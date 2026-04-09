Mỹ xem xét rút quân ra khỏi một số nước NATO không ủng hộ cuộc chiến Iran

Thứ Năm, 05:39, 09/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chính quyền Mỹ hiện đang xem xét một kế hoạch rút quân ra Mỹ đang đồn trú ra khỏi một số quốc gia NATO không ủng hộ Washington trong cuộc chiến với Iran đồng thời tái bố trí lực lượng tới các nước ủng hộ.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét kế hoạch trừng phạt một số thành viên NATO mà Washington cho rằng đã không hỗ trợ Mỹ và Israel trong cuộc chiến với Iran. Đề xuất này bao gồm khả năng rút quân Mỹ khỏi các quốc gia bị đánh giá là “không có lợi” cho nỗ lực chiến tranh, đồng thời tái bố trí lực lượng tới các nước ủng hộ mạnh mẽ hơn chiến dịch quân sự của Mỹ. Cụ thể, Mỹ sẽ rút quân ở ít nhất một căn cứ tại Tây Ban Nha hoặc Đức.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và các đồng minh NATO tiếp tục căng thẳng. Bất chấp việc Tổng thư ký NATO Mark Rutte đang có chuyến công du tới Mỹ, Nhà Trắng vẫn cho rằng, một số nước châu Âu đã “quay lưng” với người dân Mỹ trong suốt thời gian xung đột với Iran dù chính người dân Mỹ đang tài trợ cho nền quốc phòng của các nước đồng minh.

my xem xet rut quan ra khoi mot so nuoc nato khong ung ho cuoc chien iran hinh anh 1
Một binh sĩ Mỹ ở Đức. Ảnh: EPA-EFE/Shutterstock

Phát biểu trước báo giới ngày 8/4, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết, Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ có một cuộc trao đổi “rất thẳng thắn và cởi mở” với Tổng thư ký NATO Mark Rutte khi hai bên gặp nhau tại Nhà Trắng. Bà Leavitt cũng nhắc lại quan điểm của ông Trump, cho rằng NATO đã bị thất bại trong thử thách của Mỹ với cuộc chiến tại Iran.

Theo Thư ký báo chí Nhà Trắng, ông Donald Trump không hài lòng với việc các đối tác phương Tây không hỗ trợ đầy đủ cho chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, đồng thời tiếp tục đặt câu hỏi về mức độ đóng góp của các nước thành viên đối với an ninh chung của liên minh. Ông cũng được cho là sẽ nêu lại khả năng Mỹ rút khỏi NATO, liên minh mà ông từng nhiều lần chỉ trích là “hổ giấy”.

Trước cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump, Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã có cuộc làm việc với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tại Bộ Ngoại giao. Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ phát đi ngay sau cuộc gặp, hai bên đã thảo luận về cuộc chiến với Iran, các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột Nga – Ukraine, cũng như việc tăng cường phối hợp và chia sẻ gánh nặng giữa Mỹ và các đồng minh NATO.

Sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn tạm thời, một số nước NATO, trong đó có Anh, tuyên bố sẵn sàng tham gia bảo đảm tự do hàng hải tại eo biển Hormuz, tuy nhiên Nhà Trắng tỏ ra không mấy coi trọng đề xuất này, cho thấy lập trường cứng rắn của Washington đối với các đồng minh.

Quang Trung/VOV-Washington
Chi tiết kế hoạch ngừng bắn 10 điểm của Iran và khả năng Mỹ đồng thuận
VOV.VN - Thỏa thuận ngừng bắn hai tuần giữa Mỹ và Iran được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Trump trao đổi với các nhà lãnh đạo Pakistan, còn Trung Quốc cũng được cho là có ảnh hưởng với Iran trong vấn đề này.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ tiết lộ lý do Mỹ-Iran đạt được lệnh ngừng bắn 2 tuần
VOV.VN - Trong cuộc họp báo hôm 8/4 tại Nhà Trắng, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết Iran đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Tổng thống Mỹ Donald Trump vì họ "hiểu rằng một thỏa thuận tốt hơn nhiều so với số phận đang chờ đợi họ".

Lệnh ngừng bắn Mỹ-Iran đối mặt nguy cơ đổ vỡ ngay ngày đầu tiên
VOV.VN - Không ngoài lo ngại của giới phân tích, lệnh ngừng bắn vừa đạt được và có hiệu lực sáng 8/4 giữa Mỹ và Iran, đã lập tức đối mặt nguy cơ đổ vỡ nghiêm trọng, khi các cuộc tấn công ác liệt tiếp tục được ghi nhận ở cả Iran, các nước vùng Vịnh và đặc biệt là tại chiến trường Lebanon.

Châu Âu hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn Mỹ – Iran
VOV.VN - Ngày 8/4, ngay sau khi Mỹ và Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn tạm thời trong 2 tuần, các nhà lãnh đạo châu Âu đã lên tiếng hoan nghênh tín hiệu này và coi đây là bước đi tích cực nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông, đồng thời kêu gọi các bên thúc đẩy đàm phán để hướng tới một giải pháp hòa bình lâu dài. 

