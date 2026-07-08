Mưa lớn tiếp diễn ở miền Bắc, cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Dự báo trong ngày và đêm nay, Bắc Bộ tiếp tục có mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ trên 100mm; khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi mưa trên 70mm. Trên biển, vùng biển từ Khánh Hòa đến Vĩnh Long và phía Tây Nam Biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao từ 1,5 đến 3 mét; nguy cơ xảy ra lốc xoáy, mưa dông trên biển ở cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Tài sản của người dân Lai Châu bị mưa lũ cuốn trôi (ảnh TTXVN)

Mưa lớn đã gây thiệt hại tại tỉnh Lai Châu làm 24 ngôi nhà bị ảnh hưởng; gần 21ha lúa, hoa màu, cây trồng và thủy sản bị thiệt hại; nhiều điểm sạt lở trên các tuyến quốc lộ và đường địa phương đang được khẩn trương khắc phục để bảo đảm giao thông. Tại Lào Cai, một người tử vong do sét đánh.

Hiện hồ Tuyên Quang vẫn duy trì mở một cửa xả đáy theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; các tuyến đê từ cấp III đến cấp đặc biệt chưa ghi nhận sự cố. Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai yêu cầu các địa phương tiếp tục trực ban 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và dông lốc nhằm giảm thiểu thiệt hại.