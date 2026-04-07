Mỹ cảnh báo Iran có thể bị “xóa sổ trong một đêm"

Tại buổi họp báo, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh nếu Iran không đáp ứng yêu cầu, nước này sẽ phải đối mặt với các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào cơ sở hạ tầng, bao gồm hệ thống năng lượng và giao thông. Đây được xem là một trong những cảnh báo mạnh mẽ nhất của Washington kể từ khi xung đột bùng phát.

Ông Trump. Ảnh: Reuters

Bên cạnh đó, Tổng thống Mỹ cũng bày tỏ hoài nghi về khả năng đạt được thỏa thuận ngừng bắn trong thời gian tới. Ông cho biết Iran mong muốn có một lệnh ngừng bắn, song khẳng định quyết định cuối cùng thuộc về phía Mỹ. Một quan chức Nhà Trắng sau đó cũng kêu gọi thận trọng khi đánh giá khả năng đạt được thỏa thuận, cho biết đây chỉ là một trong nhiều phương án đang được cân nhắc và chưa được phê duyệt.

Cũng tại cuộc họp báo, khi được hỏi về khả năng đạt được một thỏa thuận với Iran mà không yêu cầu mở lại eo biển Hormuz, Tổng thống Donald Trump khẳng định đây là “ưu tiên rất lớn” của Washington.

Ông cho rằng dù Mỹ có thể sử dụng sức mạnh quân sự để gây sức ép mạnh mẽ song việc đảm bảo an toàn cho tuyến hàng hải chiến lược này lại đối mặt với những thách thức phi đối xứng. Theo ông Trump, chỉ cần một hành động phá hoại quy mô nhỏ cũng có thể khiến eo biển bị phong tỏa, qua đó gây gián đoạn nghiêm trọng dòng chảy năng lượng toàn cầu.

Còn phát biểu bên lề sự kiện Lễ lăn trứng Phục sinh tại Nhà Trắng diễn ra trước đó, ông Trump cho rằng Mỹ có thể tận dụng nguồn tài nguyên dầu mỏ của Iran nếu tình hình cho phép, đồng thời nhấn mạnh người dân Mỹ không muốn quân đội tiếp tục hiện diện kéo dài tại khu vực này.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cho biết các chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran vẫn đang được đẩy mạnh. Ông nhấn mạnh, lực lượng Mỹ duy trì trạng thái sẵn sàng cao và cảnh báo Iran cần “đưa ra lựa chọn khôn ngoan”.

Về phía Iran, hãng thông tấn của nước này cho biết Tehran đã chính thức bác bỏ đề xuất hòa bình 15 điểm do chính quyền Tổng thống Donald Trump đưa ra. Theo đó, Iran yêu cầu chấm dứt toàn bộ xung đột trong khu vực, thiết lập cơ chế an ninh mới cho eo biển Hormuz, tài trợ tái thiết hạ tầng bị thiệt hại và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Các đề xuất này đã được chuyển tới Mỹ thông qua các bên trung gian, trong đó có Pakistan, song đến nay chưa đạt được tiến triển đáng kể.