Mexico bắt giữ thủ lĩnh băng đảng ma túy Jalisco "El Jardinero"

Thứ Ba, 09:50, 28/04/2026
VOV.VN - Lực lượng đặc nhiệm Mexico vừa bắt giữ Audias Flores, biệt danh “El Jardinero” – một trong những thủ lĩnh cấp cao của băng đảng ma túy khét tiếng Jalisco New Generation Cartel (CJNG), tại bang Nayarit, phía Tây nước này. Thông tin được Bộ trưởng An ninh Omar Garcia Harfuch công bố ngày 28/4.

Nổi tiếng với biệt danh "El Jardinero", trùm ma túy Audias Flores là chỉ huy khu vực, kiểm soát nhiều địa bàn chiến lược của CJNG dọc bờ Thái Bình Dương. Đối tượng này từng được xem là ứng viên kế nhiệm trùm ma túy Nemesio Oseguera (biệt danh “El Mencho”) đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch an ninh hồi tháng 2 năm nay.

mexico bat giu thu linh bang dang ma tuy jalisco el jardinero hinh anh 1
Đặc nhiệm Mexico bắt giữ trùm ma túy Audias Flores, được biết đến với biệt danh “El Jardinero”. Ảnh: Reuters

Chiến dịch bắt giữ được tiến hành tại khu vực El Mirador, cách thành phố du lịch Puerto Vallarta khoảng 20 km. Theo Hải quân Mexico, nơi ẩn náu của Flores được 30 xe bán tải cùng hơn 60 tay súng bảo vệ.

Khi lực lượng chức năng bao vây, nhóm cận vệ đã tản ra nhằm đánh lạc hướng. Tuy nhiên, Flores bị phát hiện khi đang lẩn trốn trong một mương thoát nước. “Chiến dịch được thực hiện với độ chính xác cao, không nổ một phát súng nào”, Hải quân Mexico cho biết.

Chiến dịch này là kết quả của 19 tháng theo dõi, với sự tham gia của hơn 500 binh sĩ, 6 trực thăng và nhiều máy bay. Đáng chú ý, phía Mexico xác nhận có sự hỗ trợ tình báo từ Mỹ, bao gồm giám sát trên không, góp phần quan trọng vào thành công của chiến dịch.

Hiện chưa rõ Flores sẽ bị truy tố tại Mexico hay dẫn độ sang Mỹ. Giới chức cho biết đối tượng này nằm trong danh sách truy nã của Mỹ với mức tiền thưởng lên tới 5 triệu USD.

Cùng ngày, lực lượng chức năng Mexico cũng bắt giữ Cesar Alejandro N., biệt danh “El Güero Conta” – nghi phạm được cho là “cánh tay tài chính” của Flores.

Theo chuyên gia an ninh Carlos Olivo, cựu quan chức Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ (DEA), Flores là nhân vật “có tầm ảnh hưởng lớn” trong CJNG. Việc bắt giữ đối tượng này có thể gây tác động mạnh hơn cả việc loại bỏ “El Mencho”.

Flores được cho là giữ vai trò then chốt trong việc vận hành các phòng thí nghiệm ma túy, tuyến vận chuyển và mạng lưới phân phối tại Mỹ.

Vụ bắt giữ diễn ra trong bối cảnh Mexico gia tăng mạnh các chiến dịch trấn áp tội phạm, dưới sức ép lớn từ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nhà lãnh đạo Mỹ từng nhiều lần cảnh báo sẽ hành động đơn phương nếu Mexico không kiểm soát hiệu quả các băng đảng ma túy.

Đại sứ Mỹ tại Mexico Ronald Johnson nhận định, việc bắt giữ một thủ lĩnh chủ chốt của CJNG là “bước tiến quan trọng” trong cuộc chiến chống lại các đường dây buôn fentanyl và bạo lực xuyên biên giới.

Trước đó, năm 2021, Bộ Tài chính Mỹ đã xếp Flores vào danh sách “tội phạm buôn ma túy quốc tế nghiêm trọng”, đồng thời một đại bồi thẩm đoàn Mỹ đã truy tố đối tượng này với các tội danh liên quan đến buôn bán cocaine, heroin và nhiều hành vi phạm tội khác.

Giang Bùi/VOV.VN (biên dịch)
Theo: Reuters
Tag: Audias Flores El Jardinero băng đảng CJNG trùm ma túy Mexico bắt giữ trùm ma túy
Tổng thống Mexico yêu cầu Mỹ giải thích nghi vấn đặc vụ CIA hoạt động trái phép

VOV.VN - Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đã yêu cầu Mỹ cung cấp lời giải thích chi tiết về việc các đặc vụ tình báo nước này bị cho là đã hoạt động trái phép tại bang Chihuahua, miền Bắc Mexico.

Việt Nam phối hợp với Mexico tôn tạo tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Mexico City

VOV.VN - Tại họp báo thường kỳ chiều 23/4, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico đang phối hợp với chính quyền thành phố Mexico City để tôn tạo tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại trung tâm lịch sử thành phố. Đây là công trình mang ý nghĩa biểu tượng cho quan hệ hữu nghị Việt Nam – Mexico.

Cuba nhận được viện trợ từ Brazil, Tây Ban Nha và Mexico

VOV.VN - Chính phủ Brazil, Tây Ban Nha và Mexico, ngày 18/4, đã cam kết tăng cường phối hợp viện trợ cho Cuba nhằm giảm bớt cuộc khủng hoảng nhân đạo mà ba nước cho rằng xuất phát từ việc Mỹ siết chặt cấm vận kéo dài đối với quốc đảo Caribe này.

