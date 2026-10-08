Iran xác nhận vẫn duy trì trao đổi với Mỹ thông qua trung gian

Liên quan tiến trình đàm phán Mỹ-Iran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei ngày 7/10 cho biết nước này sẽ chuyển phản hồi đối với đề xuất của Mỹ về chấm dứt chiến tranh, tới các nhà trung gian quốc tế. Trong một tuyên bố được truyền thông nhà nước Iran trích dẫn, ông Baqaei đồng thời xác nhận Tehran và Washington vẫn đang trao đổi thông điệp qua lại thông qua trung gian. Tuy nhiên, kế hoạch nối lại đàm phán, không được đề cập.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei. Ảnh: Reuters

Mỹ và Iran tổ chức vòng đàm phán chính thức cuối cùng tại Thụy Sỹ trung tuần tháng 6 vừa qua. Ngày 22/9, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi có cuộc trao đổi gián tiếp không chính thức cùng Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff ở New York, bên lề Khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc, dưới sự trung gian của Qatar. Đầu tuần này, Doha xác nhận vẫn đang nỗ trợ trung chuyển thông điệp qua lại giữa Mỹ và Iran. Tuy nhiên, lịch trình khôi phục đàm phán, cũng không được nhắc đến.

Đàm phán Mỹ - Iran bế tắc khiến giới phân tích khu vực lo ngại đụng độ giữa hai bên có thể bùng phát trở lại. Trong tháng 9/2026, quân đội Mỹ đã triển khai thêm 2 hệ thống tên lửa đánh chặn Patriot tới Saudi Arabia và Qatar. Hiện tại, một tổ hợp tác chiến tàu sân bay hùng hậu cùng khoảng 9.000 binh sỹ Mỹ, cũng đang trên đường triển khai đến Trung Đông. Dự kiến, lực lượng tăng cường sẽ có mặt tại khu vực cuối tháng 11 tới đây, tức sau khi bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ kết thúc, cũng là thời điểm Tổng thống Donald Trump từng khẳng định có thể diễn ra chiến dịch tấn công mới của Mỹ chống Iran.

Trong khi đó, do hoạt động tấn công tàu hàng tăng mạnh trở lại, số phương tiện lưu thông qua eo biển Hormuz thời gian qua tiếp tục giảm sâu, kéo theo lượng hàng hóa chuyên chở, đặc biệt là dầu thô, suy giảm nghiêm trọng.

Theo dữ liệu của Kpler, trong ngày 06/10, chỉ có 7 tàu hàng các loại đi qua eo biển Hormuz từ cả 2 hướng, ra và vào vịnh Ba Tư. Đây là ngày có lượng tàu lưu thông thấp nhất trong hơn 2 tháng, kể từ hôm 23/7. Hệ quả kéo theo là lượng dầu thô chuyên chở qua eo Hormuz suy giảm mạnh. Mức giảm lên tới 27% so với tuần cao điểm trước đó là hơn 10 triệu thùng dầu thô lưu thông mỗi ngày.

Các nhà phân tích khẳng định lượng tàu đi qua eo Hormuz suy giảm, là do hoạt động tấn công vũ trang gia tăng trở lại. Dữ liệu do Trung tâm Thông tin Hàng hải chung (JMIC), công bố hôm qua cho thấy, trong tuần từ 28/9-5/10, có ít nhất 12 vụ tấn công nhằm vào các tàu chở dầu và khí đốt tại eo biển Hormuz. Đây là tuần có số vụ tấn công tàu dầu cao nhất tại eo biển Hormuz, kể từ khi chiến tranh Mỹ-Israel-Iran bùng phát cuối tháng 2/2026.