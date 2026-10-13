Bộ Quốc phòng Nhật Bản kích hoạt 7 dự án UAV và công nghệ quân sự

Các dự án được Bộ Quốc phòng Nhật Bản kêu gọi tham gia lần này bao gồm 4 hạng mục đã được giới thiệu từ trước là thiết bị bay không người lái (UAV) cỡ nhỏ nội địa loại phóng từ đất liền và loại phóng từ tàu mặt nước, tối ưu hóa quy trình kho vận hậu cần và thiết bị giảm tiếng ồn động cơ máy bay.

Trụ sở Bộ Quốc phòng Nhật Bản. Ảnh: VOV.

Bên cạnh đó, cơ quan này bổ sung thêm 3 hạng mục mới gồm hệ thống UAV đánh chặn sử dụng tối đa linh kiện nội địa có khả năng tự động đối phó với UAV cảm tử, hệ thống thu thập thông tin cỡ nhỏ có thể hoạt động trong thời gian dài tại các môi trường nguy hiểm và công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) giúp nâng cao hiệu quả giám sát, cảnh giới trên biển bằng cách phối hợp nhiều UAV .

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro nhấn mạnh: “Với tổng cộng sẽ có 7 dự án được kêu gọi thực hiện, chúng tôi rất mong nhận được những đề xuất tích cực và đầy nhiệt huyết từ các công ty khởi nghiệp cho các dự án này. Các thông tin liên quan sẽ được cung cấp thông qua website của Cơ quan Mua sắm, Hậu cần và Công nghệ”.

Bộ trưởng Koizumi cũng cho biết đến nay, đã nhận được đăng ký tham gia từ hơn 260 công ty khởi nghiệp (startup), cho thấy sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng startup đối với chương trình này. Trong bối cảnh đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản sẽ tiếp tục triển khai nhiều biện pháp khác nhau nhằm xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực quốc phòng và công nghiệp quốc phòng.