English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cập nhật lũ quét Nepal: 289 người chết, 826 người mất liên lạc sau trận lũ quét

Thứ Năm, 18:36, 27/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo Cảnh sát Nepal, tính đến 13h30 giờ địa phương hôm nay (27/8), số người thiệt mạng do trận lũ quét nghiêm trọng xảy ra hôm qua đã tăng lên 289 người, trong khi ít nhất 826 người vẫn mất liên lạc. Số thương vong được dự báo có thể tiếp tục tăng khi hoạt động tìm kiếm được mở rộng.

Trong số 826 người chưa liên lạc được, có 644 du khách, gồm 517 người nước ngoài và 127 người Nepal. Đáng chú ý, công dân của hơn 30 quốc gia nằm trong danh sách mất liên lạc, cho thấy thảm họa đã vượt ra ngoài phạm vi Nepal và ảnh hưởng tới nhiều quốc gia.

cap nhat lu quet nepal 289 nguoi chet, 826 nguoi mat lien lac sau tran lu quet hinh anh 1
Sức tàn phá khủng khiếp của lũ quét tại Nepal. Ảnh: Reuters

Ấn Độ có số công dân mất liên lạc lớn nhất với 288 người, tiếp đến là Trung Quốc với gần 100 người, Mỹ 65 người, Ukraine 53 người, Malaysia 51 người, Australia 35 người, Anh 33 người và Canada 25 người. Danh sách còn có công dân Hàn Quốc, Singapore, Đức, Nga, Nam Phi, Nhật Bản, New Zealand, Pháp, Bỉ, Tây Ban Nha cùng nhiều quốc gia khác.

Nhiều thành viên lực lượng an ninh Nepal cũng chưa xác định được tung tích, gồm 44 binh sĩ quân đội, 28 cảnh sát và 13 thành viên lực lượng cảnh sát vũ trang. Riêng tại hai huyện Rasuwa và Nuwakot, chính quyền ghi nhận 162 người mất liên lạc.

Các lực lượng an ninh và chính quyền địa phương đang mở rộng tìm kiếm dọc các bờ sông và khu vực hạ lưu. Tuy nhiên, giới chức Nepal cũng lưu ý số người mất liên lạc chưa đồng nghĩa tất cả đều đã bị lũ cuốn. Thảm họa đã phá hủy đường sá, cầu và mạng lưới thông tin, khiến nhiều khu vực bị cô lập và gây khó khăn cho việc xác định vị trí của người dân và du khách.

Trong khi đó, cộng đồng quốc tế đang tăng cường hỗ trợ Nepal khắc phục hậu quả thảm họa. Ấn Độ đã triển khai 37,5 tấn hàng cứu trợ, gồm thuốc men, thực phẩm và các vật tư thiết yếu, trong đó 10 tấn đầu tiên đã được chuyển tới Nepal. Trung Quốc cung cấp hàng cứu trợ khẩn cấp và hỗ trợ tài chính. Mỹ và Vương Quốc Anh cam kết hỗ trợ khẩn cấp lần lượt 500.000 USD và 5 triệu bảng Anh và cử chuyên gia ứng phó thảm họa. Nhiều quốc gia khác cũng thông báo sẽ tham gia các hoạt động cứu trợ.

Các tổ chức quốc tế cũng đang tích cực huy động nguồn lực để hỗ trợ Nepal. Liên hợp quốc đã phê duyệt khoản viện trợ khẩn cấp trị giá 1,7 triệu euro; Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế giải ngân 1 triệu franc Thụy Sĩ; Tổ chức Y tế Thế giới chuyển thuốc men, vật tư y tế và lều đa năng tới các khu vực bị ảnh hưởng. Liên minh châu Âu cũng tuyên bố sẵn sàng huy động thêm nguồn lực, hỗ trợ Nepal tìm kiếm, cứu hộ và khắc phục hậu quả thảm họa.

Lê Dũng/VOV-New Delhi
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Vì sao có nhiều người nước ngoài mất tích trong lũ quét Nepal?
Vì sao có nhiều người nước ngoài mất tích trong lũ quét Nepal?

VOV.VN - Theo cập nhật từ giới chức Nepal sáng nay (27/8), hơn 400 người nước ngoài nằm trong danh sách mất tích sau trận lũ quét nghiêm trọng xảy ra một ngày trước đó.

Vì sao có nhiều người nước ngoài mất tích trong lũ quét Nepal?

Vì sao có nhiều người nước ngoài mất tích trong lũ quét Nepal?

VOV.VN - Theo cập nhật từ giới chức Nepal sáng nay (27/8), hơn 400 người nước ngoài nằm trong danh sách mất tích sau trận lũ quét nghiêm trọng xảy ra một ngày trước đó.

Nhật Bản và Hàn Quốc cử đội cứu hộ khẩn cấp sang Nepal sau thảm họa
Nhật Bản và Hàn Quốc cử đội cứu hộ khẩn cấp sang Nepal sau thảm họa

VOV.VN - Mặc dù không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi trận lũ quét và sạt lở đất kinh hoàng vừa xảy ra tại khu vực biên giới giữa Nepal và Trung Quốc, nhưng do có công dân bị mất liên lạc sau thảm họa, Nhật Bản và Hàn Quốc đã có những phản ứng rất nhanh. 

Nhật Bản và Hàn Quốc cử đội cứu hộ khẩn cấp sang Nepal sau thảm họa

Nhật Bản và Hàn Quốc cử đội cứu hộ khẩn cấp sang Nepal sau thảm họa

VOV.VN - Mặc dù không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi trận lũ quét và sạt lở đất kinh hoàng vừa xảy ra tại khu vực biên giới giữa Nepal và Trung Quốc, nhưng do có công dân bị mất liên lạc sau thảm họa, Nhật Bản và Hàn Quốc đã có những phản ứng rất nhanh. 

Hình ảnh vệ tinh hé lộ nguyên nhân lũ quét đặc biệt nghiêm trọng ở Nepal
Hình ảnh vệ tinh hé lộ nguyên nhân lũ quét đặc biệt nghiêm trọng ở Nepal

VOV.VN - Hình ảnh vệ tinh mới công bố giúp làm rõ nguyên nhân trận lũ quét đặc biệt nghiêm trọng xảy ra sáng 26/8 tại khu vực biên giới Nepal - Tây Tạng (Trung Quốc).

Hình ảnh vệ tinh hé lộ nguyên nhân lũ quét đặc biệt nghiêm trọng ở Nepal

Hình ảnh vệ tinh hé lộ nguyên nhân lũ quét đặc biệt nghiêm trọng ở Nepal

VOV.VN - Hình ảnh vệ tinh mới công bố giúp làm rõ nguyên nhân trận lũ quét đặc biệt nghiêm trọng xảy ra sáng 26/8 tại khu vực biên giới Nepal - Tây Tạng (Trung Quốc).

Trung Quốc đóng cửa điểm du lịch, dịch vụ đường sắt vì bão Saudel
Trung Quốc đóng cửa điểm du lịch, dịch vụ đường sắt vì bão Saudel

VOV.VN - Trong khi bão Narra vẫn đang gây mưa lớn ở miền Nam Trung Quốc, nước này lại tiếp tục phải hứng chịu bão Saudel. Các chuyên gia khí tượng cảnh báo, vùng xoáy của bão Narra dự kiến ​​sẽ kết hợp với bão Saudel gây mưa lớn liên tiếp cho miền Nam và Đông Trung Quốc.

Trung Quốc đóng cửa điểm du lịch, dịch vụ đường sắt vì bão Saudel

Trung Quốc đóng cửa điểm du lịch, dịch vụ đường sắt vì bão Saudel

VOV.VN - Trong khi bão Narra vẫn đang gây mưa lớn ở miền Nam Trung Quốc, nước này lại tiếp tục phải hứng chịu bão Saudel. Các chuyên gia khí tượng cảnh báo, vùng xoáy của bão Narra dự kiến ​​sẽ kết hợp với bão Saudel gây mưa lớn liên tiếp cho miền Nam và Đông Trung Quốc.

Mưa lớn tấn công nhiều địa phương Nhật Bản, hàng trăm ngàn người lánh nạn
Mưa lớn tấn công nhiều địa phương Nhật Bản, hàng trăm ngàn người lánh nạn

VOV.VN - Bắt đầu từ rạng sáng 27/8, những trận mưa dữ dội đã đổ xuống 2 tỉnh Ishikawa và Toyama của Nhật Bản và ngay lập tức đã gây ngập lụt nghiêm trọng. 

Mưa lớn tấn công nhiều địa phương Nhật Bản, hàng trăm ngàn người lánh nạn

Mưa lớn tấn công nhiều địa phương Nhật Bản, hàng trăm ngàn người lánh nạn

VOV.VN - Bắt đầu từ rạng sáng 27/8, những trận mưa dữ dội đã đổ xuống 2 tỉnh Ishikawa và Toyama của Nhật Bản và ngay lập tức đã gây ngập lụt nghiêm trọng. 

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ