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Mưa lũ đe dọa toàn bộ bán đảo Triều Tiên

Thứ Sáu, 11:36, 10/07/2026
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VOV.VN - Hiện tượng thời tiết cực đoan đang tiếp tục đe dọa cả bán đảo Triều Tiên, với nhiều thiệt hại ban đầu đã được ghi nhận tại Hàn Quốc. 

Cục Khí tượng Hàn Quốc cho biết, liên tục trong những ngày vừa qua, toàn bộ các địa phương của nước này phải hứng chịu những trận mưa dữ dội. Từ ngày 8-10/7, lượng mưa trung bình trên toàn lãnh thổ Hàn Quốc lên tới 80mm/h. Đây là lượng mưa tương đương cấp độ thiên tai nguy hiểm. Đặc biệt, tại Cheonan lượng mưa lên tới 180mm.

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Mưa lũ khiến nhiều giao thông trọng yếu của Hàn Quốc bị tê liệt. Ảnh: Yonhap

Thời tiết cực đoan đã mang lại nhiều thiệt hại to lớn. Theo báo cáo nhanh do Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai trung ương Hàn Quốc vừa công bố sáng nay (10/7), mưa lũ đã khiến 1 người mất tích với khả năng sinh tồn rất thấp, 359 cơ sở công cộng và 94 công trình tư nhân bị hư hại, 508 hộ gia đình với 758 người đang sinh sống tại 25 đơn vị hành chính đã phải rời nhà đi lánh nạn. Mưa lũ cũng khiến nhiều tuyến giao thông trọng yếu của Hàn Quốc bị tê liệt.

Bắt đầu từ 13h chiều qua (9/7), thủ đô Seoul đã phải ban bố cảnh báo trên phạm vi toàn thành phố, đồng thời không cho phép người dân đến gần 29 con sông trong nội đô. Ngoài ra, nhiều thành phố khác nằm trong khu vực thủ đô cũng đã ban bố cảnh báo ngập lụt. Đây là lần đầu tiên các đơn vị hành chính của Hàn Quốc phải ban bố cảnh báo này kể từ khi Luật phòng chống ngập lụt đô thị có hiệu lực vào tháng 3/2024.

Trong khi đó, theo dự báo của Cục Khí tượng Hàn Quốc, đến hết sáng nay, lượng mưa tại khu vực thủ đô Seoul cùng các tỉnh phụ cận và một số địa phương khác như Gangwon… có khả năng sẽ lên tới 150mm. Theo đó, thiệt hại do mưa lũ gây ra có khả năng tiếp tục gia tăng tại nhiều địa phương của Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, mặc dù chưa có thông tin chính thức từ phía Bình Nhưỡng, nhưng do mưa lớn vẫn đang tiếp diễn tại Gangwon - nơi liền kề khu phi quân sự liên Triều, với tỉnh Kangwon của Triều Tiên ở phía Bắc, giới chuyên môn nhận định, có khả năng Triều Tiên cũng đang ở trong tình trạng nguy cơ cao.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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