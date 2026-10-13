English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bộ Quốc phòng Nhật Bản kích hoạt 7 dự án UAV và công nghệ quân sự

Thứ Ba, 10:27, 13/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Liên quan chương trình Nghiên cứu đổi mới doanh nghiệp nhỏ (SBIR) của Bộ Quốc phòng Nhật Bản, cơ quan này vừa chính thức bắt đầu kêu gọi đề xuất cho 7 dự án nghiên cứu - phát triển dựa trên nhu cầu thực tế của Lực lượng Phòng vệ.

 

Các dự án được Bộ Quốc phòng Nhật Bản kêu gọi tham gia lần này bao gồm 4 hạng mục đã được giới thiệu từ trước là thiết bị bay không người lái (UAV) cỡ nhỏ nội địa loại phóng từ đất liền và loại phóng từ tàu mặt nước, tối ưu hóa quy trình kho vận hậu cần và thiết bị giảm tiếng ồn động cơ máy bay.

bo quoc phong nhat ban kich hoat 7 du an uav va cong nghe quan su hinh anh 1
Trụ sở Bộ Quốc phòng Nhật Bản. Ảnh: VOV.

Bên cạnh đó, cơ quan này bổ sung thêm 3 hạng mục mới gồm hệ thống UAV đánh chặn sử dụng tối đa linh kiện nội địa có khả năng tự động đối phó với UAV cảm tử, hệ thống thu thập thông tin cỡ nhỏ có thể hoạt động trong thời gian dài tại các môi trường nguy hiểm và công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) giúp nâng cao hiệu quả giám sát, cảnh giới trên biển bằng cách phối hợp nhiều UAV.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro nhấn mạnh: “Với tổng cộng sẽ có 7 dự án được kêu gọi thực hiện, chúng tôi rất mong nhận được những đề xuất tích cực và đầy nhiệt huyết từ các công ty khởi nghiệp cho các dự án này. Các thông tin liên quan sẽ được cung cấp thông qua website của Cơ quan Mua sắm, Hậu cần và Công nghệ”.

Bộ trưởng Koizumi cũng cho biết đến nay, đã nhận được đăng ký tham gia từ hơn 260 công ty khởi nghiệp (startup), cho thấy sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng startup đối với chương trình này. Trong bối cảnh đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản sẽ tiếp tục triển khai nhiều biện pháp khác nhau nhằm xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực quốc phòng và công nghiệp quốc phòng.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo  
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nóng thế giới hôm nay 11/9: Máy bay chở Tổng thống Ukraine suýt va chạm UAV
Nóng thế giới hôm nay 11/9: Máy bay chở Tổng thống Ukraine suýt va chạm UAV

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua (cụm tin 11/9/2026): Máy bay chở Tổng thống Ukraine suýt bị UAV đâm trúng; Nga, Mỹ, Ukraine có thể tổ chức đàm phán tại Abu Dhabi; Ông Trump tuyên bố, cuộc chiến Iran sẽ kết thúc sau bầu cử giữa nhiệm kỳ…

Nóng thế giới hôm nay 11/9: Máy bay chở Tổng thống Ukraine suýt va chạm UAV

Nóng thế giới hôm nay 11/9: Máy bay chở Tổng thống Ukraine suýt va chạm UAV

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua (cụm tin 11/9/2026): Máy bay chở Tổng thống Ukraine suýt bị UAV đâm trúng; Nga, Mỹ, Ukraine có thể tổ chức đàm phán tại Abu Dhabi; Ông Trump tuyên bố, cuộc chiến Iran sẽ kết thúc sau bầu cử giữa nhiệm kỳ…

Máy bay chở Tổng thống Ukraine Zelensky suýt bị UAV đâm trúng khi cất cánh
Máy bay chở Tổng thống Ukraine Zelensky suýt bị UAV đâm trúng khi cất cánh

VOV.VN - Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre cho biết chiếc máy bay chở Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từ Moldova đến Oslo đã suýt bị một máy bay không người lái (UAV) đâm trúng.

Máy bay chở Tổng thống Ukraine Zelensky suýt bị UAV đâm trúng khi cất cánh

Máy bay chở Tổng thống Ukraine Zelensky suýt bị UAV đâm trúng khi cất cánh

VOV.VN - Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre cho biết chiếc máy bay chở Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từ Moldova đến Oslo đã suýt bị một máy bay không người lái (UAV) đâm trúng.

Nga phản ứng quyết liệt với Đức về cáo buộc tấn công bằng UAV
Nga phản ứng quyết liệt với Đức về cáo buộc tấn công bằng UAV

VOV.VN - Moscow tuyên bố sẽ đáp trả sau khi Đức thông báo đóng cửa lãnh sự quán Nga. Đại sứ Nga khẳng định Đức không đưa ra được bằng chứng cho cáo buộc Nga tấn công bằng UAV tại sân bay Đức.

Nga phản ứng quyết liệt với Đức về cáo buộc tấn công bằng UAV

Nga phản ứng quyết liệt với Đức về cáo buộc tấn công bằng UAV

VOV.VN - Moscow tuyên bố sẽ đáp trả sau khi Đức thông báo đóng cửa lãnh sự quán Nga. Đại sứ Nga khẳng định Đức không đưa ra được bằng chứng cho cáo buộc Nga tấn công bằng UAV tại sân bay Đức.

Vệ tinh tiếp sức cho UAV Ukraine trút hỏa lực xuống mục tiêu Nga
Vệ tinh tiếp sức cho UAV Ukraine trút hỏa lực xuống mục tiêu Nga

VOV.VN - Các đội trắc thủ UAV của Ukraine hiện sở hữu một công cụ mới hết sức lợi hại, đó là thông tin gần như theo thời gian thực về vị trí và sự di chuyển của lực lượng Nga. Những tiến bộ về công nghệ vệ tinh đang tác động mạnh lên cục diện chiến trường Ukraine.

Vệ tinh tiếp sức cho UAV Ukraine trút hỏa lực xuống mục tiêu Nga

Vệ tinh tiếp sức cho UAV Ukraine trút hỏa lực xuống mục tiêu Nga

VOV.VN - Các đội trắc thủ UAV của Ukraine hiện sở hữu một công cụ mới hết sức lợi hại, đó là thông tin gần như theo thời gian thực về vị trí và sự di chuyển của lực lượng Nga. Những tiến bộ về công nghệ vệ tinh đang tác động mạnh lên cục diện chiến trường Ukraine.

Nhật Bản và Hàn Quốc xác định Triều Tiên vừa phóng nhiều tên lửa
Nhật Bản và Hàn Quốc xác định Triều Tiên vừa phóng nhiều tên lửa

VOV.VN - Giới chức Chính phủ và quân đội Nhật Bản, Hàn Quốc cho biết Triều Tiên vừa phóng nhiều vật thể nghi là tên lửa đạn đạo.

Nhật Bản và Hàn Quốc xác định Triều Tiên vừa phóng nhiều tên lửa

Nhật Bản và Hàn Quốc xác định Triều Tiên vừa phóng nhiều tên lửa

VOV.VN - Giới chức Chính phủ và quân đội Nhật Bản, Hàn Quốc cho biết Triều Tiên vừa phóng nhiều vật thể nghi là tên lửa đạn đạo.

Nhật Bản mua thử nghiệm UAV của Ukraine
Nhật Bản mua thử nghiệm UAV của Ukraine

VOV.VN - Trong bối cảnh thiết bị bay không người lái (UAV) đang chứng tỏ uy lực trên các chiến trường, Chính phủ Nhật Bản quyết định lựa chọn UAV của Ukraine để thử nhiệm cho mô hình phòng không nội địa.

Nhật Bản mua thử nghiệm UAV của Ukraine

Nhật Bản mua thử nghiệm UAV của Ukraine

VOV.VN - Trong bối cảnh thiết bị bay không người lái (UAV) đang chứng tỏ uy lực trên các chiến trường, Chính phủ Nhật Bản quyết định lựa chọn UAV của Ukraine để thử nhiệm cho mô hình phòng không nội địa.

Nhật Bản điều tra nguyên nhân vụ UAV trinh sát mất tích
Nhật Bản điều tra nguyên nhân vụ UAV trinh sát mất tích

VOV.VN - Liên quan vụ máy bay trinh sát không người lái (UAV) của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản mất liên lạc ngày 15/9, các cơ quan chức năng nước này xác định UAV đã rơi xuống biển và bắt đầu thu hồi các mảnh vỡ, đồng thời điều tra nguyên nhân sự cố.

Nhật Bản điều tra nguyên nhân vụ UAV trinh sát mất tích

Nhật Bản điều tra nguyên nhân vụ UAV trinh sát mất tích

VOV.VN - Liên quan vụ máy bay trinh sát không người lái (UAV) của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản mất liên lạc ngày 15/9, các cơ quan chức năng nước này xác định UAV đã rơi xuống biển và bắt đầu thu hồi các mảnh vỡ, đồng thời điều tra nguyên nhân sự cố.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ