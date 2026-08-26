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Thời sự quốc tế trưa 26/8: Mật vụ Mỹ cảnh giác sau video đe dọa mạng Barron Trump

Thứ Tư, 14:47, 26/08/2026
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VOV.VN - Mật vụ Mỹ cảnh giác sau video đe dọa tính mạng Barron Trump; Sức ép với Tổng thống Mỹ Trump trước bầu cử giữa kỳ; Mỹ tuyên bố sẽ tiêu diệt bất kỳ tàu nào của Iran đặt thêm thủy lôi ở Hormuz; Nga tăng cường bảo vệ hạ tầng thiết yếu trước các cuộc tấn công; Giám đốc CIA bất ngờ tới Nga.

Xem thêm:

>> Mỹ tuyên bố sẽ tiêu diệt bất kỳ tàu nào của Iran đặt thêm thủy lôi ở Hormuz

>> Lý do ông Trump được xem là tư lệnh chiến lược hiệu quả

>> Mỹ chưa có ý định tấn công mới vào Iran, tập trung gây sức ép

PV/VOV.VN
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