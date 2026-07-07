English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mưa lũ ở Trung Quốc: 4 người thiệt mạng, hàng chục nghìn người phải sơ tán

Thứ Ba, 14:44, 07/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão đã gây lũ lụt nghiêm trọng tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc), khiến 4 người thiệt mạng, 8 người mất tích và buộc hàng chục nghìn người phải sơ tán.

Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), tính đến 11h ngày 7/7, riêng thành phố Hoành Châu, Nam Ninh đã ghi nhận 4 trường hợp tử vong và 8 người mất tích do mưa lũ. Tổng số người bị ảnh hưởng tại đây lên tới 84.700 người, trong đó 54.468 người cần sơ tán. Hiện đã có 53.808 người được di dời đến nơi an toàn, số còn lại đang tiếp tục được sơ tán.

Tại huyện Tân Dương, mưa lũ ảnh hưởng đến 8.606 người, trong đó 8.150 người đã được sơ tán và bố trí nơi ở tạm thời.

mua lu o trung quoc 4 nguoi thiet mang, hang chuc nghin nguoi phai so tan hinh anh 1
Sự cố vỡ tại khu vực hồ chứa Lục Lam, thành phố Hoành Châu, Nam Ninh, Quảng Tây đã nhấn chìm ruộng đồng và nhà dân tại khu vực này. Ảnh chụp màn hình CCTV

Diễn biến mưa lũ cũng khiến nhiều khu vực tại Nam Ninh bị ngập sâu. Hình ảnh ghi nhận cho thấy các cơ sở ven sông, cửa hàng và lối đi bộ bị nước lũ nhấn chìm. Đặc biệt, tại khu vực hồ chứa Lục Lam, nước lũ dâng cao khiến nhiều diện tích đất nông nghiệp và tầng một của các khu dân cư bị ngập.

Trước tình hình trên, các cơ quan chức năng Trung Quốc đang tích cực điều phối, xử lý các sự cố tại hồ chứa. Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp nước này đã cử tổ công tác tới hiện trường, đồng thời huy động lực lượng quy mô lớn tham gia cứu hộ. Tính đến nay, đã có hơn 1.300 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng cứu hỏa cứu nạn quốc gia Trung Quốc cùng hàng trăm phương tiện và tàu thuyền được triển khai đến hiện trường hỗ trợ các lực lượng cứu hộ địa phương triển khai công tác ứng cứu khẩn cấp.

Trước đó, sáng ngày 7/7, Trung tâm Thủy văn Quảng Tây đã phát đi cảnh báo màu đỏ về mưa lũ, trong khi Ban Chỉ huy Phòng chống lũ lụt quốc gia Trung Quốc cũng nâng mức ứng phó khẩn cấp từ cấp III lên cấp II. Cơ quan khí tượng quốc gia Trung Quốc cũng dự báo mưa lớn tại Quảng Tây sẽ tiếp tục kéo dài đến hết ngày 8/7.

Trước diễn biến mưa lũ còn phức tạp, lực lượng chức năng Trung Quốc đang tiếp tục duy trì trạng thái ứng phó khẩn cấp, tập trung tìm kiếm người mất tích, gia cố các công trình thủy lợi và hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống.

Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Quảng Ngãi xử lý 63 trường hợp tiếp tay lan truyền thông tin xấu độc
Quảng Ngãi xử lý 63 trường hợp tiếp tay lan truyền thông tin xấu độc

VOV.VN - Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương mời làm việc, răn đe, xử lý 63 trường hợp có hành vi tương tác, bình luận, chia sẻ các thông tin xấu độc từ các trang, kênh, nhóm của đối tượng Lê Trung Khoa.

Quảng Ngãi xử lý 63 trường hợp tiếp tay lan truyền thông tin xấu độc

Quảng Ngãi xử lý 63 trường hợp tiếp tay lan truyền thông tin xấu độc

VOV.VN - Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương mời làm việc, răn đe, xử lý 63 trường hợp có hành vi tương tác, bình luận, chia sẻ các thông tin xấu độc từ các trang, kênh, nhóm của đối tượng Lê Trung Khoa.

Nghề ướp trà sen Quảng An, Tây Hồ: Tinh hoa của người Hà Nội
Nghề ướp trà sen Quảng An, Tây Hồ: Tinh hoa của người Hà Nội

VOV.VN - Nghề ướp trà sen Tây Hồ không chỉ là một nghề truyền thống mà còn là một phần của bản sắc văn hóa Thăng Long - Hà Nội. Việc nghề ướp trà sen Tây Hồ được ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đã khẳng định giá trị đặc biệt của những tri thức dân gian, kỹ thuật thủ công tinh tế và nét văn hóa trà.

Nghề ướp trà sen Quảng An, Tây Hồ: Tinh hoa của người Hà Nội

Nghề ướp trà sen Quảng An, Tây Hồ: Tinh hoa của người Hà Nội

VOV.VN - Nghề ướp trà sen Tây Hồ không chỉ là một nghề truyền thống mà còn là một phần của bản sắc văn hóa Thăng Long - Hà Nội. Việc nghề ướp trà sen Tây Hồ được ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đã khẳng định giá trị đặc biệt của những tri thức dân gian, kỹ thuật thủ công tinh tế và nét văn hóa trà.

Mưa lớn khiến 21 con sông ở Quảng Tây (Trung Quốc) vượt mức cảnh báo
Mưa lớn khiến 21 con sông ở Quảng Tây (Trung Quốc) vượt mức cảnh báo

VOV.VN - 19 đơn vị cấp tỉnh ở Trung Quốc phải hứng chịu mưa lớn, trong đó, riêng Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây đã có tới 21 con sông mực nước vượt mức cảnh báo.

Mưa lớn khiến 21 con sông ở Quảng Tây (Trung Quốc) vượt mức cảnh báo

Mưa lớn khiến 21 con sông ở Quảng Tây (Trung Quốc) vượt mức cảnh báo

VOV.VN - 19 đơn vị cấp tỉnh ở Trung Quốc phải hứng chịu mưa lớn, trong đó, riêng Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây đã có tới 21 con sông mực nước vượt mức cảnh báo.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ