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Lượng tàu container đi qua kênh đào Suez tăng mạnh

Thứ Tư, 09:30, 14/10/2026
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VOV.VN - Cơ quan quản lý kênh đào Suez hôm qua (13/10) cho biết, tổng cộng 166 tàu container cỡ trung và cỡ lớn đã đi qua kênh đào Suez trong quý III năm 2026, chở tổng trọng tải tịnh là 29 triệu tấn, tăng mạnh so với 16 tàu và 2,4 triệu tấn trong cùng kỳ năm ngoái (2025).

Lượng tàu container đi qua kênh đào Suez gia tăng, diễn ra trong bối cảnh nhiều hãng vận tải đường biển lớn đang quay trở lại tuyến đường qua kênh đào Suez.

luong tau container di qua kenh dao suez tang manh hinh anh 1
Kênh đào Suez.

Trong một tuyên bố mới nhất, đưa ra trong cuộc họp với Cơ quan quản lý kênh đào Suez, tập đoàn vận tải biển Pháp CMA CGM khẳng định sẽ tiếp tục đưa các dịch vụ hàng hải của mình trở lại kênh đào Suez - như một tuyến đường lâu dài và bền vững.

Trong khi đó, Chủ tịch Cơ quan quản lý kênh đào Suez, ông Osama Rabie nhấn mạnh, kênh đào Suez vẫn giữ vai trò chiến lược quan trọng đối với vận tải container, giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian và chi phí.

Ông Osama Rabie cho biết, áp lực lên chuỗi cung ứng toàn cầu từ những thách thức hiện tại, đã làm tăng giá nhiên liệu và cước phí vận chuyển, đồng thời khẳng định chính phủ Ai Cập cam kết cung cấp các dịch vụ hàng hải và hậu cần tích hợp hiệu quả của kênh đào Suez.

Minh Ngô/VOV-Cairo
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