Indonesia cảnh báo đưa AI vào giáo dục tiểu học

Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đại học, Khoa học và Công nghệ Stella Christie cho biết, giáo dục mầm non có thể hưởng lợi từ thực tế rằng bộ não con người, ngay cả ở giai đoạn đầu phát triển, đã có khả năng vượt trội hơn cả những dạng trí tuệ nhân tạo tiên tiến nhất.

Bà Stella, đồng thời là giáo sư tâm lý học cho biết, bộ não của một đứa trẻ mới biết đi có thể học được ngay cả những ngôn ngữ khó nhất, một khi được hòa mình vào môi trường bản xứ. Quy luật của trí tuệ nhân tạo (AI) là dữ liệu càng lớn, kết quả càng tốt, nhưng đó không phải là cách bộ não con người hoạt động. Một đứa trẻ ba tuổi lớn lên ở bất kỳ quốc gia nào cũng có thể nói được ngôn ngữ địa phương, bất kể đó là ngôn ngữ nào. Tiếng Trung hay tiếng Arab có thể là những ngôn ngữ khó nhất, nhưng xét từ góc độ não bộ, không có ngôn ngữ nào khó hơn ngôn ngữ nào. Thứ trưởng cho rằng hệ thống giáo dục Indonesia nên đào tạo học sinh tận dụng tối đa khả năng tư duy phản biện, thay vì dựa vào AI để giải quyết các vấn đề trong lớp học.

Trong những năm gần đây, Bộ Giáo dục Tiểu học và Trung học Indonesia đã ưu tiên việc cho phép học sinh được học về trí tuệ nhân tạo (AI) và lập trình. Bộ dự kiến ​​các bài học về AI và lập trình sẽ là môn tự chọn cho học sinh lớp 4, đồng thời nêu rõ chỉ những trường có đủ công cụ và kết nối internet ổn định mới có thể bắt đầu giảng dạy lập trình và AI.

Nhiều chuyên gia cũng đồng tình với ý kiến của Thứ trưởng Stella Christie cho rằng, thay vì đưa AI vào lớp học, các nhà hoạch định chính sách cần đầu tư vào con người để quản lý những tác động mang tính đột phá của AI đối với thị trường việc làm. Chính phủ có thể đầu tư vào giáo dục hơn là tập trung vào công nghệ. Theo đó, cần đào tạo thêm nhiều giáo sư toán học, thay vì đưa AI vào lớp học.