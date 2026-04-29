Thượng viện Mỹ chặn đề xuất hạn chế quyền quân sự của ông Trump đối với Cuba

Trong cuộc bỏ phiếu lúc 17h ngày 28/4 (theo giờ địa phương), Thượng viện Mỹ đã thông qua với tỷ lệ 51 phiếu chống và 47 phiếu thuận, gần như hoàn toàn theo đường lối đảng phái, qua đó chặn nghị quyết về quyền chiến tranh của Tổng thống Trump.

Trụ sở Quốc hội Mỹ. Ảnh: Reuters.

Các nghị sĩ Cộng hòa cho rằng việc đưa ra nghị quyết là không cần thiết, vì hiện chưa có hoạt động quân sự trực tiếp nào của Mỹ đối với Cuba. Thượng nghị sĩ Rick Scott, người đưa ra đề xuất chặn nghị quyết, lập luận rằng Tổng thống Trump chưa triển khai lực lượng, nên không thuộc phạm vi áp dụng của luật quyền chiến tranh.

Trong khi đó, phe Dân chủ, do Thượng nghị sĩ Tim Kaine dẫn đầu, cho rằng các biện pháp của Mỹ nhằm ngăn chặn nguồn cung nhiên liệu tới Cuba đã mang tính chất “hành động quân sự”. Ông Kaine nhấn mạnh nếu các biện pháp tương tự được áp dụng với Mỹ, Washington chắc chắn sẽ coi đó là hành động chiến tranh.

Cuộc tranh luận diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Trump từng tuyên bố “Cuba là mục tiêu tiếp theo”, sau các chiến dịch quân sự của Mỹ tại Venezuela và Iran. Tuy nhiên, ông không nêu rõ kế hoạch cụ thể đối với quốc đảo này.

Đây không phải lần đầu tiên các nghị sĩ Dân chủ tìm cách buộc Tổng thống phải xin phép Quốc hội trước khi tiến hành các hoạt động quân sự ở nước ngoài. Tuy nhiên, với việc đảng Cộng hòa đang nắm đa số tại cả Thượng viện và Hạ viện, các nỗ lực này liên tiếp thất bại.

Hiến pháp Mỹ quy định Quốc hội có quyền tuyên chiến, song tổng thống vẫn có thể tiến hành các hoạt động quân sự ngắn hạn hoặc để đối phó với các mối đe dọa khẩn cấp mà không cần phê chuẩn trước.

Nhà Trắng khẳng định các hành động của Tổng thống Trump là phù hợp với thẩm quyền của Tổng tư lệnh, đồng thời cho rằng các nghị quyết của phe Dân chủ mang động cơ chính trị nhằm hạn chế quyền hành pháp.