Nhật Bản oằn mình ứng phó với mưa bão

Hiện người dân tại nhiều địa phương của Nhật Bản đang phải căng mình ứng phó với mưa bão. Tính đến 6 giờ 30 phút sáng nay (26/6, theo giờ địa phương), hàng loạt tỉnh của Nhật Bản đều ghi nhận lượng mưa cực lớn trong vòng 1 giờ, đáng chú ý nhất là tại núi Ikoma và thành phố Kawachinagano, thuộc tỉnh Osaka, với lượng mưa đạt 69,5 mm. Đây là mức cao nhất được ghi nhận kể từ khi Nhật Bản bắt đầu thống kê.

Mưa lớn kéo dài, và 2 siêu bão chuẩn bị dồn dập đổ bộ, Nhật Bản đang phải oằn mình để ứng phó. Ảnh: NHK

Do lượng mưa lớn kéo dài liên tiếp, Chính phủ Nhật Bản đã ban hành “Cảnh báo nguy cơ sạt lở cấp 4” đối với hàng loạt các khu vực thuộc các tỉnh Kyoto, Nara, Yamaguchi, Fukuoka, Nagasaki và Oita - mức cảnh báo phản ánh nguy cơ sạt lở ở mức rất cao.

Trong khi đó, cơn bão số 7 - có tên quốc tế là siêu bão Mekkhala và số 8 - tên quốc tế là Higos, cũng đang chuẩn bị đổ bộ vào Nhật Bản, làm tăng nguy cơ xảy ra thiên tai. Dự báo trong 24 giờ tới, tính đến sáng ngày mai (27/6), lượng mưa dự kiến sẽ đạt mức đỉnh điểm ở nhiều nơi,​ như khu vực Tokai, Kinki, Shikoku và Okinawa là 200 mm, miền nam Kyushu và quần đảo Amami là 180 mm, khu vực Kanto - Koshinetsu - 150 mm, miền bắc Kyushu - 120 mm, và 100 mm ở vùng Chugoku… Sang đến ngày 28/6, lượng mưa dự kiến ở vùng Tokai lên tới 300 mm, 200 mm ở Kanto - Koshin, và 100 mm ở Kinki và Tohoku.

Dù bão số 7 và 8 chưa đổ bộ vào đất liền, nhưng nhiều tuyến đường, cây cối bị hư hại, ngập úng. Ảnh: NHK

Tại cuộc họp báo khẩn cấp để thông báo tình hình thiên tai, đại diện Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết: “Bắt đầu từ hôm nay bão số 7 đã tiếp cận Okinawa và Amami, sau đó sẽ tiến lên phía Bắc, ảnh hưởng trực tiếp tới khu vực Kyushu, Shikoku, Kinki, Kanto từ ngày mai. Cũng trong ngày mai (27/6), bão số 8 sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới miền Nam Nhật Bản. Tất cả các địa phương nằm trong vùng ảnh hưởng của 2 cơn bão kép này cần đề phòng triệt để các nguy cơ về cuồng phong, lốc xoáy, sạt lở đất đá, vỡ đê, sóng lớn”.

Để ứng phó với mưa bão và do nguy cơ sạt lở đất gia tăng, vào lúc 5h25 sáng nay (26/6), thành phố Kyoto đã ban hành lệnh sơ tán (cấp 4/5 - theo thang đo cấp độ của Nhật Bản) đối với gần 2.000 người tại quận Ukyo, đồng thời kêu gọi người dân nhanh chóng sơ tán khỏi các khu vực nguy hiểm. Mặc dù siêu bão Mekkhala và bão Higos chưa đổ bộ trực tiếp vào đất liền Nhật Bản, nhưng tính đến chiều tối ngày hôm qua (25/6), hơn 12.000 hành khách đã bị ảnh hưởng do hàng loạt chuyến bay bị hủy hoặc hoãn. Các sân bay bị ảnh hưởng nặng nhất bao gồm Sân bay Miyako (hủy tất cả chuyến bay), Naha (Okinawa), Ishigaki, cùng một số sân bay tại Kyushu như Miyazaki và Kagoshima. Nhiều chuyến bay quốc tế cũng bị gián tiếp ảnh hưởng, buộc phải thay đổi lịch trình hoặc đường bay.

Không chỉ ảnh hưởng tới các dịch vụ hàng không, mưa bão lớn và tình trạng ngập úng cũng khiến hàng loạt các tuyến đường sắt và đường bộ phải tạm thời đóng cửa, nhiều tuyến đường thậm chí chưa dự tính thời gian hoạt động trở lại. Chính quyền các địa phương cũng xác nhận, mưa lớn trong những ngày qua đã làm nhiều tuyến đường và cây cối bị hư hại, ngập úng, nhiều phương tiện giao thông bị ngập nước…

Các hãng hàng không và các công ty đường sắt, đường bộ Nhật Bản đang khuyến cáo hành khách kiểm tra thông tin về dịch vụ thường xuyên qua các website hoặc ứng dụng. Nhấn mạnh những hành khách bị ảnh hưởng sẽ được hỗ trợ đổi vé, hoàn tiền miễn phí.