Mưa lũ ở Trung Quốc: 4 người thiệt mạng, hàng chục nghìn người phải sơ tán

Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), tính đến 11h ngày 7/7, riêng thành phố Hoành Châu, Nam Ninh đã ghi nhận 4 trường hợp tử vong và 8 người mất tích do mưa lũ. Tổng số người bị ảnh hưởng tại đây lên tới 84.700 người, trong đó 54.468 người cần sơ tán. Hiện đã có 53.808 người được di dời đến nơi an toàn, số còn lại đang tiếp tục được sơ tán.

Tại huyện Tân Dương, mưa lũ ảnh hưởng đến 8.606 người, trong đó 8.150 người đã được sơ tán và bố trí nơi ở tạm thời.

Sự cố vỡ tại khu vực hồ chứa Lục Lam, thành phố Hoành Châu, Nam Ninh, Quảng Tây đã nhấn chìm ruộng đồng và nhà dân tại khu vực này. Ảnh chụp màn hình CCTV

Diễn biến mưa lũ cũng khiến nhiều khu vực tại Nam Ninh bị ngập sâu. Hình ảnh ghi nhận cho thấy các cơ sở ven sông, cửa hàng và lối đi bộ bị nước lũ nhấn chìm. Đặc biệt, tại khu vực hồ chứa Lục Lam, nước lũ dâng cao khiến nhiều diện tích đất nông nghiệp và tầng một của các khu dân cư bị ngập.

Trước tình hình trên, các cơ quan chức năng Trung Quốc đang tích cực điều phối, xử lý các sự cố tại hồ chứa. Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp nước này đã cử tổ công tác tới hiện trường, đồng thời huy động lực lượng quy mô lớn tham gia cứu hộ. Tính đến nay, đã có hơn 1.300 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng cứu hỏa cứu nạn quốc gia Trung Quốc cùng hàng trăm phương tiện và tàu thuyền được triển khai đến hiện trường hỗ trợ các lực lượng cứu hộ địa phương triển khai công tác ứng cứu khẩn cấp.

Trước đó, sáng ngày 7/7, Trung tâm Thủy văn Quảng Tây đã phát đi cảnh báo màu đỏ về mưa lũ, trong khi Ban Chỉ huy Phòng chống lũ lụt quốc gia Trung Quốc cũng nâng mức ứng phó khẩn cấp từ cấp III lên cấp II. Cơ quan khí tượng quốc gia Trung Quốc cũng dự báo mưa lớn tại Quảng Tây sẽ tiếp tục kéo dài đến hết ngày 8/7.

Trước diễn biến mưa lũ còn phức tạp, lực lượng chức năng Trung Quốc đang tiếp tục duy trì trạng thái ứng phó khẩn cấp, tập trung tìm kiếm người mất tích, gia cố các công trình thủy lợi và hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống.