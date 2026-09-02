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Nhật Bản huấn thị tướng lĩnh, nhấn mạnh chuyển đổi năng lực quốc phòng

Thứ Tư, 17:18, 02/09/2026
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VOV.VN - Trong bài huấn thị của mình trước các chỉ huy cấp cao của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản, Thủ tướng Takaichi khẳng định lại sứ mệnh “bảo vệ sự an toàn của người dân trong mọi hoàn cảnh” của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản.

Hôm 2/9, tại Hội nghị các sỹ quan chỉ huy của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản, Thủ tướng Takaichi Sanae nhấn mạnh kế hoạch sửa đổi Ba văn kiện an ninh trong năm nay và coi việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) là vấn đề trọng tâm để thúc đẩy tăng cường năng lực quốc phòng.  

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Thủ tướng Takaichi Sanae và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro duyệt đội danh dự. Ảnh: Jiji Press

Trong bài huấn thị của mình trước các chỉ huy cấp cao của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản, Thủ tướng Takaichi khẳng định lại sứ mệnh “bảo vệ sự an toàn của người dân trong mọi hoàn cảnh” của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản, biểu dương hoạt động cứu nạn hiệu quả của binh sỹ sau trận động đất Kumamoto 2026 và nhấn mạnh "Sự kỳ vọng và lòng biết ơn của công chúng đối với các hoạt động cứu trợ thiên tai là vô cùng quý giá đối với Lực lượng Phòng vệ".

Cũng trong bài huấn thị, nhà lãnh đạo Nhật Bản đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sửa đổi Ba văn kiện an ninh và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào lĩnh vực quốc phòng.

"Chính phủ sẽ sửa đổi Ba văn kiện an ninh trong năm nay để vạch ra một hướng đi mới nhằm tăng cường năng lực quốc phòng. Các quốc gia đang nỗ lực xây dựng các hệ thống cho phép sử dụng AI và vận hành hàng loạt máy bay không người lái (UAV), cũng như chuẩn bị cho các tình huống chiến sự kéo dài. Nhật Bản cũng coi đây là những thách thức lớn. Không thể đem hòa bình hôm qua để bảo đảm bình yên cho ngày mai. Để bảo vệ đất nước, cần phải hiểu và sử dụng triệt để không chỉ các trang thiết bị truyền thống trên bộ, trên biển và trên không, mà còn cả các lĩnh vực chuyên ngành như AI, UAV, không gian vũ trụ, an ninh mạng và sóng điện từ…"

Ba văn kiện an ninh sẽ được sửa đổi của Nhật Bản bao gồm Chiến lược an ninh quốc gia, Chiến lược quốc phòng và Chương trình tăng cường năng lực quốc phòng. Trước đó, Chính phủ Nhật Bản đã sửa đổi phương châm thực hiện Ba nguyên tắc chuyển giao vũ khí – khí tài quân sự ra nước ngoài, tập trung vào việc nới lỏng một số quy định nhằm khơi thông các bế tắc, mở đường cho xuất khẩu vũ khí, bao gồm cả vũ khí sát thương. Việc sửa đổi các văn kiện và nguyên tắc nêu trên được coi là hướng tới việc tăng cường sức mạnh quân sự và đang khiến một số nước láng giềng đặc biệt chú ý.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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