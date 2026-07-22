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Mùa hè cực đoan hơn, chuyên gia Nhật Bản đề xuất thích ứng với nắng nóng

Thứ Tư, 17:10, 22/07/2026
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VOV.VN - Liên tục trong khoảng 1 tuần qua, nắng nóng tại Nhật Bản ngày một cực đoan hơn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản cho cư dân nhiều địa phương. Các chuyên gia đã phải đưa ra những khuyến cáo chưa từng có. 

 

Theo số liệu quan trắc của các đài khí tượng Nhật Bản, nền nhiệt tại nhiều tỉnh thành của nước này vào thời điểm 15h hôm nay (22/7), theo giờ địa phương, đã áp sát mức 41 độ C. Trong đó, tỉnh Mie - miền Trung Nhật Bản là 40,6 độ và nhiều địa phương khác dao động từ 39,8 đến 40,1 độ C. Nền nhiệt này đã đạt mức độ của thiên tai nghiêm trọng, vượt qua sức chịu đựng của con người, bao gồm cả thanh niên.

42/47 tỉnh, thành của Nhật Bản đã phải ban bố cảnh báo nguy hiểm.

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Nắng nóng tại Nhật Bản. Ảnh: Jiji Press.

Ý kiến của một số người dân: “Tôi đã sống gần 90 năm, nhưng chưa bao giờ nắng nóng như thế này”.

“Cảm giác như có lửa tạt vào mặt vậy”.

“Nhiệt độ lên trên 40 độ C, mùa hè thật là nguy hiểm”.

Nắng nóng dữ dội đã cướp đi sinh mạng của nhiều người và gây quá tải cho các cơ sở y tế. Theo thống kê đến cuối tuần trước, trên tất cả các địa phương của Nhật Bản đã có ít nhất 19 ca tử vong do sốc nhiệt. Trong khi đó, các cơ quan chức năng của Tokyo cho biết chỉ riêng trong ngày 21/7, trên địa bàn thủ đô đã có tới 287 ca cấp cứu do cảm nóng và tính đến ngày 20/7, đã có 9 ca tử vong. Đây đều là những kỷ lục cao nhất từ trước đến nay.

Trong bối cảnh đó, giới chuyên môn của Nhật Bản đã phải đưa ra những khuyến cáo chưa từng có. Giáo sư Nakamura Hisashi thuộc Đại học Tokyo - chuyên gia cơ chế thời tiết cực đoan nói: “Khi nhiệt độ vượt qua thân nhiệt của con người là rất nguy hiểm. Quan trọng nhất là phải tránh được không khí có nhiệt độ cao. Tính chất của sức nóng hiện nay đã khác xưa rất nhiều và nguy hiểm hơn. Đã đến lúc phải kiến tạo một xã hội thích ứng được với sức nóng cực đoan”.

Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu do giới chuyên môn đề xuất, cần một khoảng thời gian dài và những nỗ lực to lớn. Theo đó, trước mắt, trong mùa hè khắc nghiệt năm nay, người dân Nhật Bản sẽ phải tiếp tục gánh chịu những thiệt hại do nắng nóng gây ra.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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