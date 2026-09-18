Thái Lan ghi nhận trung bình 15.000 ca mắc Covid-19 mỗi tuần



Theo Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan, tính từ đầu năm đến giữa tháng 9, nước này ghi nhận gần 140.000 ca mắc Covid-19 và 26 trường hợp tử vong. Đáng chú ý, riêng trong khoảng một tháng gần đây (từ ngày 9/8 - 8/9), toàn quốc đã ghi nhận gần 65.000 ca mắc mới.

Các địa phương có số ca mắc cao nhất gồm Chon Buri, Bangkok và Phuket. Về độ tuổi, tỷ lệ mắc cao nhất ghi nhận ở trẻ dưới 4 tuổi; tiếp đến là nhóm người lao động trẻ từ 20 - 39 tuổi.

Tiến sĩ Jurai Wongsawat, chuyên gia y tế cấp cao kiêm người phát ngôn của Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan (DDC), phát biểu tại cuộc họp báo về công tác chuẩn bị và bảo vệ sức khỏe cộng đồng trước dịch Covid-19 - Ảnh: Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan

Hầu hết các trường hợp tử vong do Covid-19 từ đầu năm đến nay đều thuộc nhóm nguy cơ cao, bao gồm người trên 60 tuổi và người có các bệnh lý nền như tiểu đường, tim mạch, thận hoặc ung thư.

Cơ quan y tế Thái Lan cho biết, biến thể Covid-19 lưu hành chủ yếu hiện nay là NB.1.8.1 và JN.1, hầu hết gây triệu chứng nhẹ. Nước này cũng đã ghi nhận 6 trường hợp nhiễm biến thể PQ.16.1.1 - biến thể đang được WHO theo dõi, song hiện chưa có dấu hiệu gây bệnh nặng hơn.

Bên cạnh Covid-19, bệnh cúm mùa cũng đang bùng phát mạnh tại Thái Lan với gần 360.000 ca mắc và 57 trường hợp tử vong từ đầu năm đến nay. Trong đó, trẻ từ 5 đến 9 tuổi chiếm tỷ lệ mắc cao nhất, với chủng phổ biến nhất là cúm A/H1N1.