Mưa lớn tiếp tục tấn công Nhật Bản, hàng trăm ngàn người nhận lệnh sơ tán

Sau nhiều ngày mưa kéo dài, bắt đầu từ 11h48 hôm nay 5/7, theo giờ địa phương, Cơ quan khí tượng Nhật Bản chính thức công bố toàn bộ khu vực trung tâm tỉnh Kumamoto - miền Nam Nhật Bản, đang nằm trong “dải hội tụ tuyến tính” - một hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra khi các dải mây tích điện nối tiếp nhau xuất hiện, hoặc nằm đình trệ trên một khu vực, gây những trận mưa cực lớn ở mức độ thiên tai nghiêm trọng trong thời gian dài.

Từ cuối tháng 6, khu vực miền Nam Nhật Bản liên tục phải hứng chịu những trận mưa dữ dội bất thường. Ảnh: Jiji Press.

Kèm theo thông báo này, Cơ quan khí tượng Nhật Bản cũng ban bố nhiều cảnh báo nguy hiểm liên quan tới lũ lụt, sạt lở đất đá, vỡ đê và nước sông tràn bờ, đồng thời yêu cầu các địa phương nằm trong vùng thời tiết xấu nâng cao cảnh giác và kêu gọi người dân chấp hành triệt để chỉ thị sơ tán và phòng chống thiên tai do chính quyền địa phương ban hành, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng.

Trước tình hình mưa lũ diễn biến ngày càng phức tạp, vào lúc 11h32 hôm nay, trước khi Cơ quan khí tượng Nhật Bản công bố hiện tượng thời tiết cực đoan, chính quyền thị trấn Yatsushiro, thuộc tỉnh Kumamoto, đã ban bố cảnh báo thiên tai nguy hiểm ở cấp độ 4 - cấp độ nghiêm trọng thứ 2 trong thang cảnh báo 5 cấp của Nhật Bản, đồng thời yêu cầu 58.255 hộ dân với 118.057 người trong khu vực nguy hiểm đi lánh nạn khẩn cấp.

Ngoài Kumamoto, nhiều địa phương khác thuộc khu vực miền Nam Nhật Bản cũng đang ở trong tình trạng nguy hiểm tương tự. Trong đó, chính quyền thành phố Karatsu, thuộc tỉnh Saga, đã ban bố lệnh sơ tán trên toàn thành phố từ lúc 9h13 sáng nay, theo giờ địa phương, trong khi thành phố Chikushino thuộc tỉnh Fukuoka cũng đã phát lệnh lánh nạn đối với 2.311 hộ gồm 5.261 nhân khẩu và gần 18.200 người ở thành phố Taketa thuộc tỉnh Oita cũng buộc phải rời khỏi nhà đến nơi an toàn.