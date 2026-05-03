Cuba phản đối lệnh trừng phạt mới của Mỹ

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Diaz-Canel khẳng định Cuba không phải là “mối đe dọa bất thường và đặc biệt” đối với Mỹ, đồng thời mô tả quốc đảo này là “một đất nước hòa bình”.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez tuyên bố lập trường của Havana về đàm phán với Washington. “Chúng tôi sẽ không bao giờ thảo luận với Mỹ những vấn đề liên quan đến chủ quyền, độc lập và quyền tự quyết của người dân Cuba”, ông Rodriguez nhấn mạnh.

Theo sắc lệnh do Tổng thống Mỹ Donald Trump ký, các biện pháp trừng phạt mới nhắm tới những cá nhân, tổ chức và bên liên quan hỗ trợ bộ máy an ninh Cuba. Phạm vi trừng phạt có thể mở rộng tới các cá nhân nước ngoài hoạt động trong các lĩnh vực khác như năng lượng, quốc phòng, khai khoáng, tài chính; đồng thời, cho phép áp dụng trừng phạt thứ cấp đối với các bên thực hiện hoặc tạo điều kiện cho các giao dịch với đối tượng bị trừng phạt.