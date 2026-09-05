Malaysia triển khai đội cứu hộ SMART tại Nepal sau thảm họa lũ quét

Bộ Ngoại giao Malaysia cho biết đội SMART gồm 11 thành viên, được trang bị máy bay không người lái công suất lớn cùng thiết bị chuyên dụng để hỗ trợ các chiến dịch do Nepal dẫn dắt, đặc biệt tại những khu vực cần năng lực kỹ thuật cao. Việc triển khai sẽ tùy thuộc vào nhu cầu thực tế và điều kiện an toàn.

Ảnh minh hoạ (Nguồn: Reuters)

Tính đến ngày 4/9, vẫn còn 55 công dân Malaysia chưa thể liên lạc được sau thảm họa. Bộ Ngoại giao nước này đã cử một nhóm công tác tới thủ đô Kathmandu để phối hợp cùng Đại sứ quán Malaysia tại đây hỗ trợ công tác tìm kiếm và xác minh danh tính, trong đó có việc sử dụng mẫu DNA từ thân nhân tại Malaysia do Cảnh sát Hoàng gia Malaysia (PDRM) và Cục Hóa chất Malaysia thu thập, phân tích. Bộ Ngoại giao Malaysia khẳng định đang trao đổi với phía Trung Quốc về khả năng trùng lặp báo cáo liên quan công dân Malaysia tại Nepal và Tây Tạng.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã công bố khoản viện trợ nhân đạo trị giá 1 triệu USD dành cho Nepal, kêu gọi công chúng không suy đoán hay chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng, đồng thời cho biết Bộ Ngoại giao nước này sẽ tiếp tục cập nhật tình hình qua các kênh chính thức.