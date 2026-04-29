中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thượng viện Mỹ chặn đề xuất hạn chế quyền quân sự của ông Trump đối với Cuba

Thứ Tư, 10:56, 29/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thượng viện Mỹ do đảng Cộng hòa kiểm soát tối 28/4 (theo giờ Mỹ) đã bác bỏ một nghị quyết do đảng Dân chủ đề xuất nhằm ngăn Tổng thống Donald Trump thực thi quyền quân sự liên quan đến Cuba.

Trong cuộc bỏ phiếu lúc 17h ngày 28/4 (theo giờ địa phương), Thượng viện Mỹ đã thông qua với tỷ lệ 51 phiếu chống và 47 phiếu thuận, gần như hoàn toàn theo đường lối đảng phái, qua đó chặn nghị quyết về quyền chiến tranh của Tổng thống Trump.

Trụ sở Quốc hội Mỹ. Ảnh: Reuters.

Các nghị sĩ Cộng hòa cho rằng việc đưa ra nghị quyết là không cần thiết, vì hiện chưa có hoạt động quân sự trực tiếp nào của Mỹ đối với Cuba. Thượng nghị sĩ Rick Scott, người đưa ra đề xuất chặn nghị quyết, lập luận rằng Tổng thống Trump chưa triển khai lực lượng, nên không thuộc phạm vi áp dụng của luật quyền chiến tranh.

Trong khi đó, phe Dân chủ, do Thượng nghị sĩ Tim Kaine dẫn đầu, cho rằng các biện pháp của Mỹ nhằm ngăn chặn nguồn cung nhiên liệu tới Cuba đã mang tính chất “hành động quân sự”. Ông Kaine nhấn mạnh nếu các biện pháp tương tự được áp dụng với Mỹ, Washington chắc chắn sẽ coi đó là hành động chiến tranh.

Cuộc tranh luận diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Trump từng tuyên bố “Cuba là mục tiêu tiếp theo”, sau các chiến dịch quân sự của Mỹ tại Venezuela và Iran. Tuy nhiên, ông không nêu rõ kế hoạch cụ thể đối với quốc đảo này.

Đây không phải lần đầu tiên các nghị sĩ Dân chủ tìm cách buộc Tổng thống phải xin phép Quốc hội trước khi tiến hành các hoạt động quân sự ở nước ngoài. Tuy nhiên, với việc đảng Cộng hòa đang nắm đa số tại cả Thượng viện và Hạ viện, các nỗ lực này liên tiếp thất bại.

Hiến pháp Mỹ quy định Quốc hội có quyền tuyên chiến, song tổng thống vẫn có thể tiến hành các hoạt động quân sự ngắn hạn hoặc để đối phó với các mối đe dọa khẩn cấp mà không cần phê chuẩn trước.

Nhà Trắng khẳng định các hành động của Tổng thống Trump là phù hợp với thẩm quyền của Tổng tư lệnh, đồng thời cho rằng các nghị quyết của phe Dân chủ mang động cơ chính trị nhằm hạn chế quyền hành pháp.

Nga cam kết cung cấp viện trợ nhân đạo cho Cuba

VOV.VN - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm qua (24/4) tuyên bố sẽ tiếp tục cung cấp viện trợ nhân đạo cho Cuba, đồng thời chỉ trích chính sách thù địch của Mỹ đối với quốc đảo này.

Quang Trung/VOV-Washington
Tag: Thượng viện Mỹ chặn đề xuất quyền chiến tranh tổng thống Mỹ ông Trump Cuba
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cuba xác nhận tổ chức cuộc gặp cấp cao với Mỹ tại Havana
VOV.VN - Chính phủ Cuba xác nhận đã tổ chức một cuộc gặp gần đây giữa phái đoàn nước này và Mỹ tại Thủ đô La Havana, trong bối cảnh xuất hiện nhiều đồn đoán về khả năng hai bên nối lại đối thoại song phương.

Cuba từ chối đàm phán về hệ thống chính trị của mình với Mỹ
Cuba từ chối đàm phán về hệ thống chính trị của mình với Mỹ

VOV.VN - Cuba hôm 20/3 (giờ địa phương) đã bác bỏ mọi gợi ý rằng hệ thống chính trị hoặc nhiệm kỳ chủ tịch của nước này là đối tượng để đàm phán trong các cuộc thương lượng với Mỹ.

Cuba sẵn sàng mở rộng hợp tác đầu tư với doanh nghiệp Mỹ và kiều bào
Cuba sẵn sàng mở rộng hợp tác đầu tư với doanh nghiệp Mỹ và kiều bào

VOV.VN - Chính quyền Cuba hôm 16/3/2026 đã gửi lời mời người Mỹ gốc Cuba và những người Cuba khác sống ở hải ngoại đầu tư và sở hữu doanh nghiệp trên quốc đảo này. Cuba tuyên bố rằng "cánh cửa luôn rộng mở" cho cộng đồng những người Cuba xa xứ.

Cuba cập nhật kế hoạch chuyển đổi sang chế độ thiết quân luật
Cuba cập nhật kế hoạch chuyển đổi sang chế độ thiết quân luật

VOV.VN - Chính phủ Cuba đã cập nhật kế hoạch chuyển đổi đất nước sang thiết quân luật trong trường hợp có thể xảy ra xâm lược từ bên ngoài, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez cho biết hôm 6/2.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ