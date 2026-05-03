Cuba phản đối lệnh trừng phạt mới của Mỹ

Chủ Nhật, 10:01, 03/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel đã lên án các biện pháp trừng phạt mới được mở rộng của Mỹ nhắm vào nước này tại một sự kiện đoàn kết tổ chức ở thủ đô Havana hôm 2/5.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Diaz-Canel khẳng định Cuba không phải là “mối đe dọa bất thường và đặc biệt” đối với Mỹ, đồng thời mô tả quốc đảo này là “một đất nước hòa bình”.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez tuyên bố lập trường của Havana về đàm phán với Washington. “Chúng tôi sẽ không bao giờ thảo luận với Mỹ những vấn đề liên quan đến chủ quyền, độc lập và quyền tự quyết của người dân Cuba”, ông Rodriguez nhấn mạnh.

Theo sắc lệnh do Tổng thống Mỹ Donald Trump ký, các biện pháp trừng phạt mới nhắm tới những cá nhân, tổ chức và bên liên quan hỗ trợ bộ máy an ninh Cuba. Phạm vi trừng phạt có thể mở rộng tới các cá nhân nước ngoài hoạt động trong các lĩnh vực khác như năng lượng, quốc phòng, khai khoáng, tài chính; đồng thời, cho phép áp dụng trừng phạt thứ cấp đối với các bên thực hiện hoặc tạo điều kiện cho các giao dịch với đối tượng bị trừng phạt.

Quốc Khánh/VOV1 biên dịch   
Theo Reuters
Thượng viện Mỹ chặn đề xuất hạn chế quyền quân sự của ông Trump đối với Cuba
VOV.VN - Thượng viện Mỹ do đảng Cộng hòa kiểm soát tối 28/4 (theo giờ Mỹ) đã bác bỏ một nghị quyết do đảng Dân chủ đề xuất nhằm ngăn Tổng thống Donald Trump thực thi quyền quân sự liên quan đến Cuba.

Nga cam kết cung cấp viện trợ nhân đạo cho Cuba
VOV.VN - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm qua (24/4) tuyên bố sẽ tiếp tục cung cấp viện trợ nhân đạo cho Cuba, đồng thời chỉ trích chính sách thù địch của Mỹ đối với quốc đảo này.

Cuba từ chối đàm phán về hệ thống chính trị của mình với Mỹ
VOV.VN - Cuba hôm 20/3 (giờ địa phương) đã bác bỏ mọi gợi ý rằng hệ thống chính trị hoặc nhiệm kỳ chủ tịch của nước này là đối tượng để đàm phán trong các cuộc thương lượng với Mỹ.

Cuba sẵn sàng mở rộng hợp tác đầu tư với doanh nghiệp Mỹ và kiều bào
VOV.VN - Chính quyền Cuba hôm 16/3/2026 đã gửi lời mời người Mỹ gốc Cuba và những người Cuba khác sống ở hải ngoại đầu tư và sở hữu doanh nghiệp trên quốc đảo này. Cuba tuyên bố rằng “cánh cửa luôn rộng mở” cho cộng đồng những người Cuba xa xứ.

