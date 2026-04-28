Mexico bắt giữ thủ lĩnh băng đảng ma túy Jalisco "El Jardinero"

Nổi tiếng với biệt danh "El Jardinero", trùm ma túy Audias Flores là chỉ huy khu vực, kiểm soát nhiều địa bàn chiến lược của CJNG dọc bờ Thái Bình Dương. Đối tượng này từng được xem là ứng viên kế nhiệm trùm ma túy Nemesio Oseguera (biệt danh “El Mencho”) đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch an ninh hồi tháng 2 năm nay.

Chiến dịch bắt giữ được tiến hành tại khu vực El Mirador, cách thành phố du lịch Puerto Vallarta khoảng 20 km. Theo Hải quân Mexico, nơi ẩn náu của Flores được 30 xe bán tải cùng hơn 60 tay súng bảo vệ.

Khi lực lượng chức năng bao vây, nhóm cận vệ đã tản ra nhằm đánh lạc hướng. Tuy nhiên, Flores bị phát hiện khi đang lẩn trốn trong một mương thoát nước. “Chiến dịch được thực hiện với độ chính xác cao, không nổ một phát súng nào”, Hải quân Mexico cho biết.

Chiến dịch này là kết quả của 19 tháng theo dõi, với sự tham gia của hơn 500 binh sĩ, 6 trực thăng và nhiều máy bay. Đáng chú ý, phía Mexico xác nhận có sự hỗ trợ tình báo từ Mỹ, bao gồm giám sát trên không, góp phần quan trọng vào thành công của chiến dịch.

Hiện chưa rõ Flores sẽ bị truy tố tại Mexico hay dẫn độ sang Mỹ. Giới chức cho biết đối tượng này nằm trong danh sách truy nã của Mỹ với mức tiền thưởng lên tới 5 triệu USD.

Cùng ngày, lực lượng chức năng Mexico cũng bắt giữ Cesar Alejandro N., biệt danh “El Güero Conta” – nghi phạm được cho là “cánh tay tài chính” của Flores.

Theo chuyên gia an ninh Carlos Olivo, cựu quan chức Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ (DEA), Flores là nhân vật “có tầm ảnh hưởng lớn” trong CJNG. Việc bắt giữ đối tượng này có thể gây tác động mạnh hơn cả việc loại bỏ “El Mencho”.

Flores được cho là giữ vai trò then chốt trong việc vận hành các phòng thí nghiệm ma túy, tuyến vận chuyển và mạng lưới phân phối tại Mỹ.

Vụ bắt giữ diễn ra trong bối cảnh Mexico gia tăng mạnh các chiến dịch trấn áp tội phạm, dưới sức ép lớn từ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nhà lãnh đạo Mỹ từng nhiều lần cảnh báo sẽ hành động đơn phương nếu Mexico không kiểm soát hiệu quả các băng đảng ma túy.

Đại sứ Mỹ tại Mexico Ronald Johnson nhận định, việc bắt giữ một thủ lĩnh chủ chốt của CJNG là “bước tiến quan trọng” trong cuộc chiến chống lại các đường dây buôn fentanyl và bạo lực xuyên biên giới.

Trước đó, năm 2021, Bộ Tài chính Mỹ đã xếp Flores vào danh sách “tội phạm buôn ma túy quốc tế nghiêm trọng”, đồng thời một đại bồi thẩm đoàn Mỹ đã truy tố đối tượng này với các tội danh liên quan đến buôn bán cocaine, heroin và nhiều hành vi phạm tội khác.