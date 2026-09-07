Máy bay chở hàng của Amazon Air lao khỏi đường băng, 10 người thương vong

Thông tin này đã được người đứng đầu chính quyền hạt Miami-Dade Daniella Levine Cava thông báo tối ngày 6/9 (giờ địa phương). Danh tính những người thiệt mạng và bị thương chưa được công bố.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: CBS

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) cho biết đã cử một nhóm điều tra tới hiện trường. Theo Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), máy bay mang số hiệu 21 Air Flight 7598 đã lao khỏi đường băng sau khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Miami khoảng 14h ngày 6/9 theo giờ địa phương. Máy bay là loại Boeing 767-300, khởi hành từ sân bay quốc tế Luis Muñoz Marín ở San Juan, Puerto Rico.

Amazon cũng đã xác nhận vụ việc. Đại diện Amazon cho biết đây là tình huống diễn biến nhanh và hãng đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng địa phương để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Amazon khẳng định ưu tiên hàng đầu hiện nay là bảo đảm an toàn, chăm sóc và hỗ trợ những người bị ảnh hưởng.

Dữ liệu sơ bộ từ Flightradar24 cho thấy máy bay di chuyển với tốc độ khoảng 128 dặm/giờ, tương đương hơn 200 km/giờ, khi lao khỏi đường băng.

Sau vụ việc, sân bay quốc tế Miami đã tạm dừng hoạt động trên mặt đất. Lệnh tạm dừng được dỡ bỏ khoảng 3 giờ sau đó. Theo giới chức địa phương, 2 trong tổng số 4 đường băng của sân bay đã được mở cửa trở lại. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ đang tiến hành điều tra để xác định nguyên nhân vụ việc.