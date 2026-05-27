Mưa lớn tại miền Nam Nhật Bản, hàng vạn người phải sơ tán

Theo thông báo khẩn cấp của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, vào thời điểm hiện tại, khu vực tỉnh Kagoshima ở miền Nam nước này đang hứng chịu những trận mưa dữ dội.

Trong ngày hôm nay (27/5), tại khu vực này xuất hiện “Dải hội tụ tuyến tính” – hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra khi các dải mây tích điện nối tiếp nhau hình thành hoặc duy trì trong thời gian dài trên một khu vực, gây ra mưa lớn ở mức độ thiên tai nghiêm trọng.

Bản đồ mưa lớn khu vực miền nam Nhật Bản do NHK đăng tải.

Theo báo cáo nhanh của các đài quan trắc, từ 9h sáng nay theo giờ địa phương, tại thị trấn Kimotsuki thuộc tỉnh Kagoshima, lượng mưa đã lên tới 90 mm/h. Một số khu vực hành chính khác cũng ghi nhận lượng mưa khoảng 65,5 mm/h. Dự báo trong ngày mai, lượng mưa tại Kagoshima có thể lên tới 150 mm. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã ban bố cảnh báo nguy hiểm liên quan đến lũ lụt cục bộ, sạt lở đất đá, nước sông dâng cao…

Đặc biệt, trước hiện tượng thời tiết cực đoan nguy hiểm hiện nay, chính quyền thị trấn Kimotsuki đã ban bố cảnh báo nguy hiểm cấp độ 4 – mức nguy hiểm cao thứ hai trong thang cảnh báo 5 cấp của Nhật Bản. Theo cảnh báo này, toàn bộ cư dân của thị trấn, gồm 7.217 hộ gia đình với 13.122 người, được yêu cầu sơ tán khẩn cấp.

Trong khi đó, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết một cơn bão lớn đã hình thành và dự kiến sẽ tiếp cận khu vực phía Nam Nhật Bản vào ngày 31/5. Theo đó, tình hình thời tiết tại khu vực này được dự báo sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp và nguy hiểm trong vài ngày tới.