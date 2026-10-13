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Mỹ, Anh và đồng minh lên án Iran sau vụ việc tại căn cứ RAF Fairford

Thứ Ba, 06:05, 13/10/2026
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VOV.VN - Mỹ, Anh và nhiều đồng minh ngày 12/10 ra tuyên bố chung lên án mạnh mẽ các hoạt động tấn công bạo lực mà họ cho là do Iran tiến hành hoặc hậu thuẫn, sau khi London quy trách nhiệm cho Tehran trong vụ việc tại căn cứ không quân RAF Fairford của Anh cuối tháng 9 vừa qua.

Tuyên bố do ngoại trưởng của các nước Mỹ, Anh, Canada, Pháp, Đức, Nhật Bản và nhiều nước châu Âu đưa ra. Các nước lên án việc Iran sử dụng hoặc hậu thuẫn các hành vi như âm mưu tấn công gây chết người, phóng hỏa, phá hoại, tấn công mạng và các hoạt động hỗn hợp nhằm vào họ và các đối tác.

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Một sĩ quan cảnh sát chặn đường gần căn cứ không quân RAF Fairford, nơi đóng quân của lực lượng Không quân Mỹ, ở Fairford, hạt Gloucestershire, Anh sáng 27/9 (Ảnh: Reuters)

Trong tuyên bố, các nước ghi nhận việc Vương quốc Anh xác định Iran có liên quan đến vụ việc tại RAF Fairford ngày 27/9. London cũng kết luận vụ việc cho thấy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tiếp tục sẵn sàng triển khai các hoạt động thù địch ra bên ngoài lãnh thổ thông qua mạng lưới bí mật và các lực lượng ủy nhiệm.

RAF Fairford là căn cứ không quân của Anh nhưng thường được lực lượng Mỹ sử dụng trong các hoạt động quân sự, trong đó có các chiến dịch liên quan đến Trung Đông. Vụ việc tại căn cứ này đã làm gia tăng lo ngại về nguy cơ Iran mở rộng các hoạt động trả đũa hoặc gây bất ổn bên ngoài khu vực. Tuyên bố chung cũng nhắc tới các chiến dịch tấn công gần đây tại châu Âu nhằm vào cộng đồng Do Thái, các nhà báo Iran và lợi ích của Mỹ.

Mỹ, Anh và các đồng minh nhấn mạnh mọi nỗ lực của Iran nhằm đe dọa, bịt tiếng nói, quấy rối, gây hại hoặc cưỡng ép người dân trên lãnh thổ của họ thông qua lực lượng ủy nhiệm hoặc bất kỳ hình thức nào đều không thể chấp nhận. Các nước cảnh báo những cá nhân hoặc tổ chức tiến hành hoạt động thù địch thay mặt Iran, hoặc bất kỳ quốc gia nào khác, sẽ bị xác định, điều tra, ngăn chặn và truy tố.

Tuyên bố khẳng định các nước thống nhất trong việc bảo vệ chủ quyền, tăng cường phối hợp quốc tế, củng cố khả năng chống chịu trong nước, bảo vệ cộng đồng và buộc những bên chịu trách nhiệm phải bị xử lý.

Trong khi đó, phản ứng với tuyên bố chung, Đại sứ Iran tại Anh phủ nhận mọi vai trò của Tehran trong âm mưu bị nghi ngờ nhằm vào căn cứ không quân RAF Fairford và khẳng định sẵn sàng cùng Anh điều tra vụ việc.

Quang Trung/VOV-Washington
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