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Mưa lớn gây lũ lụt và thiệt hại trên diện rộng tại Hàn Quốc

Thứ Năm, 11:37, 09/07/2026
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VOV.VN - Mưa lớn tiếp tục trút xuống các tỉnh miền Trung và nhiều khu vực khác, đã gây ra thiệt hại trên diện rộng tại Hàn Quốc, nhiều nhà cửa, đường sá bị ngập lụt, hư hại và cây cối đổ ngã.

Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc (KMA) cho biết, do ảnh hưởng của mặt trận gió khốc liệt, mưa lớn với lượng mưa lên đến 50 mm/giờ đang trút xuống các tỉnh Chungcheong ở miền Trung nước này - nơi trước đó đã phải ban hành cảnh báo mưa lớn, cũng như các khu vực lân cận thuộc các tỉnh Bắc Jeolla, Gyeonggi và Gangwon.

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Lực lượng chức năng đang nỗ lực khắc phục một con đường bị ngập nước và đất sau mưa lớn (Ảnh: Yonhap New)

Theo Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc (KMA), lượng mưa tích lũy từ hôm qua (8/7) đến 7h sáng 9/7 (theo giờ địa phương) đã vượt quá 220 mm tại các thành phố miền Trung Daejeon và Cheongju, và dự báo đến tối nay, lượng mưa tích lũy bổ sung sẽ lên tới 200 mm tại Chungcheong và các khu vực phía Nam khác...

Trong bối cảnh mưa lớn kéo dài với nhiều diễn biến phức tạp, Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc (KMA) đã phải ban hành cảnh báo sạt lở đất và lũ lụt trên toàn quốc. Tính đến sáng nay, ít nhất 147 người thuộc hơn 133 hộ gia đình tại các vùng chịu thiên tai, bao gồm Sejong, tỉnh Bắc Chungcheong, Nam Chungcheong và Bắc Gyeongsang, đã phải bỏ lại nhà cửa để sơ tán khẩn cấp vào các hội trường làng và trung tâm phúc lợi.

Tại huyện Boeun, tỉnh Bắc Chungcheong, vào lúc rạng sáng nay, 82 người dân đã phải chạy lũ và được sơ tán khẩn cấp đến các địa điểm sơ tán an toàn do lo ngại về có thể xảy ra vỡ hồ chứa nước địa phương. Mưa lớn kéo dài cũng khiến một đoạn bờ kè bị sạt lở ở quận Gadeok, thành phố Cheongju, buộc người dân và nhân viên của một viện dưỡng lão phải sơ tán khẩn cấp.

Bộ Nội vụ và An ninh Hàn Quốc cho biết, tính đến 5h sáng 9/7, nước này đã ghi nhận tổng cộng 94 trường hợp thiệt hại về cơ sở vật chất. Trong só đó, có 83 trường hợp liên quan đến các cơ sở công cộng và 11 trường hợp liên quan đến các cơ sở tư nhân. Trong số các thiệt hại đối với các công trình công cộng, cây đổ là nguyên nhân phổ biến nhất, với 35 trường hợp. Ngoài ra còn có thiệt hại do sụt lún đất và ngập lụt đường sá. Đối với các công trình tư nhân, hầu hết các trường hợp liên quan đến nhà ở bị ngập lụt và hư hại.

Các cơ quan chức năng Hàn Quốc cũng xác nhận, đến nay chưa có báo cáo về trường hợp thương vong nào do trận mưa này gây ra. Tuy nhiên, đã có nhiều trường hợp được lực lượng chức năng giải cứu do bị mắc kẹt trong xe do đường sá bị ngập lụt, cũng như nhà cửa bị ngập trên diện rộng.

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Siêu bão Bavi đe dọa vùng biển ven bờ Trung Quốc

VOV.VN - Siêu bão Bavi đang tiến nhanh về phía Đài Loan (Trung Quốc), dự báo gây sóng lớn, triều cường và ảnh hưởng nghiêm trọng đến vùng biển ven bờ. Các cơ quan chức năng Trung Quốc đã khẩn trương triển khai nhiều biện pháp ứng phó, trong đó Phúc Kiến đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp III.

Ngọc Huân/VOV-Tokyo
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