Mỹ có tiến triển trong kế hoạch lập căn cứ quân sự tại Ba Lan



Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump ghi nhận vai trò mà ông gọi là “sự lãnh đạo táo bạo” của Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki đối với kế hoạch này.

Ông Trump cho biết, nếu kế hoạch được thực hiện, địa điểm đặt căn cứ sẽ sớm được công bố. Tổng thống Mỹ mô tả đây sẽ là một bước đi lịch sử đối với quan hệ đồng minh giữa Mỹ và Ba Lan, nhưng chưa cung cấp thông tin về quy mô lực lượng, thời điểm triển khai hoặc cơ chế tài chính.

Các lực lượng NATO tiến hành tập trận tại Korzeniewo, Ba Lan - Ảnh: PAP/TTXVN

Ba Lan đã nhiều năm thúc đẩy việc tăng cường hiện diện quân sự của Mỹ và NATO trên sườn phía Đông của liên minh, đặc biệt kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine năm 2022.

Tháng 6 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan cho biết, Bộ Quốc phòng Mỹ đã phản hồi tích cực và sẵn sàng tiếp tục thảo luận về đề xuất đặt căn cứ quân sự thường trực tại Ba Lan. Tuy nhiên, hai bên khi đó chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Quân đội Mỹ hiện đã có lực lượng và cơ sở hoạt động tại Ba Lan, trong đó có sở chỉ huy tiền phương của Quân đoàn V và các đơn vị được triển khai luân phiên. Vì vậy, kế hoạch đang được thảo luận liên quan đến việc thiết lập thêm 1 căn cứ thường trực, qua đó mở rộng sự hiện diện lâu dài của Mỹ tại quốc gia thành viên NATO này.

Trước đó, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ triển khai thêm 5.000 binh sĩ Mỹ tới Ba Lan. Tuy nhiên, kế hoạch điều chỉnh lực lượng Mỹ tại châu Âu từng gây ra một số thông tin không nhất quán, trong bối cảnh Washington đồng thời yêu cầu các đồng minh NATO tăng chi tiêu và tự đảm nhận nhiều hơn trách nhiệm quốc phòng.