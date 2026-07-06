Siêu bão Bavi áp sát Guam, Mỹ cảnh báo nguy cơ thiệt hại cấp thảm họa

Siêu bão Bavi đang ảnh hưởng trực tiếp đến Guam và Quần đảo Bắc Mariana - các vùng lãnh thổ của Mỹ tại Tây Thái Bình Dương - với sức gió cực mạnh và mưa lớn, làm gia tăng nguy cơ thiệt hại nghiêm trọng. Giới chức Mỹ đã phát đi cảnh báo khẩn cấp, đồng thời triển khai nhiều biện pháp ứng phó khi bão tiến vào khu vực.

Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS) đã ban hành cảnh báo bão đối với các đảo Guam, Rota, Tinian và Saipan - thủ phủ của Quần đảo Bắc Mariana.

Vị trí bão Bavi ở phía đông đảo Guam tại Thái Bình Dương, ngày 3/7/2026. Ảnh: NOAA

Theo NWS, vào sáng 5/7 (giờ địa phương), tâm bão đang đi qua đảo Rota, cách Guam khoảng 64 km về phía Đông Bắc. Khu vực này đang hứng chịu gió có sức tàn phá lớn với tốc độ vượt 240 km/h.

“Đây là tình huống đặc biệt nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng”, NWS nhấn mạnh trong bản tin cập nhật.

Trao đổi với Đài NPR, nhà khí tượng Landon Aydlett thuộc NWS cho biết điều kiện thời tiết tại cả 4 hòn đảo có dân cư đang xấu đi nhanh chóng, với mưa lớn và gió ngày càng mạnh. Ông nhận định Bavi là một siêu bão có cường độ rất mạnh và bất kỳ hòn đảo nào nằm trên đường đi trực tiếp của bão cũng có nguy cơ hứng chịu hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

“Hiện tại Rota vẫn là nơi nhiều khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp nhất. Toàn bộ đảo Rota có nguy cơ hứng chịu thiệt hại ở mức rất nghiêm trọng, thậm chí mang tính thảm họa”, ông Aydlett cho biết sau gần 24 giờ liên tục theo dõi diễn biến của bão.

Theo Trung tâm Thông tin Liên hợp Guam, đến 7h sáng 5/7, siêu bão Bavi di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với sức gió duy trì mạnh nhất khoảng 290 km/h. Với cường độ này, Bavi được xếp vào nhóm bão cấp 5 - cấp độ mạnh nhất theo thang phân loại bão. Giới chức dự báo bão có thể gây hư hại nghiêm trọng đối với các công trình, quật đổ nhiều cây xanh và gây mất điện trên diện rộng.

Theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC), các xoáy thuận nhiệt đới có sức gió duy trì từ 241 km/h trở lên tại khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương được phân loại là “siêu bão”.

Trước diễn biến nguy hiểm của bão, Thống đốc Guam Lou Leon Guerrero ngày 4/7 đã nâng mức sẵn sàng ứng phó khẩn cấp trên toàn đảo.

“Chúng tôi mong tất cả người dân hãy chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết. Hãy ở yên trong nhà, hạn chế tối đa việc di chuyển trên đường, tránh xa khu vực ven biển và bảo đảm an toàn cho bản thân cũng như gia đình”, Thống đốc Guerrero kêu gọi trong cuộc họp báo.

Chính quyền địa phương đã mở nhiều điểm trú ẩn khẩn cấp. Nhiều cơ sở hiện gần đạt công suất tối đa khi người dân sống tại các vùng trũng thấp hoặc trong những ngôi nhà có kết cấu không kiên cố đã đến sơ tán tránh bão.

Nhiều khu vực trên đảo Guam đã ghi nhận tình trạng mất điện ngay trước khi bão Bavi ảnh hưởng trực tiếp. Một số chuyến bay bị hủy, trong khi Cảng vụ Guam cũng đã tạm dừng hoạt động.

Các nhà khí tượng cũng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét nghiêm trọng trên nhiều hòn đảo. Theo NWS, hàng chục trường học và bệnh viện có thể bị ảnh hưởng bởi mưa lớn và ngập lụt.

Trong khi đó, Căn cứ Không quân Andersen trên đảo Guam thông báo chỉ những nhân sự thực hiện nhiệm vụ thiết yếu mới được phép ra vào căn cứ trong thời gian siêu bão Bavi ảnh hưởng đến khu vực.