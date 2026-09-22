Lưu thông qua kênh đào Suez vẫn tăng mạnh

Cụ thể, trong tháng 8/2026, có tổng cộng 1.358 lượt tàu đi qua kênh đào Suez từ cả hai hướng. Tổng số hàng hóa các tàu chuyên chở lên tới 68,3 triệu mét khối tấn, tăng 27% so với tháng 8/2025. Về doanh thu, tổng phí dịch vụ thu được đạt hơn 567 triệu USD, mức tăng theo năm lên tới 56,7%.

Kênh đào Suez là lối ra/vào phía Bắc của biển Đỏ, nối với biển Địa Trung Hải. Lối ra/vào ở phía Nam biển Đỏ, đi qua eo biển Bab el-Mandab, thông với vịnh Aden trên Ấn Độ Dương.

Tàu hàng đi qua kênh đào Suez

Tháng 8 vừa qua là giai đoạn căng thẳng bùng phát nghiêm trọng tại biển Đỏ và eo biển Bab el-Mandab. Lực lượng Houthi ở Yemen nhiều lần tập kích tàu dầu và cảng dầu khí Yanbu của Saudi Arabia bên bờ biển Đỏ, đồng thời khóa chặt eo biển Bab el-Mandab, không cho tàu của Riyadh đi qua đây. Động thái của Houthi khiến cho lượng tàu đi qua eo Bab el-Mandab giảm mạnh, có thời điểm mức giảm lên tới hơn 50% so với điều kiện bình thường.

Vì vậy, việc lưu thông qua kênh đào Suez vẫn đạt tăng trưởng tốt trong tháng 8, được đánh giá là thành công đặc biệt của Ai Cập. Tuy nhiên, tình hình được dự báo có thể sẽ trở nên thách thức hơn với Cairo trong thời gian tới, do đầu tháng 9, Houthi đã chiếm giữ được hàng loạt vị trí chiến lược quanh eo biển Bab el-Mandab, khiến lưu thông qua vùng biển này suy giảm nghiêm trọng, có thời điểm chỉ còn khoảng 10% so với thông thường.