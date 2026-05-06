  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Mỹ bác bỏ cáo buộc đang phong tỏa dầu với Cuba

Thứ Tư, 05:19, 06/05/2026
VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 5/5 bác bỏ cáo buộc cho rằng Mỹ đang thực hiện phong tỏa dầu mỏ đối với Cuba, song phía Havana và nhiều ý kiến quốc tế cho rằng các biện pháp gây sức ép của Washington vẫn là nguyên nhân chính khiến quốc đảo này rơi vào khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng.

Phát biểu trước báo giới, Ngoại trưởng Mỹ Rubio khẳng định tình trạng thiếu hụt nhiên liệu tại Cuba không phải do một lệnh phong tỏa trực tiếp, mà bắt nguồn từ việc Venezuela, nguồn cung cấp dầu chủ yếu trước đây, đã ngừng hỗ trợ miễn phí.

Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh rằng khi giá năng lượng toàn cầu tăng cao, việc tiếp tục cung cấp dầu miễn phí trở nên không khả thi, khiến Cuba rơi vào tình trạng khó khăn nghiêm trọng hơn. Ông cho rằng mô hình kinh tế hiện tại của Cuba “không hiệu quả” và không thể tự điều chỉnh để vượt qua khủng hoảng.

Tuy nhiên, nhiều phân tích cho rằng các biện pháp trừng phạt và sức ép kinh tế từ Mỹ đã làm gián đoạn đáng kể các nguồn cung thay thế cho Cuba trong những năm gần đây.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (Ảnh: Reuters).

Đáng chú ý, trước đó, Tổng thống Donald Trump ngày 29/1 đã ký sắc lệnh hành pháp cho phép áp thuế đối với hàng hóa từ các quốc gia cung cấp dầu cho Cuba. Theo văn bản công bố, Mỹ có thể áp “khoản thuế bổ sung đối với hàng nhập khẩu từ các quốc gia trực tiếp hoặc gián tiếp bán hoặc cung cấp dầu cho Cuba”. Động thái này được cho là đã làm gia tăng áp lực lên các đối tác năng lượng của Havana, khiến việc tiếp cận nguồn cung dầu trở nên khó khăn hơn.

Trong bối cảnh đó, Cuba đang đối mặt với một trong những cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng nhất trong nhiều năm, với tình trạng mất điện kéo dài, thiếu nhiên liệu và gián đoạn hoạt động sản xuất, giao thông và dịch vụ công cộng.

Đáp lại lập trường của Washington, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel khẳng định nước này không phải là “mối đe dọa đặc biệt” đối với Mỹ, đồng thời nhấn mạnh Cuba là một quốc gia hòa bình. Trong khi đó, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez cho biết Havana sẵn sàng đối thoại, nhưng sẽ không thảo luận những vấn đề liên quan đến chủ quyền, độc lập và quyền tự quyết.

Bên cạnh đó, ông Rubio cho biết Mỹ đã cung cấp khoảng 6 triệu USD viện trợ nhân đạo cho Cuba và sẵn sàng tăng cường hỗ trợ thông qua các kênh trung gian. Tuy nhiên, phía Cuba nhiều lần cho rằng các biện pháp trừng phạt kinh tế của Mỹ đang cản trở khả năng tiếp cận tài chính và năng lượng, khiến việc cải thiện đời sống người dân gặp nhiều khó khăn.

Quang Trung/VOV-Washington
Cuba phản đối lệnh trừng phạt mới của Mỹ
VOV.VN - Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel đã lên án các biện pháp trừng phạt mới được mở rộng của Mỹ nhắm vào nước này tại một sự kiện đoàn kết tổ chức ở thủ đô Havana hôm 2/5.

Trung Quốc chỉ trích Mỹ lấy cớ áp đặt trừng phạt đối với Cuba
VOV.VN - Trung Quốc khẳng định hợp tác giữa nước này với Cuba là minh bạch và chính đáng, đồng thời cho rằng việc bịa đặt, bôi nhọ không thể là lý do để Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt bất hợp pháp đối với Cuba.

Thượng viện Mỹ chặn đề xuất hạn chế quyền quân sự của ông Trump đối với Cuba
VOV.VN - Thượng viện Mỹ do đảng Cộng hòa kiểm soát tối 28/4 (theo giờ Mỹ) đã bác bỏ một nghị quyết do đảng Dân chủ đề xuất nhằm ngăn Tổng thống Donald Trump thực thi quyền quân sự liên quan đến Cuba.

