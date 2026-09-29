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Các hãng vận tải đường biển lớn đang quay trở lại tuyến đường qua kênh đào Suez

Thứ Ba, 23:01, 29/09/2026
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VOV.VN - Theo thông báo gửi khách hàng ngày 28/9, hai hãng vận tải đường biển hàng đầu thế giới là Maersk và Hapag-Lloy) sẽ điều hướng tuyến vận tải châu Á - Địa Trung Hải AE12 qua kênh đào Suez theo cả hai chiều kể từ ngày 27/10.

Động thái của hai hãng vận tải đường biển hàng đầu thế giới nói trên, diễn ra khi lưu lượng giao thông qua kênh đào Suez đang phục hồi nhưng vẫn thấp hơn mức trước khủng hoảng. Các hãng vận tải biển cũng nhận định, sự phục hồi sẽ diễn ra dần dần.

Hãng vận tải biển Maersk cho biết, số lượt tàu của họ đi qua kênh đào Suez đạt 67 lượt trong tháng 9/2026, so với chỉ 8 lượt vào tháng 9/2025. CMA CGM, công ty tuyên bố quay trở lại hoàn toàn kênh đào Suez vào tháng 12, cho biết 60 tàu của họ đã đi qua kênh đào trong tháng 9/2026.

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Maersk và Hapag-Lloyd khôi phục một tuyến vận tải container qua kênh đào Suez sau khi đánh giá điều kiện an ninh tại Biển Đỏ. Ảnh: Hapag-Lloyd

Trong khi hãng vận tải biển Hapag-Lloyd thông báo, các chuyến đi trước đó qua eo biển Bab Al-Mandab đều diễn ra theo kế hoạch. Hãng này cho biết, mỗi chuyến đi vẫn phải trải qua quá trình kiểm tra an ninh dưới sự bảo vệ của hải quân, động thái này diễn ra dần dần và tùy thuộc vào từng dịch vụ cụ thể.

Các hãng vận tải khác cũng đang cân nhắc việc tăng thêm các chuyến đi qua kênh đào Suez. Một quản lý của COSCO cho biết, hãng đang xem xét việc tăng thêm các chuyến đi qua kênh đào Suez, với ba tàu nữa dự kiến ​​sẽ được điều động.

Chủ tịch Cơ quan Quản lý kênh đào Suez (SCA), ông Osama Rabie cho biết, 1.358 tàu thuyền đi qua kênh đào trong tháng 8/2026, tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng trọng tải tăng từ 45,2 triệu tấn lên 68,3 triệu tấn, khiến doanh thu của kênh đào tăng từ 326 triệu USD lên 567,1 triệu USD.

Kênh đào Suez xử lý khoảng 12% thương mại toàn cầu.

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Lưu thông qua kênh đào Suez vẫn tăng mạnh

VOV.VN - Số liệu chính thức do Ai Cập công bố cho biết lưu thông qua kênh đào Suez của nước này vẫn ổn định và tiếp tục tăng trưởng mạnh trong tháng 8 vừa qua, bất chấp căng thẳng gia tăng nghiêm trọng trên tuyến biển Đỏ - eo biển Bab el-Mandab.

 

Minh Ngô/VOV-Cairo
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