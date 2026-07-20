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Số người tử vong do nắng nóng tại Nhật Bản tiếp tục gia tăng

Thứ Hai, 16:49, 20/07/2026
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VOV.VN - Nắng nóng cực đoan trên hầu khắp các địa phương của Nhật Bản đang khiến thiệt hại về người tại nước này liên tục gia tăng đáng lo ngại.

 

Theo thông tin từ Cơ quan khí tượng Nhật Bản, hôm nay (20/7), nắng nóng gay gắt vẫn đang tiếp diễn tại khu vực kéo dài từ vùng Đông Bắc đến Kyushu - miền Nam nước này, bao gồm cả trung tâm thủ đô Tokyo, với nền nhiệt trung bình vượt qua 38 độ C. Cá biệt, nhiệt độ tại một số đơn vị hành chính thuộc tỉnh Yamanashi - nơi sở hữu ngọn núi Phú Sĩ nổi tiếng, lên tới 39,4 độ C.

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Nắng nóng gay gắt đang đe dọa sức khỏe và sinh mạng người dân nhiều địa phương của Nhật Bản. Ảnh: Jiji

Nắng nóng gay gắt đã làm nhiều người thiệt mạng. Nếu như theo báo cáo nhanh từ Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản, tính từ tháng 5 đến ngày 12/7 vừa qua, trên toàn Nhật Bản có ít nhất 12 trường hợp tử vong do say nắng, thì theo một thống kê khác của Tổng cục phòng chống cháy nổ - Cơ quan phụ trách việc chuyên chở cấp cứu của Nhật Bản, chỉ riêng trong 1 tuần trước, đã có thêm tới 4.580 trường hợp nhập viện cấp cứu do sốc nhiệt, trong đó có 7 ca tử vong, 105 ca nguy kịch.

Các chuyên gia sức khỏe cộng đồng đã phải đưa ra nhiều khuyến cáo mới đối với người dân, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng trước thời tiết cực đoan nguy hiểm: “Thời điểm 15h chiều là lúc sức nóng lên tới đỉnh điểm. Khi đó, nên ở chỗ mát, tránh ra ngoài trời nếu như không có việc gì cấp thiết. Theo dự báo, nắng nóng cực đoan sẽ kéo dài đến hết tháng 8. Vì vậy điều quan trọng là phải vượt qua được giai đoạn nguy hiểm này”.

Bên cạnh đó, các chuyên gia còn khuyến cáo người dân dùng điều hòa nhiệt độ triệt để, uống nước thường xuyên, không chờ khi khát mới uống, làm mát vùng cổ và gáy liên tục bằng khăn ướt, bổ sung lượng muối cần thiết cho cơ thể… Tuy nhiên, do sự cực đoan của thời tiết bắt đầu vượt qua ngưỡng chịu đựng của con người, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ, dự báo, những thông tin buồn nêu trên tại Nhật Bản sẽ tiếp tục buồn hơn trong thời gian tới.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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