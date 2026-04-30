  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Trung Quốc chỉ trích Mỹ lấy cớ áp đặt trừng phạt đối với Cuba

Thứ Năm, 12:11, 30/04/2026
VOV.VN - Trung Quốc khẳng định hợp tác giữa nước này với Cuba là minh bạch và chính đáng, đồng thời cho rằng việc bịa đặt, bôi nhọ không thể là lý do để Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt bất hợp pháp đối với Cuba.

 

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 29/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm đã lên tiếng phản hồi trước phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ liên quan đến Cuba.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc tái khẳng định, Bắc Kinh sẽ kiên định ủng hộ Cuba trong việc bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia. Ông cũng kêu gọi chính quyền Mỹ ngay lập tức chấm dứt các lệnh phong tỏa, trừng phạt cũng như mọi hình thức gây áp lực cưỡng chế đối với quốc đảo này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng Cuba cho phép các đối thủ của Mỹ tiến hành hoạt động tình báo gần lãnh thổ Mỹ, đồng thời cảnh báo Washington sẽ không dung thứ tình trạng này.

Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
Tin liên quan

Cuba xác nhận tổ chức cuộc gặp cấp cao với Mỹ tại Havana

VOV.VN - Chính phủ Cuba xác nhận đã tổ chức một cuộc gặp gần đây giữa phái đoàn nước này và Mỹ tại Thủ đô La Havana, trong bối cảnh xuất hiện nhiều đồn đoán về khả năng hai bên nối lại đối thoại song phương.

Cuba nhận được viện trợ từ Brazil, Tây Ban Nha và Mexico

VOV.VN - Chính phủ Brazil, Tây Ban Nha và Mexico, ngày 18/4, đã cam kết tăng cường phối hợp viện trợ cho Cuba nhằm giảm bớt cuộc khủng hoảng nhân đạo mà ba nước cho rằng xuất phát từ việc Mỹ siết chặt cấm vận kéo dài đối với quốc đảo Caribe này.

Cuba thông qua nghị định về nhập cư cho các nhà đầu tư Cuba ở nước ngoài

Chính phủ Cuba cũng đã công bố hàng loạt biện pháp mang tính cải cách nền kinh tế, như cho phép khu vực tư nhân tham gia vào việc thương mại các sản phẩm nông nghiệp.

