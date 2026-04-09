Malaysia cho công chức làm việc tại nhà từ 15/4 để ứng phó rủi ro năng lượng

Thứ Năm, 17:44, 09/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Từ ngày 15/4, Chính phủ Malaysia sẽ triển khai chính sách làm việc tại nhà đối với công chức nhiều bộ, ngành và các doanh nghiệp nhà nước để tiết kiệm chi phí và ứng phó với rủi ro năng lượng.

Phát biểu với báo giới hôm 8/4, Bộ trưởng Truyền thông kiêm Người Phát ngôn Chính phủ Malaysia Datuk Fahmi Fadzil cho biết, chính sách làm việc tại nhà sẽ được triển khai từ ngày thứ Tư tuần tới (15/4) như một trong những biện pháp để ứng phó với tác động từ cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu.

malaysia cho cong chuc lam viec tai nha tu 15 4 de ung pho rui ro nang luong hinh anh 1
Bộ trưởng Truyền thông kiêm Người Phát ngôn Chính phủ Malaysia Datuk Fahmi Fadzil trong buổi họp báo hôm 8/4. Ảnh: Bernama.

Theo ông, việc thực hiện chính sách này sẽ được tiến hành một cách thận trọng, phù hợp với tính chất từng ngành nghề, vị trí việc làm và sẽ không áp dụng đối với các lĩnh vực như giáo dục, an ninh và y tế. Riêng trong Bộ Truyền thông, lãnh đạo các đơn vị được giao đánh giá, quyết định phạm vi triển khai, trên cơ sở không ảnh hưởng đến việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ cốt lõi.

Ở cấp địa phương, cùng ngày, chính quyền bang Penang (thuộc khu vực Tây Bắc Malaysia) cho biết, đã tiếp nhận hướng dẫn của chính phủ về triển khai chính sách làm việc tại nhà. Theo đó, hiện bang này đang tiến hành rà soát, lấy ý kiến từ các sở, ngành liên quan để xác định những bộ phận phù hợp có thể áp dụng. Song song với đó, chính quyền bang Penang cũng đã triển khai nhiều tuyến xe buýt đưa đón công chức đến nơi làm việc với mức phí ưu đãi 150 ringgit/tháng (khoảng 37 USD/tháng). 

Tại khu vực Đông Nam Á, không chỉ Malaysia mà nhiều quốc gia khác như Thái Lan, Myanmar, Indonesia và Philippines cũng đã triển khai chính sách làm việc tại nhà với các mức độ khác nhau. Diễn biến này cho thấy xu hướng điều chỉnh phương thức quản lý, điều hành và tổ chức công việc trong nỗ lực thích nghi với nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng và biến động giá nhiên liệu trên thị trường toàn cầu..

PV/VOV-Bangkok
