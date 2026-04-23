Indonesia cảnh báo đưa AI vào giáo dục tiểu học

Thứ Năm, 14:50, 23/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một quan chức cấp cao của chính phủ Indonesia cảnh báo về việc đưa trí tuệ nhân tạo vào giáo dục tiểu học, cho rằng chính sách như vậy, nếu được thực hiện, có thể kìm hãm sự nhanh nhạy về trí tuệ của học sinh và làm tổn hại đến kỹ năng tư duy phản biện của các em.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đại học, Khoa học và Công nghệ Stella Christie cho biết, giáo dục mầm non có thể hưởng lợi từ thực tế rằng bộ não con người, ngay cả ở giai đoạn đầu phát triển, đã có khả năng vượt trội hơn cả những dạng trí tuệ nhân tạo tiên tiến nhất.

indonesia canh bao dua ai vao giao duc tieu hoc hinh anh 1
AI có thể kìm hãm sự nhanh nhạy về trí tuệ và làm tổn hại đến kỹ năng tư duy phản biện của các học sinh tiểu học. Ảnh minh họa

Bà Stella, đồng thời là giáo sư tâm lý học cho biết, bộ não của một đứa trẻ mới biết đi có thể học được ngay cả những ngôn ngữ khó nhất, một khi được hòa mình vào môi trường bản xứ.  Quy luật của trí tuệ nhân tạo (AI) là dữ liệu càng lớn, kết quả càng tốt, nhưng đó không phải là cách bộ não con người hoạt động. Một đứa trẻ ba tuổi lớn lên ở bất kỳ quốc gia nào cũng có thể nói được ngôn ngữ địa phương, bất kể đó là ngôn ngữ nào. Tiếng Trung hay tiếng Arab có thể là những ngôn ngữ khó nhất, nhưng xét từ góc độ não bộ, không có ngôn ngữ nào khó hơn ngôn ngữ nào. Thứ trưởng cho rằng hệ thống giáo dục Indonesia nên đào tạo học sinh tận dụng tối đa khả năng tư duy phản biện, thay vì dựa vào AI để giải quyết các vấn đề trong lớp học.

Trong những năm gần đây, Bộ Giáo dục Tiểu học và Trung học Indonesia đã ưu tiên việc cho phép học sinh được học về trí tuệ nhân tạo (AI) và lập trình. Bộ dự kiến ​​các bài học về AI và lập trình sẽ là môn tự chọn cho học sinh lớp 4, đồng thời nêu rõ chỉ những trường có đủ công cụ và kết nối internet ổn định mới có thể bắt đầu giảng dạy lập trình và AI.

Nhiều chuyên gia cũng đồng tình với ý kiến của Thứ trưởng Stella Christie cho rằng, thay vì đưa AI vào lớp học, các nhà hoạch định chính sách cần đầu tư vào con người để quản lý những tác động mang tính đột phá của AI đối với thị trường việc làm. Chính phủ có thể đầu tư vào giáo dục hơn là tập trung vào công nghệ. Theo đó, cần đào tạo thêm nhiều giáo sư toán học, thay vì đưa AI vào lớp học.

Phạm Hà/VOV-Jakarta
Indonesia phát hiện một mỏ khí đốt tự nhiên lớn ở Đông Kalimantan

VOV.VN - Indonesia vừa phát hiện một mỏ khí đốt tự nhiên lớn ở Đông Kalimantan với ước tính khoảng 5 nghìn tỷ feet khối khí đốt và 300 triệu thùng hỗn hợp hydrocarbon lỏng được tách từ khí đồng hành hoặc khí thiên nhiên.

VOV.VN - Indonesia vừa phát hiện một mỏ khí đốt tự nhiên lớn ở Đông Kalimantan với ước tính khoảng 5 nghìn tỷ feet khối khí đốt và 300 triệu thùng hỗn hợp hydrocarbon lỏng được tách từ khí đồng hành hoặc khí thiên nhiên.

Indonesia: Hàng trăm học sinh nghi ngộ độc do Chương trình bữa ăn dinh dưỡng

VOV.VN - Hàng trăm học sinh tại Trung Java, Indonesia nghi ngờ bị ngộ độc thức ăn do Chương trình Bữa ăn dinh dưỡng miễn phí (MBG) hôm 18/4. Hiện cơ quan chức năng tạm thời đóng cửa và phong tỏa đơn vị cung cấp dịch vụ dinh dưỡng (SPPG) tại khu vực để phục vụ điều tra.

VOV.VN - Hàng trăm học sinh tại Trung Java, Indonesia nghi ngờ bị ngộ độc thức ăn do Chương trình Bữa ăn dinh dưỡng miễn phí (MBG) hôm 18/4. Hiện cơ quan chức năng tạm thời đóng cửa và phong tỏa đơn vị cung cấp dịch vụ dinh dưỡng (SPPG) tại khu vực để phục vụ điều tra.

Jakarta (Indonesia) soạn thảo quy định đánh thuế xe điện

VOV.VN - Chính quyền tỉnh Jakarta của Indonesia đang soạn thảo các quy định mới về việc đánh thuế xe điện, sau khi chính phủ trung ương ban hành hướng dẫn cho chính quyền địa phương về thuế xe điện.

VOV.VN - Chính quyền tỉnh Jakarta của Indonesia đang soạn thảo các quy định mới về việc đánh thuế xe điện, sau khi chính phủ trung ương ban hành hướng dẫn cho chính quyền địa phương về thuế xe điện.

