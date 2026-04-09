Mỹ cảnh báo hậu quả nghiêm trọng nếu Iran vi phạm thỏa thuận ngừng bắn

Thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ khi Tehran quyết định đóng cửa eo biển Hormuz và cáo buộc Mỹ đã vi phạm lệnh ngừng bắn, làm dấy lên căng thẳng mới tại Trung Đông.

Iran cáo buộc Mỹ vi phạm lệnh ngừng bắn sau khi Israel không kích vào một tòa nhà chung cư ở Beirut, Lebanon. Ảnh: AP

Washington lập tức phản ứng cứng rắn, yêu cầu mở lại tuyến hàng hải chiến lược khi Phó Tổng thống Mỹ JD Vance bác bỏ cáo buộc từ Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf rằng Mỹ đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

“Tôi nghi ngờ khả năng hiểu tiếng Anh của ông ấy, bởi những gì ông ấy nói không phù hợp với bối cảnh các cuộc đàm phán,” ông Vance nhận định, đồng thời cho rằng các cáo buộc “không hợp lý”.

Trước đó, ông Ghalibaf tuyên bố Mỹ đã vi phạm thỏa thuận khi không ngăn Israel tấn công Lebanon, xâm phạm không phận Iran và không công nhận quyền làm giàu urani của Tehran.

Thừa nhận rằng “các lệnh ngừng bắn luôn phức tạp”, Phó Tổng thống Mỹ khẳng định Washington vẫn tuân thủ cam kết và các cuộc đàm phán đang tiếp tục tiến triển. Ông cũng bác bỏ quan điểm cho rằng Lebanon nằm trong phạm vi bảo vệ của thỏa thuận, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu then chốt của Tổng thống Donald Trump là Iran phải từ bỏ làm giàu urani.

“Chúng tôi không quan tâm họ nói họ có quyền làm gì, mà quan tâm họ thực sự làm gì”, ông Vance nhấn mạnh.

Dù vậy, ông cũng phát tín hiệu tích cực khi cho rằng tuyên bố của phía Iran cho thấy vẫn tồn tại “nhiều điểm đồng thuận” bên cạnh một số bất đồng.

Phó Tổng thống JD Vance tiếp tục nhấn mạnh thỏa thuận ngừng bắn sẽ không thể duy trì nếu Iran không thực hiện cam kết mở lại eo biển Hormuz.

“Tổng thống đã nói rất rõ: đây là thỏa thuận ngừng bắn gắn với đàm phán. Đổi lại, phía Iran phải mở lại eo biển. Nếu điều đó không xảy ra, chúng tôi cũng sẽ không tiếp tục tuân thủ các điều khoản của lệnh ngừng bắn” ông nói khi rời Hungary.

Tuyên bố này tương đồng với quan điểm trước đó của Nhà Trắng. Ông Vance cho biết thỏa thuận hiện vẫn “đang ở trạng thái tích cực”, song cảnh báo Iran sẽ phải đối mặt với “những hậu quả nghiêm trọng” nếu vi phạm các điều khoản đã cam kết.