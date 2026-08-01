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Mỹ cảnh báo công dân rời Trung Đông trong bối cảnh xung đột leo thang

Thứ Bảy, 23:25, 01/08/2026
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VOV.VN - Các Đại sứ quán Mỹ tại một số quốc gia Trung Đông đã kêu gọi công dân Mỹ cân nhắc rời khỏi khu vực hoặc sẵn sàng sơ tán trong trường hợp xung đột tiếp tục leo thang, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump được cho là đang xem xét các phương án tấn công mới nhằm vào Iran. 

Trong các cảnh báo an ninh được đăng tải trên mạng xã hội, các cơ quan đại diện ngoại giao của Mỹ tại Jordan, Israel và Iraq cho biết tình hình khu vực có thể diễn biến khó lường và khuyến cáo công dân nước này nên cân nhắc rời đi hoặc chuẩn bị kế hoạch rời khỏi khu vực nếu căng thẳng gia tăng.

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Mỹ tấn công Iran. Ảnh: Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ

Động thái này diễn ra khi xuất hiện những thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc tiến hành một loạt cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu năng lượng của Iran, có thể bắt đầu sớm nhất vào cuối tuần này. Theo các nguồn tin, kế hoạch tác chiến đã được chuẩn bị ở giai đoạn cuối nhưng vẫn có thể được điều chỉnh tùy theo diễn biến tình hình.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) trước đó đã xây dựng phương án chiến dịch không kích kéo dài hai tuần nhằm vào Iran. Tuy nhiên, một số quan chức trong chính quyền Trump hiện nghiêng về phương án tiến hành một đợt tấn công ngắn hơn nhưng với cường độ mạnh hơn, nhằm gia tăng sức ép buộc Tehran quay trở lại bàn đàm phán.

Nguồn tin khác cho biết các phương án quân sự cũng đã được thảo luận với giới chức Israel, song hiện chưa rõ Israel có trực tiếp tham gia chiến dịch hay không.

Trong khi đó, truyền thông nhà nước Iran đưa tin Tehran đã cảnh báo sẽ đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào các cơ sở năng lượng của nước này bằng cách tấn công các mục tiêu của Israel cũng như hạ tầng năng lượng của Mỹ tại Trung Đông.

Phản hồi về khả năng Mỹ mở chiến dịch quân sự mới, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt không xác nhận kế hoạch cụ thể nhưng khẳng định Iran sẽ tiếp tục phải trả giá cho đến khi chấp nhận quay lại bàn đàm phán theo những điều kiện mà Tổng thống Donald Trump cho là có ý nghĩa.

Quang Trung/VOV-Washington
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