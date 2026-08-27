Cập nhật lũ quét Nepal: 289 người chết, 826 người mất liên lạc sau trận lũ quét

Trong số 826 người chưa liên lạc được, có 644 du khách, gồm 517 người nước ngoài và 127 người Nepal. Đáng chú ý, công dân của hơn 30 quốc gia nằm trong danh sách mất liên lạc, cho thấy thảm họa đã vượt ra ngoài phạm vi Nepal và ảnh hưởng tới nhiều quốc gia.

Sức tàn phá khủng khiếp của lũ quét tại Nepal. Ảnh: Reuters

Ấn Độ có số công dân mất liên lạc lớn nhất với 288 người, tiếp đến là Trung Quốc với gần 100 người, Mỹ 65 người, Ukraine 53 người, Malaysia 51 người, Australia 35 người, Anh 33 người và Canada 25 người. Danh sách còn có công dân Hàn Quốc, Singapore, Đức, Nga, Nam Phi, Nhật Bản, New Zealand, Pháp, Bỉ, Tây Ban Nha cùng nhiều quốc gia khác.

Nhiều thành viên lực lượng an ninh Nepal cũng chưa xác định được tung tích, gồm 44 binh sĩ quân đội, 28 cảnh sát và 13 thành viên lực lượng cảnh sát vũ trang. Riêng tại hai huyện Rasuwa và Nuwakot, chính quyền ghi nhận 162 người mất liên lạc.

Các lực lượng an ninh và chính quyền địa phương đang mở rộng tìm kiếm dọc các bờ sông và khu vực hạ lưu. Tuy nhiên, giới chức Nepal cũng lưu ý số người mất liên lạc chưa đồng nghĩa tất cả đều đã bị lũ cuốn. Thảm họa đã phá hủy đường sá, cầu và mạng lưới thông tin, khiến nhiều khu vực bị cô lập và gây khó khăn cho việc xác định vị trí của người dân và du khách.

Trong khi đó, cộng đồng quốc tế đang tăng cường hỗ trợ Nepal khắc phục hậu quả thảm họa. Ấn Độ đã triển khai 37,5 tấn hàng cứu trợ, gồm thuốc men, thực phẩm và các vật tư thiết yếu, trong đó 10 tấn đầu tiên đã được chuyển tới Nepal. Trung Quốc cung cấp hàng cứu trợ khẩn cấp và hỗ trợ tài chính. Mỹ và Vương Quốc Anh cam kết hỗ trợ khẩn cấp lần lượt 500.000 USD và 5 triệu bảng Anh và cử chuyên gia ứng phó thảm họa. Nhiều quốc gia khác cũng thông báo sẽ tham gia các hoạt động cứu trợ.

Các tổ chức quốc tế cũng đang tích cực huy động nguồn lực để hỗ trợ Nepal. Liên hợp quốc đã phê duyệt khoản viện trợ khẩn cấp trị giá 1,7 triệu euro; Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế giải ngân 1 triệu franc Thụy Sĩ; Tổ chức Y tế Thế giới chuyển thuốc men, vật tư y tế và lều đa năng tới các khu vực bị ảnh hưởng. Liên minh châu Âu cũng tuyên bố sẵn sàng huy động thêm nguồn lực, hỗ trợ Nepal tìm kiếm, cứu hộ và khắc phục hậu quả thảm họa.