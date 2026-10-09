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Mỹ áp đặt trừng phạt mới nhằm vào mạng lưới vận chuyển dầu của Iran

Thứ Sáu, 05:25, 09/10/2026
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VOV.VN - Bộ Tài chính Mỹ ngày 8/10 thông báo áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran, nhắm vào các cá nhân, mạng lưới và 17 tàu bị cáo buộc vận chuyển dầu thô, sản phẩm dầu mỏ và hóa dầu của Iran. 

Các biện pháp này nằm trong Cô lập Kinh tế của Bộ Tài chính Mỹ, nhằm cắt giảm nguồn tài chính mà Washington cho rằng Tehran sử dụng cho cuộc chiến với Mỹ, chương trình tên lửa, các cuộc tấn công mạng và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, (IRGC).

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Hình ảnh Nhà Trắng ở Washington, DC, Mỹ. Ảnh: Reuters

Bộ Tài chính Mỹ nói với báo giới rằng hành động lần này giáng một trong những đòn mạnh nhất vào hạ tầng hàng hải bất hợp pháp còn lại của Iran, bằng cách vô hiệu hóa phần lớn “hạm đội ngầm” được cho là giúp Tehran né tránh trừng phạt. Bộ Tài chính Mỹ hiện đã cắt đứt nguồn thu bất hợp pháp lớn cuối cùng của Iran và gia tăng sức ép quốc tế buộc Tehran phải chịu trách nhiệm.

Động thái mới tiếp tục siết chặt hoạt động bán dầu của Iran sau khi Mỹ tái áp đặt phong tỏa các cảng Iran từ ngày 14/7, sau khi bản ghi nhớ giữa hai nước về chấm dứt xung đột đổ vỡ.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, Iran hiện chỉ còn khoảng 20 triệu thùng dầu thô trên các tàu chở dầu nằm ngoài khu vực phong tỏa. Trong khi đó, nhu cầu dầu toàn cầu vào khoảng 100 triệu thùng mỗi ngày.

Các biện pháp trừng phạt được công bố cùng ngày Tổng thống Donald Trump nói trên mạng xã hội Truth Social rằng Mỹ đang có các cuộc thảo luận “hiệu quả” với Iran và sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3/11. Ông Trump đồng thời khẳng định Iran sẽ không được sở hữu vũ khí hạt nhân.

Quang Trung/VOV-Washington
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