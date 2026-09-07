Máy bay chở hàng Amazon lao khỏi đường băng, 5 người thiệt mạng

Theo giới chức địa phương, vụ việc xảy ra ngay trước 14h (giờ địa phương) khi chiếc máy bay chở hàng của Amazon trong chuyến bay Prime Air 7598 lao khỏi đường băng chéo tại sân bay quốc tế Miami và đâm vào nhiều phương tiện trên mặt đất. Trước đó, Amazon và Cục Hàng không Miami-Dade xác nhận rằng một sự cố đã xảy ra khi máy bay đang cố gắng hạ cánh.

Máy bay chở hàng Amazon lao khỏi đường băng tại Miami, Mỹ khiến 5 người thiệt mạng. Ảnh: Reuters

Giới chức cho biết 5 người khác cũng bị thương trong vụ tai nạn, trong đó 3 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Toàn bộ đường băng và đường lăn tại sân bay quốc tế Miami đã bị đóng cửa từ 15h. Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy cảnh báo hành khách nên "chuẩn bị cho tình trạng chậm chuyến nghiêm trọng và khả năng hủy chuyến".

Đài Phát thanh Công cộng Quốc gia Mỹ (NPR), dẫn thông tin từ lực lượng cứu hộ và cứu hỏa Miami-Dade, cho biết có "nhiều bệnh nhân" trong vụ việc.

Theo Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), chiếc máy bay gặp nạn là Boeing 767-300, khởi hành từ San Juan, Puerto Rico. Người phát ngôn Amazon cho biết máy bay do hãng hàng không vận tải hàng hóa 21 Air khai thác cho Amazon. Hãng 21 Air chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức trước đề nghị bình luận qua email.

Hình ảnh của Reuters tại hiện trường cho thấy phần mũi máy bay cắm xuống mặt đất, trong khi phần đuôi bị hất lên cao, phía bên phải thân máy bay xuất hiện những vết cháy xém. Người phát ngôn Amazon Kelly Nantel cho biết công ty vẫn đang thu thập thông tin để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

"Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các cơ quan chức năng địa phương để xác định chính xác chuyện gì đã xảy ra. Hiện tại, ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là đảm bảo an toàn, sức khỏe và chăm sóc cho tất cả những người liên quan", bà Nantel nói.

FAA cho biết cơ quan này sẽ tiến hành điều tra vụ tai nạn.