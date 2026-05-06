Mỹ bác bỏ cáo buộc đang phong tỏa dầu với Cuba

Phát biểu trước báo giới, Ngoại trưởng Mỹ Rubio khẳng định tình trạng thiếu hụt nhiên liệu tại Cuba không phải do một lệnh phong tỏa trực tiếp, mà bắt nguồn từ việc Venezuela, nguồn cung cấp dầu chủ yếu trước đây, đã ngừng hỗ trợ miễn phí.

Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh rằng khi giá năng lượng toàn cầu tăng cao, việc tiếp tục cung cấp dầu miễn phí trở nên không khả thi, khiến Cuba rơi vào tình trạng khó khăn nghiêm trọng hơn. Ông cho rằng mô hình kinh tế hiện tại của Cuba “không hiệu quả” và không thể tự điều chỉnh để vượt qua khủng hoảng.

Tuy nhiên, nhiều phân tích cho rằng các biện pháp trừng phạt và sức ép kinh tế từ Mỹ đã làm gián đoạn đáng kể các nguồn cung thay thế cho Cuba trong những năm gần đây.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (Ảnh: Reuters).

Đáng chú ý, trước đó, Tổng thống Donald Trump ngày 29/1 đã ký sắc lệnh hành pháp cho phép áp thuế đối với hàng hóa từ các quốc gia cung cấp dầu cho Cuba. Theo văn bản công bố, Mỹ có thể áp “khoản thuế bổ sung đối với hàng nhập khẩu từ các quốc gia trực tiếp hoặc gián tiếp bán hoặc cung cấp dầu cho Cuba”. Động thái này được cho là đã làm gia tăng áp lực lên các đối tác năng lượng của Havana, khiến việc tiếp cận nguồn cung dầu trở nên khó khăn hơn.

Trong bối cảnh đó, Cuba đang đối mặt với một trong những cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng nhất trong nhiều năm, với tình trạng mất điện kéo dài, thiếu nhiên liệu và gián đoạn hoạt động sản xuất, giao thông và dịch vụ công cộng.

Đáp lại lập trường của Washington, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel khẳng định nước này không phải là “mối đe dọa đặc biệt” đối với Mỹ, đồng thời nhấn mạnh Cuba là một quốc gia hòa bình. Trong khi đó, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez cho biết Havana sẵn sàng đối thoại, nhưng sẽ không thảo luận những vấn đề liên quan đến chủ quyền, độc lập và quyền tự quyết.

Bên cạnh đó, ông Rubio cho biết Mỹ đã cung cấp khoảng 6 triệu USD viện trợ nhân đạo cho Cuba và sẵn sàng tăng cường hỗ trợ thông qua các kênh trung gian. Tuy nhiên, phía Cuba nhiều lần cho rằng các biện pháp trừng phạt kinh tế của Mỹ đang cản trở khả năng tiếp cận tài chính và năng lượng, khiến việc cải thiện đời sống người dân gặp nhiều khó khăn.