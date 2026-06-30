Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine thăm Nhật Bản

Trong thời gian chuyến Nhật Bản của Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrii Sybiha, người đồng cấp nước chủ nhà - ông Motegi Toshimitsu, sẽ tổ chức cuộc hội đàm cấp Bộ trưởng Ngoại giao và bữa tối làm việc với Bộ trưởng Sybiha, nhằm trao đổi quan điểm về quan hệ song phương và tình hình khu vực.

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrii Sybiha gặp với Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Kunimitsu Ayano hôm 23/6 tại Ukraine. Ảnh: Bộ Ngoại giao Nhật Bản

Đây là chuyến thăm Nhật Bản lần thứ hai của ông Sybiha trên cương vị Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, sau chuyến thăm hồi tháng 8/2025. Tiếp đó, Bộ trưởng Motegi và Bộ trưởng Sybiha cũng đã có cuộc gặp trực tiếp tại Canada vào tháng 11/2025, cũng như cuộc điện đàm vào tháng 2/2026

Phía Nhật Bản cho rằng các hoạt động nêu trên thể hiện sự mật thiết trong quan hệ song phương, đồng thời kỳ vọng ​​chuyến thăm Nhật Bản lần này của ông Sybiha sẽ góp phần củng cố hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa Nhật Bản và Ukraine trong thời gian tới.