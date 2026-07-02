Mưa lớn gây lũ lụt và sạt lở đất nghiêm trọng tại Nhật Bản

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, do mưa lớn kéo dài trong suốt những ngày gần đây, vào lúc 4h20 sáng 2/7 (theo giờ địa phương), sông Chikugo chảy qua các tỉnh Kumamoto và Oita đã tràn bờ và gây ra lũ lụt nghiêm trọng. Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản phải ban hành cảnh báo “Thông tin về lũ lụt” ở cấp độ 5 - mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo 5 cấp của Nhật Bản, đồng thời kêu gọi người dân đặc biệt chú ý.

Vụ sạt lở đất tại thành phố Otsu, Shiga khiến tuyến đường giao thông bị đóng cửa. Ảnh: NHK

Tại thị trấn Kokonoe, tỉnh Oita, lệnh sơ tán đã được ban hành vào lúc 5h sáng cho toàn bộ 3.840 hộ gia đình và 7.966 người dân trong thị trấn do nguy cơ sạt lở đất có thể xảy ra. Trong khi đó tại thành phố Sasebo, tỉnh Nagasaki, lượng mưa lớn đạt mức 40,5 mm trong vòng một giờ trước lúc nửa đêm 2/7, buộc chính quyền địa phương phải ban hành cảnh báo nguy cơ sạt lở cấp độ 4 - cấp có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, đối với toàn bộ thành phố, ngoại trừ khu vực Uku. Trước đó vào 23h45 tối qua (theo giờ địa phương), tại một khu dân cư thuộc thành phố Sasebo, tỉnh Nagasaki, đã xảy ra một vụ sạt lở đất nghiêm trọng, khiến một lượng lớn bùn và đất đá tràn xuống khuôn viên và sân vườn của các tòa nhà. Rất may vụ việc không có thiệt hại về người.

Tại thành phố Hita thuộc tỉnh Oita, sạt lở đất cũng được xác nhận xảy ra ở nhiều nơi, khiến một số tuyến đường giao thông phải đóng cửa. Tính đến 7h30 sáng nay, các cơ quan chức năng địa phương chưa nhận được báo cáo nào về các trường hợp thương vong hay thiệt hại về nhà cửa có thể xảy ra. Hiện nay, các cơ quan này đang tiến hành điều tra chi tiết về mức độ thiệt hại do các vụ sạt lở đất.

Tính đến thời điểm hiện tại, đợt mưa bão kéo dài từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 7 tại thành phố Sasebo đã ghi nhận ít nhất 3 vụ sạt lở đất và sập đồi lớn, cùng với hàng chục vụ sạt lở khác trên toàn tỉnh Nagasaki, Oita..., gây thiệt hại nghiêm trọng ở nhiều nơi.

Theo dự báo của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, trong ngày hôm nay, mưa lớn sẽ tiếp tục xảy ra ở hầu khắp các địa phương của Nhật Bản, từ các tỉnh thuộc Kyushu như Kumamoto, Oita, Nagasaki, hay Saga, Fukuoka, cho đến các vùng Kinki, Tokai và Kanto - Koshin, bao gồm cả Thủ đô Tokyo… Cơ quan này đang kêu gọi người dân cảnh giác trước nguy cơ có thể xảy ra sạt lở đất, lũ lụt sông, mực nước dâng cao và ngập lụt ở các khu vực trũng thấp, đồng thời đề phòng nguy cơ xảy ra sét đánh, gió giật mạnh và lốc xoáy.