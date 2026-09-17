Thái Lan cảnh báo lũ trên toàn quốc trong 5 ngày tới

Cục Phòng, chống và Giảm nhẹ Thiên tai Thái Lan yêu cầu chính quyền các địa phương, trong đó có thủ đô Bangkok, chủ động triển khai các phương án ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng, bố trí lực lượng và phương tiện trực chiến 24/24 tại các khu vực nguy cơ cao.

Tại Bangkok, nhà chức trách đặc biệt lưu ý những điểm thường xuyên ngập và hệ thống thoát nước hạn chế. Trong khi đó, sáu tỉnh ven biển miền Nam gồm Ranong, Phang Nga, Phuket, Krabi, Trang và Satun dự báo có gió mạnh, biển động, sóng cao 2-3 mét, thậm chí vượt 3 mét khi có giông. Các cơ quan chức năng Thái Lan khuyến cáo người dân ven biển và khách du lịch theo dõi sát tình hình thời tiết. Ngư dân và các chủ phương tiện được yêu cầu thận trọng, đồng thời có thể bị cấm ra khơi nếu điều kiện thời tiết trở nên nguy hiểm.

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Cơ quan chức năng cũng đang theo dõi chặt chẽ các hồ chứa nhỏ và vừa có mực nước vượt 80% dung tích tại nhiều tỉnh, trong đó có Chiang Mai, Chiang Rai Trat, Kanchanaburi, Krabi và Ranong… Nhiều tuyến sông lớn cũng được đặt trong diện cảnh báo do nguy cơ mực nước dâng nhanh, tràn bờ và gây ngập tại các vùng trũng thấp.

Theo Cục Khí tượng Thái Lan, từ ngày 17-20/9, mưa lớn đến rất lớn có thể xuất hiện tại nhiều khu vực. Miền Bắc và Đông Bắc dự kiến chịu ảnh hưởng từ hôm nay (17/9), sau đó mưa sẽ mở rộng xuống miền Trung, miền Đông và miền Nam từ ngày mai (18/9). Nguyên nhân được xác định là do khối không khí lạnh từ Trung Quốc tăng cường xuống phía Nam, đẩy rãnh gió mùa xuống khu vực Thái Lan, trong khi gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh hơn.

Nhà chức trách Thái Lan khuyến cáo người dân tại các khu vực trũng thấp, ven sông, vùng núi và ven biển chủ động theo dõi các cảnh báo thời tiết, chuẩn bị phương án phòng chống ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.