm qua, trong một thông điệp ngắn trên truyền hình. Quan chức Houthi cho biết, 8 còn tàu này đã bị chặn và buộc phải quay đầu khi tìm cách tiến vào eo biển Bab el-Mandab.

Lực lượng Houthi. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, thời gian cũng như bối cảnh cụ thể của hoạt động ngăn chặn không được đề cập. Các nguồn độc lập tại khu vực, cũng chưa xác thực thông tin này.

Houthi bị cáo buộc đứng sau cuộc tấn công bằng UAV

Houthi tuyên bố áp đặt hạn chế hàng hải với Saudi Arabia ngày 20/7, nhằm đáp trả việc Riyahd phong tỏa các cảng biển và sân bay ở Yemen - những khu vực đang do Houthi kiểm soát. Tiếp đó, nhóm này còn tập kích các tàu dầu và cơ sở năng lượng của Saudi Arabia.

Đặc biệt, một số nguồn tin cáo buộc Houthi đứng đằng sau cuộc tấn công UAV vào cảng dầu khí của Ai Cập trên biển Địa Trung Hải chiều 29/7, khiến 2 tàu chở khí bốc cháy, trong đó có một tàu của Mỹ. Tuy nhiên, thông tin chưa được Ai Cập cũng như các nguồn độc lập xác nhận. Giới chức Houthi cũng phủ nhận hoàn toàn sự liên đới của nhóm này với cuộc tấn công.