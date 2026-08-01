English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Houthi tuyên bố chặn 8 tàu dầu của Saudi Arabia

Thứ Bảy, 06:44, 01/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lực lượng Houthi ở Yemen vừa thông báo đã chặn 8 tàu dầu của Saudi Arabia và buộc các phương tiện này phải đổi hướng di chuyển.

Thông báo chặn 8 tàu dầu của Saudi Arabia, được người phát ngôn quân sự của Houthi, ông Yahya Saree công bố đêm qua, trong một thông điệp ngắn trên truyền hình. Quan chức Houthi cho biết, 8 còn tàu này đã bị chặn và buộc phải quay đầu khi tìm cách tiến vào eo biển Bab el-Mandab.

houthi tuyen bo chan 8 tau dau cua saudi arabia hinh anh 1
Lực lượng Houthi. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, thời gian cũng như bối cảnh cụ thể của hoạt động ngăn chặn không được đề cập. Các nguồn độc lập tại khu vực, cũng chưa xác thực thông tin này.

Houthi bị cáo buộc đứng sau cuộc tấn công bằng UAV

Houthi tuyên bố áp đặt hạn chế hàng hải với Saudi Arabia ngày 20/7, nhằm đáp trả việc Riyahd phong tỏa các cảng biển và sân bay ở Yemen - những khu vực đang do Houthi kiểm soát. Tiếp đó, nhóm này còn tập kích các tàu dầu và cơ sở năng lượng của Saudi Arabia.  

Đặc biệt, một số nguồn tin cáo buộc Houthi đứng đằng sau cuộc tấn công UAV vào cảng dầu khí của Ai Cập trên biển Địa Trung Hải chiều 29/7, khiến 2 tàu chở khí bốc cháy, trong đó có một tàu của Mỹ. Tuy nhiên, thông tin chưa được Ai Cập cũng như các nguồn độc lập xác nhận. Giới chức Houthi cũng phủ nhận hoàn toàn sự liên đới của nhóm này với cuộc tấn công.

Bá Thi/VOV-Cairo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Iran chặn 4 tàu hàng tại eo Hormuz, Houthi tấn công cơ sở dầu mỏ ở Saudi Arabia
Iran chặn 4 tàu hàng tại eo Hormuz, Houthi tấn công cơ sở dầu mỏ ở Saudi Arabia

VOV.VN - Lực lượng Houthi tuyên bố tấn công các cơ sở dầu mỏ của Aramco tại Saudi Arabia nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó. Cùng thời điểm, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran thông báo chặn và buộc 4 tàu hàng quay đầu tại eo biển Hormuz, làm gia tăng căng thẳng khu vực.

Iran chặn 4 tàu hàng tại eo Hormuz, Houthi tấn công cơ sở dầu mỏ ở Saudi Arabia

Iran chặn 4 tàu hàng tại eo Hormuz, Houthi tấn công cơ sở dầu mỏ ở Saudi Arabia

VOV.VN - Lực lượng Houthi tuyên bố tấn công các cơ sở dầu mỏ của Aramco tại Saudi Arabia nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó. Cùng thời điểm, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran thông báo chặn và buộc 4 tàu hàng quay đầu tại eo biển Hormuz, làm gia tăng căng thẳng khu vực.

Chiến sự Mỹ - Iran tạm lắng, Saudi Arabia mở chiến dịch tấn công Houthi
Chiến sự Mỹ - Iran tạm lắng, Saudi Arabia mở chiến dịch tấn công Houthi

VOV.VN - Cục diện xung đột tại Trung Đông đang có diễn biến mới. Sau 13 đêm liên tiếp không kích Iran, quân đội Mỹ lần đầu tạm dừng các cuộc tấn công. Trong khi đó, căng thẳng tại biển Đỏ leo thang khi liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu mở chiến dịch không kích lực lượng Houthi ở Yemen.

Chiến sự Mỹ - Iran tạm lắng, Saudi Arabia mở chiến dịch tấn công Houthi

Chiến sự Mỹ - Iran tạm lắng, Saudi Arabia mở chiến dịch tấn công Houthi

VOV.VN - Cục diện xung đột tại Trung Đông đang có diễn biến mới. Sau 13 đêm liên tiếp không kích Iran, quân đội Mỹ lần đầu tạm dừng các cuộc tấn công. Trong khi đó, căng thẳng tại biển Đỏ leo thang khi liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu mở chiến dịch không kích lực lượng Houthi ở Yemen.

Reuters: Iran đưa chỉ huy Vệ binh Hồi giáo và thiết bị tên lửa sang giúp Houthi
Reuters: Iran đưa chỉ huy Vệ binh Hồi giáo và thiết bị tên lửa sang giúp Houthi

VOV.VN - Bốn nguồn tin của Reuters cho hay, Iran đã dùng máy bay chở các chỉ huy, cố vấn quân sự và thiết bị liên quan đến tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đến Yemen trong tháng này.

Reuters: Iran đưa chỉ huy Vệ binh Hồi giáo và thiết bị tên lửa sang giúp Houthi

Reuters: Iran đưa chỉ huy Vệ binh Hồi giáo và thiết bị tên lửa sang giúp Houthi

VOV.VN - Bốn nguồn tin của Reuters cho hay, Iran đã dùng máy bay chở các chỉ huy, cố vấn quân sự và thiết bị liên quan đến tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đến Yemen trong tháng này.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ