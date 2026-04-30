Trung Quốc chỉ trích Mỹ lấy cớ áp đặt trừng phạt đối với Cuba

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 29/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm đã lên tiếng phản hồi trước phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ liên quan đến Cuba.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc tái khẳng định, Bắc Kinh sẽ kiên định ủng hộ Cuba trong việc bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia. Ông cũng kêu gọi chính quyền Mỹ ngay lập tức chấm dứt các lệnh phong tỏa, trừng phạt cũng như mọi hình thức gây áp lực cưỡng chế đối với quốc đảo này.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng Cuba cho phép các đối thủ của Mỹ tiến hành hoạt động tình báo gần lãnh thổ Mỹ, đồng thời cảnh báo Washington sẽ không dung thứ tình trạng này.