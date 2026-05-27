Mưa lớn tại miền Nam Nhật Bản, hàng vạn người phải sơ tán

Thứ Tư, 09:23, 27/05/2026
VOV.VN - Mặc dù mới bắt đầu bước vào mùa Hè, nhưng các hiện tượng thời tiết cực đoan đã xuất hiện tại Nhật Bản, ảnh hưởng nghiêm trọng tới an toàn của người dân ở nhiều địa phương.

Theo thông báo khẩn cấp của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, vào thời điểm hiện tại, khu vực tỉnh Kagoshima ở miền Nam nước này đang hứng chịu những trận mưa dữ dội.

Trong ngày hôm nay (27/5), tại khu vực này xuất hiện “Dải hội tụ tuyến tính” – hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra khi các dải mây tích điện nối tiếp nhau hình thành hoặc duy trì trong thời gian dài trên một khu vực, gây ra mưa lớn ở mức độ thiên tai nghiêm trọng.

mua lon tai mien nam nhat ban, hang van nguoi phai so tan hinh anh 1
Bản đồ mưa lớn khu vực miền nam Nhật Bản do NHK đăng tải.

Theo báo cáo nhanh của các đài quan trắc, từ 9h sáng nay theo giờ địa phương, tại thị trấn Kimotsuki thuộc tỉnh Kagoshima, lượng mưa đã lên tới 90 mm/h. Một số khu vực hành chính khác cũng ghi nhận lượng mưa khoảng 65,5 mm/h. Dự báo trong ngày mai, lượng mưa tại Kagoshima có thể lên tới 150 mm. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã ban bố cảnh báo nguy hiểm liên quan đến lũ lụt cục bộ, sạt lở đất đá, nước sông dâng cao…

Đặc biệt, trước hiện tượng thời tiết cực đoan nguy hiểm hiện nay, chính quyền thị trấn Kimotsuki đã ban bố cảnh báo nguy hiểm cấp độ 4 – mức nguy hiểm cao thứ hai trong thang cảnh báo 5 cấp của Nhật Bản. Theo cảnh báo này, toàn bộ cư dân của thị trấn, gồm 7.217 hộ gia đình với 13.122 người, được yêu cầu sơ tán khẩn cấp.

Trong khi đó, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết một cơn bão lớn đã hình thành và dự kiến sẽ tiếp cận khu vực phía Nam Nhật Bản vào ngày 31/5. Theo đó, tình hình thời tiết tại khu vực này được dự báo sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp và nguy hiểm trong vài ngày tới.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Nhật Bản xác nhận kế hoạch bàn giao tên lửa Tomahawk của Mỹ không thay đổi
Nhật Bản xác nhận kế hoạch bàn giao tên lửa Tomahawk của Mỹ không thay đổi

VOV.VN - Ngày 26/5, Chính phủ Nhật Bản xác nhận kế hoạch bàn giao tên lửa hành trình Tomahawk do Mỹ sản xuất cho Nhật Bản không thay đổi và hai bên sẽ hợp tác chặt chẽ để đảm bảo việc mua sắm diễn ra suôn sẻ.

Máy bay chở khách phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Haneda, Nhật Bản do vỡ lốp

VOV.VN - Theo tin khẩn do Bộ Giao thông Nhật Bản vừa cho biết, một máy bay chở khách của hãng Skymark đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Haneda ở thủ đô Tokyo vì một sự cố hy hữu.

Nhật Bản công bố hàng loạt vệ tinh nhân tạo cỡ nhỏ

VOV.VN - Trước thềm vụ phóng tên lửa đẩy H3 số 6, các trường đại học và start-up của Nhật Bản đã công bố 5 loại vệ tinh nhân tạo cỡ nhỏ tự chế tạo, dự kiến sẽ được đưa vào không gian bằng tên lửa này vào ngày 10/6 tới.

