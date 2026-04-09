中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lệnh ngừng bắn Mỹ-Iran đối mặt nguy cơ đổ vỡ ngay ngày đầu tiên

Thứ Năm, 05:30, 09/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Không ngoài lo ngại của giới phân tích, lệnh ngừng bắn vừa đạt được và có hiệu lực sáng 8/4 giữa Mỹ và Iran, đã lập tức đối mặt nguy cơ đổ vỡ nghiêm trọng, khi các cuộc tấn công ác liệt tiếp tục được ghi nhận ở cả Iran, các nước vùng Vịnh và đặc biệt là tại chiến trường Lebanon.

Tổng thống Iran Masoud Pazeshkian tối 8/4 khẳng định, ngừng bắn tại Lebanon là một trong các điều kiện then chốt của kế hoạch 10 điểm mà Iran đưa ra về kết thúc chiến tranh. Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Ammanuel Macron, Tổng thống Pezeshkian đồng thời nhấn mạnh việc chấp nhận ngừng bắn là dấu hiệu rõ ràng về trách nhiệm và thiện chí nghiêm túc của Iran trong giải quyết xung đột thông qua biện pháp ngoại giao.

Trước đó, trong bài viết trên mạng xã hội X, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf cũng cáo buộc Mỹ đã vi phạm 3 nội dung trong đề xuất hòa bình 10 điểm của Iran và được Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 7/4 xác nhận là cơ sở để hai bên đàm phán.

Khói bốc lên sau một vụ tấn công tại Tehran, Iran. Ảnh: TTXVN

Các tuyên bố của giới lãnh đạo Iran đưa ra trong bối cảnh truyền thông nước này thông báo cơ sở lọc dầu trên đảo Lavan của Iran đã bị tập kích và gây cháy dữ dội hồi sáng 8/4. Vụ tấn công xảy ra khoảng vài giờ sau khi lệnh ngừng bắn 2 tuần giữa Mỹ và Iran được xác lập và có hiệu lực tức thì. Iran đã đáp trả bằng việc tấn công vào loạt quốc gia khu vực có đặt căn cứ Mỹ gồm Kuwait, UAE, Qatar và Bahrain.    

Đặc biệt, tại chiến trường Lebanon, không quân Israel ngày 8/4 đã phát động nhiều đợt tập kích dữ dội nhằm vào hàng trăm mục tiêu trên khắp Lebanon, trong đó có thủ đô Beirut. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố đây là đòn tấn công ác liệt nhất của Israel vào lực lượng Hezbollah ở Lebanon trong 2 năm qua. Văn phòng Thủ tướng Israel trước đó ra thông báo khẳng định lệnh ngừng bắn 2 tuần giữa Mỹ và Iran, không bao gồm Lebanon.

Bộ Y tế Lebanon đêm 8/4 cho biết, ít nhất 182 người thiệt mạng và gần 900 người bị thương trong các cuộc tấn công của Israel hôm 8/4 là mức thương vong nghiêm trọng nhất ghi nhận trong một ngày riêng lẻ ở Lebanon kể từ đầu xung đột. Trong một tuyên bố tối 8/4, Cao ủy Liên hợp quốc về Nhân quyền Volker Turk mô tả con số thương vong mới nhất ở Lebanon là “kinh hoàng”.

Theo truyền thông và giới phân tích khu vực, những diễn biến thực địa đáng lo ngại trong ngày đầu tiên của lệnh ngừng bắn, có thể khiến kế hoạch dừng giao tranh giữa Mỹ và Iran đối mặt với nguy cơ đổ vỡ, đồng thời tạo thêm áp lực và thách thức nghiêm trọng lên các cuộc đàm phán dự kiến diễn ra cuối tuần này giữa hai bên tại Islamabad, theo sáng kiến của nước chủ nhà Pakistan.

Bá Thi/VOV-Cairo
Tag: Lệnh ngừng bắn Lệnh ngừng bắn Mỹ-Iran xung đột Trung Đông Lebanon
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Các nước Arab vùng Vịnh kêu gọi hòa bình lâu dài sau lệnh ngừng bắn
VOV.VN - Các quốc gia vùng Vịnh hôm nay (8/4) đã kêu gọi duy trì ngoại giao nhằm đạt được một thỏa thuận toàn diện, sau khi Mỹ và Iran tuyên bố lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần, đồng thời kêu gọi đảm bảo tự do hàng hải ở eo biển Hormuz.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ tiết lộ lý do Mỹ-Iran đạt được lệnh ngừng bắn 2 tuần
VOV.VN - Trong cuộc họp báo hôm 8/4 tại Nhà Trắng, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết Iran đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Tổng thống Mỹ Donald Trump vì họ "hiểu rằng một thỏa thuận tốt hơn nhiều so với số phận đang chờ đợi họ".

Mỹ tuyên bố "chiến thắng quân sự quyết định" trước Iran
VOV.VN - Hôm 8/4, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tuyên bố Washington đã đạt được một “chiến thắng quân sự mang tính quyết định” tại Iran, sau khi Tổng thống Donald Trump chấp thuận một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần.

Phó Tổng thống Mỹ gọi thoả thuận đình chiến với Iran là mong manh
VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ngày 8/4 cho rằng thỏa thuận ngừng bắn hai tuần giữa Mỹ và Iran là một “thỏa thuận đình chiến mong manh”, trong bối cảnh Washington vẫn hoài nghi về mức độ sẵn sàng đàm phán thực chất từ phía Tehran. 

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ