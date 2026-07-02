English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mưa lớn gây lũ lụt và sạt lở đất nghiêm trọng tại Nhật Bản

Thứ Năm, 11:09, 02/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài trong những ngày qua tại các khu vực phía Bắc Kyushu - phía Tây Nam Nhật Bản, gây ra sạt lở đất và lũ lụt nghiêm trọng.

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, do mưa lớn kéo dài trong suốt những ngày gần đây, vào lúc 4h20 sáng 2/7 (theo giờ địa phương), sông Chikugo chảy qua các tỉnh Kumamoto và Oita đã tràn bờ và gây ra lũ lụt nghiêm trọng. Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản phải ban hành cảnh báo “Thông tin về lũ lụt” ở cấp độ 5 - mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo 5 cấp của Nhật Bản, đồng thời kêu gọi người dân đặc biệt chú ý.

mua lon gay lu lut va sat lo dat nghiem trong tai nhat ban hinh anh 1
Vụ sạt lở đất tại thành phố Otsu, Shiga khiến tuyến đường giao thông bị đóng cửa. Ảnh: NHK

Tại thị trấn Kokonoe, tỉnh Oita, lệnh sơ tán đã được ban hành vào lúc 5h sáng cho toàn bộ 3.840 hộ gia đình và 7.966 người dân trong thị trấn do nguy cơ sạt lở đất có thể xảy ra. Trong khi đó tại thành phố Sasebo, tỉnh Nagasaki, lượng mưa lớn đạt mức 40,5 mm trong vòng một giờ trước lúc nửa đêm 2/7, buộc chính quyền địa phương phải ban hành cảnh báo nguy cơ sạt lở cấp độ 4 - cấp có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, đối với toàn bộ thành phố, ngoại trừ khu vực Uku. Trước đó vào 23h45 tối qua (theo giờ địa phương), tại một khu dân cư thuộc thành phố Sasebo, tỉnh Nagasaki, đã xảy ra một vụ sạt lở đất nghiêm trọng, khiến một lượng lớn bùn và đất đá tràn xuống khuôn viên và sân vườn của các tòa nhà. Rất may vụ việc không có thiệt hại về người.

Tại thành phố Hita thuộc tỉnh Oita, sạt lở đất cũng được xác nhận xảy ra ở nhiều nơi, khiến một số tuyến đường giao thông phải đóng cửa. Tính đến 7h30 sáng nay, các cơ quan chức năng địa phương chưa nhận được báo cáo nào về các trường hợp thương vong hay thiệt hại về nhà cửa có thể xảy ra. Hiện nay, các cơ quan này đang tiến hành điều tra chi tiết về mức độ thiệt hại do các vụ sạt lở đất.

Tính đến thời điểm hiện tại, đợt mưa bão kéo dài từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 7 tại thành phố Sasebo đã ghi nhận ít nhất 3 vụ sạt lở đất và sập đồi lớn, cùng với hàng chục vụ sạt lở khác trên toàn tỉnh Nagasaki, Oita..., gây thiệt hại nghiêm trọng ở nhiều nơi.

Theo dự báo của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, trong ngày hôm nay, mưa lớn sẽ tiếp tục xảy ra ở hầu khắp các địa phương của Nhật Bản, từ các tỉnh thuộc Kyushu như Kumamoto, Oita, Nagasaki, hay Saga, Fukuoka, cho đến các vùng Kinki, Tokai và Kanto - Koshin, bao gồm cả Thủ đô Tokyo… Cơ quan này đang kêu gọi người dân cảnh giác trước nguy cơ có thể xảy ra sạt lở đất, lũ lụt sông, mực nước dâng cao và ngập lụt ở các khu vực trũng thấp, đồng thời đề phòng nguy cơ xảy ra sét đánh, gió giật mạnh và lốc xoáy.

mua_lon_o_miyazaki_nhat_ban.jpg

Mưa lớn tiếp diễn, Nhật Bản cảnh báo khả năng lở đất ở nhiều nơi

VOV.VN - Do ảnh hưởng của hệ thống áp suất thấp cùng với điều kiện khí quyển được cho là rất không ổn định trên một khu vực rộng lớn ở phía Tây và phía Đông, từ ngày hôm qua đến sáng nay (23/10), nhiều địa phương của Nhật Bản đã có mưa to và rất to, cảnh báo nghiêm ngặt về khả năng lở đất cũng được chính quyền địa phương ban hành.

Ngọc Huân/VOV-Tokyo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nhật Bản phát hiện 2 đoạn đứt gãy dưới biển có thể gây động đất lớn và sóng thần
Nhật Bản phát hiện 2 đoạn đứt gãy dưới biển có thể gây động đất lớn và sóng thần

VOV.VN - Các nhà khoa học Nhật Bản vừa phát hiện hai đoạn đứt gãy dưới đáy biển nội địa Seto đang hoạt động mới. Nếu các đứt gãy hoạt động này dịch chuyển, có thể sẽ xảy ra động đất có độ lớn lên tới hơn 7 và có thể gây ra sóng thần.

Nhật Bản phát hiện 2 đoạn đứt gãy dưới biển có thể gây động đất lớn và sóng thần

Nhật Bản phát hiện 2 đoạn đứt gãy dưới biển có thể gây động đất lớn và sóng thần

VOV.VN - Các nhà khoa học Nhật Bản vừa phát hiện hai đoạn đứt gãy dưới đáy biển nội địa Seto đang hoạt động mới. Nếu các đứt gãy hoạt động này dịch chuyển, có thể sẽ xảy ra động đất có độ lớn lên tới hơn 7 và có thể gây ra sóng thần.

Nhật Bản rung chuyển vì động đất
Nhật Bản rung chuyển vì động đất

VOV.VN - Một trận động đất có độ lớn 5,1 đã xảy ra sáng nay (1/7), làm rung chuyển khu vực ở Kyushu, phía Tây Nam Nhật Bản.

Nhật Bản rung chuyển vì động đất

Nhật Bản rung chuyển vì động đất

VOV.VN - Một trận động đất có độ lớn 5,1 đã xảy ra sáng nay (1/7), làm rung chuyển khu vực ở Kyushu, phía Tây Nam Nhật Bản.

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine thăm Nhật Bản
Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine thăm Nhật Bản

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrii Sybiha sẽ thăm Nhật Bản từ hôm nay (30/6) đến ngày 2/7.

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine thăm Nhật Bản

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine thăm Nhật Bản

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrii Sybiha sẽ thăm Nhật Bản từ hôm nay (30/6) đến ngày 2/7.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ