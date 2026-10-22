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Malaysia, Nhật Bản đẩy mạnh tập trận chung, hợp tác công nghiệp quốc phòng

Thứ Năm, 11:41, 22/10/2026
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VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Nhật Bản (từ ngày 18-21/10), Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Mohamed Khaled Nordin đã hội đàm với người đồng cấp Nhật Bản Shinjiro Koizumi. Hai bên nhất trí tăng cường tập trận, hợp tác công nghiệp quốc phòng và chuyển giao công nghệ.

 

Theo thông tin được Bộ Quốc phòng Malaysia công bố ngày 21/10, tại cuộc hội đàm, lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước nhất trí mở rộng các cuộc tập trận quân sự song phương, trong đó sẽ bổ sung các nội dung về an ninh mạng thời gian tới. Hai bên cũng thảo luận đề xuất tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng thường niên, luân phiên tại mỗi nước nhằm thắt chặt hợp tác và nâng cao hiệu quả phối hợp.

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Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Mohamed Khaled Nordin và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi. Ảnh: Bộ Quốc phòng Malaysia

Trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, Malaysia và Nhật Bản nhất trí nghiên cứu cơ chế mua sắm trang thiết bị quốc phòng giữa chính phủ với chính phủ (G2G), gắn với chuyển giao công nghệ và phát triển công nghiệp quốc phòng. Bộ trưởng Mohamed Khaled Nordin cho biết Nhật Bản bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ Malaysia nâng cao năng lực tự chủ quốc phòng.

Hợp tác an ninh hàng hải cũng là một trọng tâm thảo luận. Trên cơ sở Bản ghi nhớ năm 2018, hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc xây dựng kế hoạch hợp tác toàn diện trong lĩnh vực này, hướng tới tăng cường năng lực giám sát và bảo đảm an ninh biển.

Một kết quả đáng chú ý khác của chuyến thăm là việc Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia và Ngoại trưởng Nhật Bản ký và trao đổi văn kiện ngày 20/10 về khoản viện trợ trong khuôn khổ chương trình Viện trợ an ninh chính thức (OSA) năm 2026. Theo đó, Nhật Bản sẽ hỗ trợ Hải quân Hoàng gia Malaysia một hệ thống chống thiết bị bay không người lái trị giá 1,65 tỷ yen (khoảng 10,4 triệu USD) nhằm nâng cao năng lực giám sát và ứng phó với các mối đe dọa từ thiết bị bay không người lái.  

Hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Malaysia - Nhật Bản vào năm 2027, Bộ trưởng Mohamed Khaled Nordin bày tỏ kỳ vọng các thỏa thuận đạt được sẽ sớm được cụ thể hóa, góp phần nâng cao năng lực quốc phòng của Malaysia.

PV/VOV-Bangkok
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