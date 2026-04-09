Lệnh ngừng bắn Mỹ-Iran đối mặt nguy cơ đổ vỡ ngay ngày đầu tiên

Tổng thống Iran Masoud Pazeshkian tối 8/4 khẳng định, ngừng bắn tại Lebanon là một trong các điều kiện then chốt của kế hoạch 10 điểm mà Iran đưa ra về kết thúc chiến tranh. Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Ammanuel Macron, Tổng thống Pezeshkian đồng thời nhấn mạnh việc chấp nhận ngừng bắn là dấu hiệu rõ ràng về trách nhiệm và thiện chí nghiêm túc của Iran trong giải quyết xung đột thông qua biện pháp ngoại giao.

Trước đó, trong bài viết trên mạng xã hội X, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf cũng cáo buộc Mỹ đã vi phạm 3 nội dung trong đề xuất hòa bình 10 điểm của Iran và được Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 7/4 xác nhận là cơ sở để hai bên đàm phán.

Khói bốc lên sau một vụ tấn công tại Tehran, Iran. Ảnh: TTXVN

Các tuyên bố của giới lãnh đạo Iran đưa ra trong bối cảnh truyền thông nước này thông báo cơ sở lọc dầu trên đảo Lavan của Iran đã bị tập kích và gây cháy dữ dội hồi sáng 8/4. Vụ tấn công xảy ra khoảng vài giờ sau khi lệnh ngừng bắn 2 tuần giữa Mỹ và Iran được xác lập và có hiệu lực tức thì. Iran đã đáp trả bằng việc tấn công vào loạt quốc gia khu vực có đặt căn cứ Mỹ gồm Kuwait, UAE, Qatar và Bahrain.

Đặc biệt, tại chiến trường Lebanon, không quân Israel ngày 8/4 đã phát động nhiều đợt tập kích dữ dội nhằm vào hàng trăm mục tiêu trên khắp Lebanon, trong đó có thủ đô Beirut. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố đây là đòn tấn công ác liệt nhất của Israel vào lực lượng Hezbollah ở Lebanon trong 2 năm qua. Văn phòng Thủ tướng Israel trước đó ra thông báo khẳng định lệnh ngừng bắn 2 tuần giữa Mỹ và Iran, không bao gồm Lebanon.

Bộ Y tế Lebanon đêm 8/4 cho biết, ít nhất 182 người thiệt mạng và gần 900 người bị thương trong các cuộc tấn công của Israel hôm 8/4 là mức thương vong nghiêm trọng nhất ghi nhận trong một ngày riêng lẻ ở Lebanon kể từ đầu xung đột. Trong một tuyên bố tối 8/4, Cao ủy Liên hợp quốc về Nhân quyền Volker Turk mô tả con số thương vong mới nhất ở Lebanon là “kinh hoàng”.

Theo truyền thông và giới phân tích khu vực, những diễn biến thực địa đáng lo ngại trong ngày đầu tiên của lệnh ngừng bắn, có thể khiến kế hoạch dừng giao tranh giữa Mỹ và Iran đối mặt với nguy cơ đổ vỡ, đồng thời tạo thêm áp lực và thách thức nghiêm trọng lên các cuộc đàm phán dự kiến diễn ra cuối tuần này giữa hai bên tại Islamabad, theo sáng kiến của nước chủ nhà Pakistan.