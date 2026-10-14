Lượng tàu container đi qua kênh đào Suez tăng mạnh

Lượng tàu container đi qua kênh đào Suez gia tăng, diễn ra trong bối cảnh nhiều hãng vận tải đường biển lớn đang quay trở lại tuyến đường qua kênh đào Suez.

Kênh đào Suez.

Trong một tuyên bố mới nhất, đưa ra trong cuộc họp với Cơ quan quản lý kênh đào Suez, tập đoàn vận tải biển Pháp CMA CGM khẳng định sẽ tiếp tục đưa các dịch vụ hàng hải của mình trở lại kênh đào Suez - như một tuyến đường lâu dài và bền vững.

Trong khi đó, Chủ tịch Cơ quan quản lý kênh đào Suez, ông Osama Rabie nhấn mạnh, kênh đào Suez vẫn giữ vai trò chiến lược quan trọng đối với vận tải container, giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian và chi phí.

Ông Osama Rabie cho biết, áp lực lên chuỗi cung ứng toàn cầu từ những thách thức hiện tại, đã làm tăng giá nhiên liệu và cước phí vận chuyển, đồng thời khẳng định chính phủ Ai Cập cam kết cung cấp các dịch vụ hàng hải và hậu cần tích hợp hiệu quả của kênh đào Suez.