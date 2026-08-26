Thời sự quốc tế trưa 26/8: Mật vụ Mỹ cảnh giác sau video đe dọa mạng Barron Trump
Thứ Tư, 14:47, 26/08/2026
VOV.VN - Mật vụ Mỹ cảnh giác sau video đe dọa tính mạng Barron Trump; Sức ép với Tổng thống Mỹ Trump trước bầu cử giữa kỳ; Mỹ tuyên bố sẽ tiêu diệt bất kỳ tàu nào của Iran đặt thêm thủy lôi ở Hormuz; Nga tăng cường bảo vệ hạ tầng thiết yếu trước các cuộc tấn công; Giám đốc CIA bất ngờ tới Nga.
VOV.VN - Những hình ảnh mới cho thấy Nga đang đưa vào sử dụng các tổ hợp TOS-1A được bổ sung một lớp vỏ thép bao quanh cụm ống phóng rocket để đối phó UAV Ukraine. Thiết kế này khiến TOS-1A trông giống một "pháo đài di động", thay vì một bệ phóng rocket thông thường.
VOV.VN - Một nghìn tên lửa “đã được nạp và nhắm vào Cộng hòa Hồi giáo Iran, và hàng nghìn tên lửa khác sẽ được phóng ngay lập tức nếu Chính phủ Iran thực hiện lời đe dọa của họ”, Tổng thống Mỹ Trump viết trên mạng xã hội đêm 11/7.
VOV.VN - Một nghìn tên lửa “đã được nạp và nhắm vào Cộng hòa Hồi giáo Iran, và hàng nghìn tên lửa khác sẽ được phóng ngay lập tức nếu Chính phủ Iran thực hiện lời đe dọa của họ”, Tổng thống Mỹ Trump viết trên mạng xã hội đêm 11/7.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa cảnh báo rằng ông có thể bị Iran ám sát và Tehran coi ông là “mục tiêu số một” của họ. Bình luận của ông được đưa ra khi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Washington và Tehran sụp đổ, với các cuộc giao tranh bùng phát trở lại xung quanh eo biển Hormuz.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa cảnh báo rằng ông có thể bị Iran ám sát và Tehran coi ông là “mục tiêu số một” của họ. Bình luận của ông được đưa ra khi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Washington và Tehran sụp đổ, với các cuộc giao tranh bùng phát trở lại xung quanh eo biển Hormuz.