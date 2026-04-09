中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mỹ cảnh báo hậu quả nghiêm trọng nếu Iran vi phạm thỏa thuận ngừng bắn

Thứ Năm, 06:24, 09/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ JD Vance bác bỏ cáo buộc Washington vi phạm thỏa thuận ngừng bắn từ phía Iran, khẳng định tiến trình đàm phán vẫn được duy trì. Tuy nhiên, ông cảnh báo căng thẳng có thể leo thang nếu Iran không mở lại eo biển Hormuz theo cam kết.

Thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ khi Tehran quyết định đóng cửa eo biển Hormuz và cáo buộc Mỹ đã vi phạm lệnh ngừng bắn, làm dấy lên căng thẳng mới tại Trung Đông.

my canh bao hau qua nghiem trong neu iran vi pham thoa thuan ngung ban hinh anh 1
Iran cáo buộc Mỹ vi phạm lệnh ngừng bắn sau khi Israel không kích vào một tòa nhà chung cư ở Beirut, Lebanon. Ảnh: AP

Washington lập tức phản ứng cứng rắn, yêu cầu mở lại tuyến hàng hải chiến lược khi Phó Tổng thống Mỹ JD Vance bác bỏ cáo buộc từ Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf rằng Mỹ đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

“Tôi nghi ngờ khả năng hiểu tiếng Anh của ông ấy, bởi những gì ông ấy nói không phù hợp với bối cảnh các cuộc đàm phán,” ông Vance nhận định, đồng thời cho rằng các cáo buộc “không hợp lý”.

Trước đó, ông Ghalibaf tuyên bố Mỹ đã vi phạm thỏa thuận khi không ngăn Israel tấn công Lebanon, xâm phạm không phận Iran và không công nhận quyền làm giàu urani của Tehran.

Thừa nhận rằng “các lệnh ngừng bắn luôn phức tạp”, Phó Tổng thống Mỹ khẳng định Washington vẫn tuân thủ cam kết và các cuộc đàm phán đang tiếp tục tiến triển. Ông cũng bác bỏ quan điểm cho rằng Lebanon nằm trong phạm vi bảo vệ của thỏa thuận, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu then chốt của Tổng thống Donald Trump là Iran phải từ bỏ làm giàu urani.

“Chúng tôi không quan tâm họ nói họ có quyền làm gì, mà quan tâm họ thực sự làm gì”, ông Vance nhấn mạnh.

Dù vậy, ông cũng phát tín hiệu tích cực khi cho rằng tuyên bố của phía Iran cho thấy vẫn tồn tại “nhiều điểm đồng thuận” bên cạnh một số bất đồng.

Phó Tổng thống JD Vance tiếp tục nhấn mạnh thỏa thuận ngừng bắn sẽ không thể duy trì nếu Iran không thực hiện cam kết mở lại eo biển Hormuz.

“Tổng thống đã nói rất rõ: đây là thỏa thuận ngừng bắn gắn với đàm phán. Đổi lại, phía Iran phải mở lại eo biển. Nếu điều đó không xảy ra, chúng tôi cũng sẽ không tiếp tục tuân thủ các điều khoản của lệnh ngừng bắn” ông nói khi rời Hungary.

Tuyên bố này tương đồng với quan điểm trước đó của Nhà Trắng. Ông Vance cho biết thỏa thuận hiện vẫn “đang ở trạng thái tích cực”, song cảnh báo Iran sẽ phải đối mặt với “những hậu quả nghiêm trọng” nếu vi phạm các điều khoản đã cam kết.

Giang Bùi/VOV.VN
Tag: Iran Mỹ đàm phán Mỹ Iran điều kiện ngừng bắn Mỹ Iran
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ