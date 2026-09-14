Thái Lan đặt mục tiêu thu hơn 11 tỷ baht từ du khách Trung Quốc dịp Tuần lễ Vàng



Theo ước tính từ Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT), đợt cao điểm du lịch sắp tới dự kiến đóng góp khoảng 11,5 tỷ baht (tương đương 348 triệu USD) cho doanh thu du lịch Thái Lan. So với cùng kỳ năm trước, lượng khách tăng 24% và doanh thu dự kiến tăng 37%, phản ánh xu hướng tăng mức chi tiêu bình quân trên mỗi lượt du khách.

Hang động Phraya Nakhon trong khuôn viên Công viên quốc gia Khao Sam Roi Yot là điểm tham quan du lịch nổi tiếng của Thái Lan. (Ảnh: Ngọc Diệp)

Thống đốc TAT, bà Thapanee Kiatphaibool cho biết các chỉ số dự báo sớm cho thấy lượng đặt phòng tháng 10 tới Thái Lan đã tăng 16%, trong khi lượng tìm kiếm chuyến bay từ Trung Quốc tăng 24%. Nhu cầu tập trung lớn từ các thành phố Thượng Hải, Quảng Châu, Thành Đô, Hàng Châu và Trùng Khánh, nối liền qua các đường bay thẳng tới Bangkok, Chiang Mai, Phuket và Udon Thani.

Kỳ nghỉ kéo dài được kỳ vọng sẽ gia tăng thời gian lưu trú và phân bổ dòng khách tới nhiều điểm đến ngoài các trung tâm du lịch truyền thống. Để hỗ trợ kích cầu, TAT đang triển khai chiến dịch "Amazing Thailand, Mid-Autumn (Nihao Month) 2026" gồm các chương trình hợp tác với đối tác lữ hành, quảng bá văn hóa và ưu đãi cho du khách, hướng tới mục tiêu đạt 2,7 nghìn tỷ baht (hơn 81 tỷ USD) tổng doanh thu du lịch cho cả năm 2026.

Đợt cao điểm này diễn ra trong bối cảnh du lịch Thái Lan ghi nhận đà phục hồi mạnh mẽ từ đầu năm 2026 với hơn 21 triệu lượt khách quốc tế, mang lại doanh thu khoảng hơn 1.000 tỷ baht (hơn 30 tỷ USD), trong đó Trung Quốc tiếp tục là thị trường khách lớn nhất với hơn 3,6 triệu lượt, theo sau là Malaysia, Ấn Độ, Nga và Hàn Quốc.