Mưa lớn dịp Giáng sinh giúp giảm nhẹ tình trạng cháy rừng ở Australia

Những cơn mưa trong chiều tối và đêm 25/12 là món quà Giáng sinh tuyệt vời nhất dành cho Australia trong những ngày này khi góp phần làm cho tình trạng cháy rừng giảm bớt, xua tan không khí ô nhiễm bao trùm thành phố trong nhiều ngày qua.

(ảnh minh họa: UNSW)

Những cơn mưa nhỏ, rải rác tại các khu vực cháy rừng và hạn hán tại bang New South Wales, Queensland và Nam Australia của Australia trong 24 giờ qua đã góp phần làm dịu bớt các đám cháy rừng trên diện tích rộng. Những cơn mưa này được ví như món quà quý giá mà người dân Australia nhận được trong dịp Giáng sinh. Do nhiệt độ giảm và có mưa nên hiện bang New South Wales đã thu hồi tất cả lệnh cấm đốt lửa ngoài trời. Từ tối nay, tình trạng khẩn cấp được ban bố tuần trước cũng sẽ hết hiệu lực.



Mặc dù vậy, hơn 2.000 lính cứu hỏa vẫn phải làm việc vào ngày 25/12, ngày Giáng sinh để xử lý các đám cháy và chuẩn bị đối phó với đợt nắng nóng mới sẽ bắt đầu vào cuối tuần này.

Australia đang trải qua mùa cháy rừng tồi tệ nhất kể từ trước đến nay. Nhiệt độ tăng cao và khô hạn kéo dài thời gian qua khiến cho cháy rừng xuất hiện sớm và nhanh chóng lan rộng tại bang New South Wales và Queensland.

Kể từ khi cháy rừng xuất hiện vào tháng 7 năm nay, chỉ tính riêng tại bang New South Wales, 873 ngôi nhà đã bị thiêu hủy, 353 ngôi nhà khác bị thiệt hại một phần trong lúc khoảng 4 triệu hécta đất và rừng bị cháy. Cháy rừng cũng đã bắt đầu lan rộng tại bang Nam Australia.

Cháy rừng được cho là sẽ khiến ngành nông nghiệp của bang Nam Australia thiệt hại hàng triệu đô la với khoảng 1.100 hécta vườn nho, lê và cherry bị thiêu rụi. Theo ước tính của các nhà kinh tế, cháy rừng làm nền kinh tế Australia thiệt hại từ 12 đến 50 triệu AUD/ngày./.