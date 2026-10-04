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Mặt trận Giải phóng Nhân dân Tigray (TPLF) tại Ethiopia rời bỏ thủ phủ khu vực

Chủ Nhật, 10:00, 04/10/2026
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VOV.VN - Mặt trận Giải phóng Nhân dân Tigray (TPLF) hôm qua (3/10) đã bỏ lại thủ phủ vùng Tigray ở miền Bắc Ethiopia, khi lực lượng chính phủ tiến về thành phố.

Giao tranh nổ ra vào ngày 23/9 ở miền Bắc Ethiopia khi TPLF phát động các cuộc tấn công vào các bang lân cận, làm dấy lên lo ngại về sự trở lại của cuộc nội chiến tàn khốc từ năm 2020-2022.

mat tran giai phong nhan dan tigray tplf tai ethiopia roi bo thu phu khu vuc hinh anh 1
Vùng Tigray ở miền Bắc Ethiopia. Ảnh: Aljazeera

Hiện lực lượng liên bang Ethiopia và các nhóm dân quân ủng hộ chính phủ đã đẩy lùi các nhóm nổi dậy và đang tiến về phía Bắc hướng tới thành phố Mekelle - thủ phủ vùng Tigray, sau khi chiếm được sân bay của thành phố hôm 2/10.

Trước đó, các nhóm nổi dậy cũng tấn công vào các vùng Afar và Amhara lân cận, phối hợp cùng các lực lượng dân quân địa phương. Tuy nhiên, các nhóm nổi dậy đã bị đẩy lùi trong những ngày qua. Theo một nguồn tin, TPLF đã bị đẩy lùi hoàn toàn khỏi Afar.

Cuộc xung đột cũng đã gây ra sự đổ vỡ trong quan hệ giữa Ethiopia với Eritrea và Ai Cập, hai nước mà Ethiopia cáo buộc là ủng hộ phe nổi dậy.

Ethiopia hôm 1/10 đã trục xuất 10 nhà ngoại giao Eritrea và đóng cửa đại sứ quán của nước này tại Eritrea, trong khi Eritrea đáp trả bằng tuyên bố sẽ cắt đứt mọi quan hệ ngoại giao với Ethiopia.

cũng trục xuất một nhà ngoại giao Ai Cập, trong khi Ai Cập đáp trả bằng cách trục xuất một tham tán tại Đại sứ quán Ethiopia tại nước này.

 

Minh Ngô/VOV-Cairo
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