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Quảng Tây (Trung Quốc) đối mặt lũ lớn, nhiều nơi báo động cao nhất

Thứ Hai, 20:36, 06/07/2026
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VOV.VN - Mưa lớn do ảnh hưởng của bão “Maysak” đang gây lũ lụt nghiêm trọng tại Quảng Tây (Trung Quốc), khiến hàng chục con sông vượt báo động, nhiều khu vực ngập sâu và hàng loạt địa phương phải nâng mức ứng phó khẩn cấp lên cao nhất. 

Theo truyền thông Trung Quốc, từ ngày 4/7 đến nay, nhiều khu vực tại Quảng Tây liên tiếp hứng chịu mưa lớn đến đặc biệt lớn. Lũ đã xuất hiện trên khoảng 65 con sông, với 82 trạm quan trắc ghi nhận mực nước vượt mức báo động từ 0,1 - 5,8m. Đáng chú ý, lưu vực sông Đông Ban Giang tại huyện Tân Dương đã ghi nhận trận lũ có tần suất 50 năm mới xảy ra một lần, trong khi một số sông vừa và nhỏ cũng đạt mức cao nhất kể từ khi có số liệu đo đạc.

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Mưa lũ đã gây ngập lụt tại nhiều địa phương ở Quảng Tây, Trung Quốc. Ảnh: Chinanews

Mưa lớn kéo dài cũng gây ngập úng nghiêm trọng tại nhiều địa phương ở Quảng Tây. Tại thành phố Phòng Thành Cảng, nhiều khu vực đô thị bị ngập sâu, phương tiện chìm trong nước, cây cối đổ gãy và mất điện. Tại các thị trấn như Cam Đường, Lộ Vu thuộc huyện Tân Dương, nước lũ đã dâng cao tới tầng hai của nhà dân, trong đó lượng lượng tại thị trấn Lộ Vu đã vượt mức 700mm/ngày, lập kỷ lục lịch sử.

Đáng chú ý, sáng 6/7, các hồ chứa Lục Lam và Vân Biểu tại thành phố Hoành Châu xảy ra hiện tượng vỡ cục bộ, trong khi hồ chứa Lục Vượng ở huyện Tân Dương cũng bị tràn đập, buộc chính quyền địa phương phải tổ chức sơ tán khẩn cấp người dân khỏi các khu vực có nguy cơ. Sau khi xảy ra sự cố nghiêm trọng tại hồ chứa Lục Lam, lực lượng cứu hộ chuyên trách đã huy động khoảng 350 cán bộ, chuyên gia cùng hơn 130 bộ thiết bị chuyên dụng đến hiện trường để triển khai công tác ứng cứu.

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Lực lượng cứu hộ tại Quảng Tây đang tích cực triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn. Ảnh: Chinanews

Trước tình hình mưa lũ nghiêm trọng, trưa ngày 6/7, Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã nâng mức ứng phó khẩn cấp phòng chống lũ tại Quảng Tây từ cấp III lên cấp II, đồng thời chỉ đạo điều tiết các hồ chứa Bách Sắc và Tây Tân, cắt giảm khoảng 181 triệu m³ nước lũ nhằm giảm áp lực cho các đô thị Nam Ninh và Quý Cảng. Đặc biệt, thành phố Nam Ninh và một số khu vực trực thuộc đã nâng mức ứng phó khẩn cấp lên cấp I, tức mức cao nhất tại Trung Quốc.

Cục Hải sự Quảng Tây cũng nâng mức ứng phó phòng chống lũ lên cấp II, tạm dừng hoạt động của 184 bến phà, 301 tàu chở khách và 27 tuyến vận tải hành khách đường thủy. Lực lượng chức năng tăng cường giám sát, kiểm soát chặt chẽ hoạt động tàu thuyền, đặc biệt tại các khu du lịch và tuyến vận tải hành khách, đồng thời triển khai phương tiện ứng trực tại các điểm trọng yếu.

Cùng ngày, Trung tâm Khí tượng Trung ương Trung Quốc tiếp tục phát cảnh báo màu cam về mưa lớn tại nhiều tỉnh, thành. Dự báo từ chiều 6/7 đến chiều 7/7, nhiều khu vực như Quảng Tây, Quảng Đông, Hồ Nam, Hồ Bắc, An Huy, Giang Tô, Hà Nam và Sơn Đông sẽ tiếp tục có mưa to đến rất to, có nơi mưa đặc biệt lớn, kèm theo dông lốc, gió giật mạnh hoặc mưa đá.

Ngoài ra, Ủy ban Quốc gia về phòng chống, giảm nhẹ và cứu trợ thiên tai Trung Quốc đã kích hoạt ứng phó cứu trợ thiên tai cấp IV nhằm hỗ trợ các địa phương bảo đảm đời sống cho người dân vùng bị ảnh hưởng.

Giới chức Trung Quốc nhận định tình hình mưa lũ tại Quảng Tây vẫn diễn biến phức tạp và nghiêm trọng trong những ngày tới, đồng thời yêu cầu các địa phương duy trì trạng thái sẵn sàng cao để hạn chế tối đa thiệt hại.

Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
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