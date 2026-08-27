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Mỹ cấm một số thiết bị nước ngoài trong hệ thống điện vì lo ngại an ninh

Thứ Năm, 06:02, 27/08/2026
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VOV.VN - Mỹ vừa áp dụng biện pháp mới nhằm tăng cường bảo vệ hệ thống điện trước những nguy cơ về an ninh và hoạt động vận hành liên quan đến thiết bị có nguồn gốc nước ngoài.

Ngày 26/8, Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia và cấm mua hoặc lắp đặt tại Mỹ một số thiết bị điện phục vụ hệ thống điện quy mô lớn được sản xuất ở nước ngoài.

Theo Nhà Trắng, các thiết bị thuộc diện cấm bao gồm cả phần mềm quan trọng và các chức năng kỹ thuật số liên quan có thể gây rủi ro về an ninh mạng hoặc hoạt động vận hành. Sắc lệnh cũng yêu cầu Bộ trưởng Năng lượng Mỹ đưa ra các điều kiện đối với việc tiếp tục sử dụng và vận hành những thiết bị có nguy cơ tương tự đang được sử dụng.

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Nhà Trắng. Ảnh: Reuters

Nhà Trắng cho rằng, nguồn cung thiết bị điện từ nước ngoài có thể tạo ra những lỗ hổng đối với an ninh quốc gia. Động thái này là biện pháp mới nhất của Washington nhằm ứng phó với các nguy cơ công nghệ liên quan tới Trung Quốc.

Trước đó, các chuyên gia Mỹ đã phát hiện một số thiết bị liên lạc không được kê khai trong tài liệu sản phẩm bên trong một số bộ biến tần điện mặt trời của Trung Quốc được kết nối với lưới điện. Đầu năm nay, Ủy ban châu Âu cũng cấm sử dụng bộ biến tần do Trung Quốc sản xuất trong các dự án năng lượng sử dụng nguồn vốn công.

Trần Phương/VOV-Washington
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