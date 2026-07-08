Nhiều lớp học đóng cửa khi siêu bão Bavi tiến gần Philippines

Siêu bão Bavi đã đi vào Khu vực theo dõi của Philippines (PAR). Tâm siêu bão ước tính nằm cách 1.405 km về phía đông của Bắc Luzon, với sức gió duy trì tối đa 185 km/h gần tâm bão, gió giật lên đến 230 km/h. Bão đang di chuyển về phía tây với tốc độ 25 km/h trong 24 giờ tới, sau đó chuyển hướng tây bắc, có thể tiến gần nhất đến khu vực cực bắc Luzon vào thứ 6 ngày 10/7, trước khi hướng về các đảo phía nam của Nhật Bản và vùng biển phía bắc Đài Loan (Trung Quốc).

Người dân Philippines hứng chịu khoảng 20 cơn bão một năm. Ảnh minh họa: Reuters

Dự báo bão Bavi sẽ rời khỏi khu vực theo dõi của Philippines (PAR) vào ngày 11/7. Theo Cơ quan Khí tượng, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (Pagasa), bão Bavi sẽ duy trì sức mạnh của siêu bão đến ngày 9/7 và suy yếu thành bão vào chiều hoặc tối.

Do tác động của bão, nhiều trường học ở khu vực Metro Manila hôm nay (8/7) đã đóng cửa hoặc chuyển sang các hình thức học tập thay thế. Cơ quan Khí tượng, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (Pagasa) đã cảnh báo về mưa lớn ở một số khu vực thuộc Visayas và Mindanao. Việc đi lại trên biển rất nguy hiểm đối với tất cả các loại tàu thuyền có trọng tải lớn. Tất cả các thủy thủ phải ở lại cảng hoặc, nếu đang trên đường đi, hãy tìm nơi trú ẩn hoặc bến cảng an toàn càng sớm càng tốt cho đến khi gió và sóng giảm bớt.