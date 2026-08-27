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Vì sao có nhiều người nước ngoài mất tích trong lũ quét Nepal?

Thứ Năm, 16:46, 27/08/2026
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VOV.VN - Theo cập nhật từ giới chức Nepal sáng nay (27/8), hơn 400 người nước ngoài nằm trong danh sách mất tích sau trận lũ quét nghiêm trọng xảy ra một ngày trước đó.

Con số mất tích đặc biệt lớn liên quan đến người nước ngoài này chủ yếu do thảm họa xảy ra tại huyện Rasuwa - một cửa ngõ du lịch, hành hương và giao thương quốc tế quan trọng giữa Nepal với Tây Tạng, Trung Quốc.

vi sao co nhieu nguoi nuoc ngoai mat tich trong lu quet nepal hinh anh 1
Hiện trường nhiều bùn đất sau trận lũ quét dọc sông Trishuli. Ảnh: AP.

Theo danh sách cập nhật, trong số người nước ngoài mất tích có 133 người Ấn Độ, 47 người Mỹ, 34 người Australia, 33 người Anh và 24 người Canada. Hàn Quốc cho biết 9 công dân nước này hiện đang mất tích; Malaysia thông báo mất liên lạc với 11 công dân, trong khi Nga cho biết 4 công dân có thể đã có mặt tại khu vực chịu ảnh hưởng khi lũ xảy ra.

Việc hàng trăm người nước ngoài nằm trong danh sách mất tích gây chú ý bởi Rasuwa là một huyện miền núi thưa dân, với khoảng 50.000 người sinh sống. Tuy nhiên, vị trí giáp Tây Tạng, Trung Quốc khiến Rasuwa trở thành đầu mối quan trọng về du lịch, hành hương và giao thương quốc tế. Đây cũng là yếu tố chính lý giải vì sao số người nước ngoài nằm trong danh sách mất tích lại cao như vậy.

Cửa khẩu Rasuwagadhi là một trong những tuyến đường bộ nối Nepal với Trung Quốc, đồng thời khu vực này còn là cửa ngõ tới Vườn quốc gia Langtang và nhiều tuyến đi bộ đường dài, leo núi nổi tiếng, thu hút đông du khách quốc tế. Bên cạnh đó, Rasuwa có nhiều dự án thủy điện, nơi có lao động và chuyên gia nước ngoài làm việc.

Đáng chú ý, cửa khẩu Rasuwagadhi nằm trên tuyến hành hương từ thủ đô Kathmandu tới núi Kailash và hồ Mansarovar ở Tây Tạng. Núi Kailash được người Hindu coi là nơi ở của thần Shiva, đồng thời là địa điểm linh thiêng đối với Phật giáo, đạo Jain và tín ngưỡng Bon. Vì vậy, vào mùa hành hương, nhiều đoàn khách quốc tế tập trung tại Rasuwa trước khi đi qua biên giới sang Trung Quốc.

Trận lũ xảy ra đúng thời điểm nhiều đoàn khách hành hương quốc tế đang tập trung và di chuyển qua khu vực. Cơ quan Du lịch Nepal cho biết khoảng 390 người hành hương, gồm 93 người Nepal và gần 300 người nước ngoài, dự kiến qua cửa khẩu Rasuwagadhi sang Tây Tạng trong ngày 26/8. Những người này thuộc các đoàn do ít nhất 10 công ty du lịch khác nhau tổ chức.

Tuy nhiên, giới chức địa phương lưu ý rằng những người nằm trong danh sách mất tích không đồng nghĩa đều đã bị lũ cuốn. Lũ phá hủy đường sá, cầu và làm gián đoạn thông tin liên lạc, khiến nhiều khu vực bị cô lập và cơ quan chức năng chưa thể xác định vị trí của một số đoàn khách. Vì vậy, một số người có thể đang mắc kẹt tại các khu vực bị chia cắt hoặc chưa thể liên lạc với bên ngoài.

Có thể thấy, số lượng lớn người nước ngoài nằm trong danh sách mất tích chủ yếu do trận lũ xảy ra đúng tại một hành lang quốc tế tập trung đông khách hành hương, khách du lịch, người qua lại biên giới và lao động tại các dự án thủy điện. Vị trí đặc biệt này khiến một thảm họa xảy ra tại vùng núi hẻo lánh của Nepal nhanh chóng ảnh hưởng tới công dân của nhiều quốc gia.

Lê Dũng/VOV-New Delhi
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